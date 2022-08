Brunner vermutet spekulative Geschäfte bei Wien Energie

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat die hinter der finanziellen Schieflage der Wien Energie stehenden Geschäfte im "Ö1-Morgenjournal" am Dienstag als "mutmaßlich spekulativ" bezeichnet. Für eine genaue Beurteilung lägen zwar noch nicht ausreichend Informationen vor, fest stehe aber, dass der Energieversorger "riesige Verpflichtungen" eingegangen sei, die er jetzt nicht erfüllen könne. Seitens der Stadt Wien und Wien Energie forderte Brunner rasche Aufklärung.

EU-Außen- und Verteidigungsminister treffen sich in Prag

Prag - Der anhaltende russische Angriffskrieg gegen die Ukraine steht im Mittelpunkt der Gespräche der EU-Staaten ab Dienstag in der tschechischen Hauptstadt Prag. Am Vormittag beraten zunächst die EU-Verteidigungsminister, darunter Ressortchefin Klaudia Tanner (ÖVP), über eine militärische Ausbildungsmission für die Ukraine. Am Nachmittag diskutiert Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) dann mit seinen EU-Amtskollegen über eine mögliche Visasperre für Russen.

Ukraine meldet Kämpfe in weiten Teilen der Region Cherson

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - In der von Russland besetzten ukrainischen Region Cherson sind nach Angaben aus Kiew "schwere Kämpfe" ausgebrochen. Es habe "den ganzen Tag und die ganze Nacht über starke Explosionen" gegeben, erklärte das Büro von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag. "Fast das gesamte Gebiet" der Region Cherson sei betroffen. Die ukrainische Armee hatte am Montag eine Gegenoffensive gestartet, um die Region zurückzuerobern.

Rendi-Wagner verteidigt Wiener Gebührenerhöhung

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Montag verteidigt, dass in Wien trotz massiver Teuerung zuletzt die Gebühren erhöht wurden, während die Sozialdemokratie auf Bundesebene Anti-Teuerungs-Pakete einfordert. Trotz der aktuellen Erhöhung seien die Wiener Gebühren nämlich immer noch deutlich geringer als in anderen Landeshauptstädten. Außerdem gebe Wien sechs Mal so viel für die Teuerungsunterstützung aus wie es durch die Gebühren einnehme, sagte sie beim ORF-Sommergespräch.

Gefechte in Bagdad dauern an

Bagdad - Der politische Konflikt im Irak ist in der Nacht auf Dienstag weiter in Gewalt umgeschlagen. Videos zeigten die Miliz Saraya al-Salam (Friedenskompanie, vormals: Mahdi-Armee) des einflussreichen Schiitenführers Moqtada al-Sadr, die sich in der sogenannten Grünen Zone in Bagdad mit Iran-treuen Milizen schwere Kämpfe lieferte. Dabei waren lange Feuersalven zu hören. Die Nachrichtenseite Al-Sumaria berichtete von 15 Toten und 350 Verletzten.

Frachter vor Gibraltar droht zu sinken

Gibraltar - Ein 178 Meter langer Massengutfrachter ist vor Gibraltar mit einem Flüssiggastanker kollidiert und droht zu sinken. Die Behörden befürchten eine Ölpest, falls das Schiff tatsächlich untergehen sollte. Es habe 183 Tonnen Schweröl, 250 Tonnen Diesel und 27 Tonnen Schmieröl in seinen Tanks, teilte die Regierung des britischen Überseegebiets am Südzipfel Spaniens Dienstagfrüh mit. Warum die beiden Schiffe zusammenstießen, war zunächst unklar.

Meeresspiegel könnte durch Eisschmelze stark steigen

Paris - Selbst ohne eine zusätzliche Erderwärmung in der Zukunft wird das Abschmelzen des Grönländischen Eisschildes Wissenschaftern zufolge zu einem erheblichen Anstieg des Meeresspiegels führen. Laut einer am Montag veröffentlichten Studie wird allein die bisherige globale Erwärmung einen Verlust des Eisvolumens um 3,3 Prozent verursachen. Das würde zu einem Anstieg des Meeresspiegels um 27,4 Zentimeter führen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red