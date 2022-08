IAEA-Inspektoren unterwegs zu AKW Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Nach wochenlangem Gezerre um eine unabhängige Inspektion des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist ein internationales Experten-Team auf dem Weg zu der wiederholt beschossenen Anlage. "Wir müssen die Sicherheit der größten ukrainischen und europäischen Nuklearanlage gewährleisten", schrieb der Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), Rafael Grossi, am Montag auf Twitter.

Ukrainisches Militär startet Gegenoffensive im Süden

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Armee hat eine Großoffensive zur Rückeroberung der seit Monaten von russischen Truppen besetzten Großstadt Cherson im Süden des Landes gestartet. In der gesamten Region liefen "starke Artillerieangriffe auf feindliche Stellungen", sagte der stellvertretende Chef des Regionalrats, Serhij Chlan, am Montag dem Fernsehsender Pryamyj TV.

Finanzierungsbedarf der Stadt für Wien Energie bei 6 Mrd.

Wien - In Anbetracht der finanziellen Schwierigkeiten von Wien Energie rechnet die Stadt Wien mit einem weiteren Finanzierungsbedarf von bis zu 6 Mrd. Euro. Zwar könne das Unternehmen zur Besicherung von künftigen Lieferverträgen die aktuell erforderliche Summe von 1,75 Mrd. Euro mit Unterstützung der Stadt noch aufbringen, die finanziellen Spielräume seien aber erschöpft, erklärte das Finanzministerium mit Verweis auf einen Brief von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ).

Bub in Tirol ertrank laut Obduktion

St. Johann in Tirol/Innsbruck - Im Fall eines sechsjährigen Bub, der Sonntagfrüh im Zuge einer Suchaktion tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden war, hat eine am Montag durchgeführte Obduktion Ertrinken als Todesursache bestätigt. Zudem fanden sich keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung, die dem Kind vor dem Unfall zugefügt worden sein könnten, teilte die Polizei mit. Der Vater, der zuvor mit einer Flasche bewusstlos geschlagen worden war, konnte noch nicht einvernommen werden.

Schulstart heuer ohne Test- und Maskenpflicht

Wien - Das neue Schuljahr beginnt nächste Woche, wie das alte geendet hat - nämlich ohne generelle Test- bzw. Maskenpflicht. Allerdings dürfen Direktoren anlassbezogen, also etwa bei festgestellten Infektionen in einer Klasse, für bis zu zwei Wochen Antigentests und Masken vorschreiben. Das hat das Bildungsministerium in einem Erlass an die Schulen festgeschrieben. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) begründet sein Vorgehen vor allem mit dem Gleichschritt mit anderen Bereichen.

Gesundheitsverbund übt nach "Gefährdungsanzeigen" Aufklärung

Wien - Nach mehreren "Gefährdungsanzeigen" durch Wiener Klinken hat der Wiener Gesundheitsverbund am Montag zu einem Hintergrundgespräch geladen. Nicht zuletzt auch, um festzustellen, dass die "Gesundheitsversorgung nicht leidet", wie dessen Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb unterstrich. Rund 50-mal jährlich gibt es solche "Anzeigen". "Es geht hier um die rechtliche Absicherung des Personals", ergänzte younion-Gewerkschafter Edgar Martin.

Papst trifft Kardinäle zu Vollversammlung im Vatikan

Vatikanstadt/Rom - Nach dem Konsistorium am Samstagnachmittag mit der Ernennung von 20 neuen Kardinälen und dem Besuch in der Stadt L'Aquila am Sonntag hat Papst Franziskus am Montag im Vatikan ein Treffen mit den Kardinälen eröffnet, die aus der ganzen Welt nach Rom gekommen sind. Dabei wurde über die neue Apostolische Verfassung "Praedicate Evangelium", die am 5. Juni in Kraft getretene Reform der vatikanischen Verwaltung, beraten. Sie gehört zu den großen Reformprojekten von Franziskus.

Van der Bellen mit Erklärung: Appell an "Solidarität"

Kaunertal/Wien/Kiew (Kyjiw) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat vor Beginn des offiziellen Wahlkampfes am Montag im heimatlichen Kaunertal eine Österreich-Erklärung abgegeben. Er appellierte angesichts der "vielen berechtigten Sorgen" - konkret in Bezug auf die Teuerung, den Ukraine-Krieg und die Klimakrise - an Zusammenhalt und Solidarität innerhalb Österreichs und der EU. Ferner übte Van der Bellen Kritik an der Regierung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red