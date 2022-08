Brunner vermutet spekulative Geschäfte bei Wien Energie

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat die hinter der finanziellen Schieflage der Wien Energie stehenden Geschäfte im "Ö1-Morgenjournal" am Dienstag als "mutmaßlich spekulativ" bezeichnet. Für eine genaue Beurteilung lägen zwar noch nicht ausreichend Informationen vor, fest stehe aber, dass der Energieversorger "riesige Verpflichtungen" eingegangen sei, die er jetzt nicht erfüllen könne. Seitens der Stadt Wien und Wien Energie forderte Brunner rasche Aufklärung.

Wien Energie - Rechnungshof kündigt Prüfung an

Wien - Der Rechnungshof hat am Dienstag eine Prüfung der in finanzielle Schieflage geschlitterten Wien Energie angekündigt. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger begrüßte diesen Schritt. Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) erwartet angesichts der Turbulenzen der Wien Energie eine "Krise epischen Ausmaßes". ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner ortete ein fatales Management-Versagen, für das die Wiener SPÖ die alleinige Verantwortung trage.

Rosenkranz liefert Unterschriften ab

Wien - Walter Rosenkranz hat am Dienstagvormittag seine Unterstützungserklärungen für die Bundespräsidentenwahl bei der Bundeswahlbehörde abgeliefert. 18.500 seien es an der Zahl, sagte Rosenkranz, und damit drei Mal so viele wie nötig. "Es ist ein sehr eindrucksvolles Zeichen, dass die Menschen in Österreich mich unterstützen", betonte Rosenkranz. Sein Ziel sei es, Zweiter zu werden und Bundespräsident Alexander Van der Bellen in eine Stichwahl zu zwingen.

Zahl der Corona-Patienten sank seit 1. August um 27 Prozent

Wien - Die Covid-Fälle in den österreichischen Krankenhäusern gehen stetig zurück: Am Dienstag wurden 1.132 Personen gemeldet, was zwar ein Plus von 41 gegenüber Montag ist, im Wochenvergleich ist es jedoch ein Minus von knapp über drei Prozent. Am 1. August waren noch 1.559 Personen in Krankenhausbehandlung gewesen, ein Minus von 27 Prozent. 4.654 Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden, die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 361,3 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Fähre nach Brand in schwedischem Hafen angekommen

Stockholm - Nach einer dramatischen Nacht ist die Fähre Stena Scandica im Hafen von Nynäshamn in Schweden angekommen. Im schwedischen Fernsehen war am Dienstagvormittag zu sehen, wie zwei Schlepper dem Schiff bei der Einfahrt assistierten. Auf der Fähre mit 299 Menschen an Bord, die auf dem Weg von Ventspils in Lettland nach Schweden war, war am Montag ein Brand in einem Kühlcontainer auf dem Autodeck ausgebrochen. Dieser war schnell gelöscht, hatte aber einen Stromausfall verursacht.

Ab Mittwoch fließt über Nord Stream 1 vorübergehend kein Gas

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ab morgen, Mittwoch, wird durch die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 vorübergehend kein Gas nach Deutschland fließen - vom 31. August bis zum 2. September werde der einzige verbliebene Kompressor der Kompressorstation Portowaja gewartet, hatte der russische Gazprom-Konzern am 19. August angekündigt. Aktuell ist Nord Stream 1 nach russischen Angaben wegen fehlender Turbinen nur zu 20 Prozent ausgelastet.

Ukraine meldet Kämpfe in weiten Teilen der Region Cherson

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - In der von Russland besetzten ukrainischen Region Cherson sind nach Angaben aus Kiew "schwere Kämpfe" ausgebrochen. Es habe "den ganzen Tag und die ganze Nacht über starke Explosionen" gegeben, erklärte das Büro von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag. "Fast das gesamte Gebiet" der Region Cherson sei betroffen. Die ukrainische Armee hatte am Montag eine Gegenoffensive gestartet, um die Region zurückzuerobern.

EU-Außen- und Verteidigungsminister treffen sich in Prag

Prag - Der anhaltende russische Angriffskrieg gegen die Ukraine steht im Mittelpunkt der Gespräche der EU-Staaten ab Dienstag in der tschechischen Hauptstadt Prag. Am Vormittag beraten zunächst die EU-Verteidigungsminister, darunter Ressortchefin Klaudia Tanner (ÖVP), über eine militärische Ausbildungsmission für die Ukraine. Am Nachmittag diskutiert Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) dann mit seinen EU-Amtskollegen über eine mögliche Visasperre für Russen.

