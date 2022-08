Bisher keine Hilfen für Wien Energie beschlossen

Wien - Die Beratungen um mögliche Unterstützungsleistungen für den in finanzielle Turbulenzen geratenen Energieversorger Wien Energie sind am Dienstag vorerst ohne Resultat verlaufen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) betonte zwar weiter die Bereitschaft, Hilfen für das Unternehmen zu leisten. Ohne Zusicherungen der Stadt werde dies aber nicht so einfach sein, betonte Brunner heute im "Ö1-Morgenjournal". Unterdessen rufen die Geschehnisse auch den Rechnungshof auf den Plan.

Wien Energie - Rechnungshof kündigt Prüfung an

Wien - Der Rechnungshof hat am Dienstag eine Prüfung der in finanzielle Schieflage geschlitterten Wien Energie angekündigt. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger begrüßte diesen Schritt. Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) erwartet angesichts der Turbulenzen der Wien Energie eine "Krise epischen Ausmaßes". ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner ortete ein fatales Management-Versagen, für das die Wiener SPÖ die alleinige Verantwortung trage.

Mehrzahl der Länder ohne infizierte Lehrer an Pflichtschulen

Wien - In der Mehrzahl der Bundesländer werden symptomlose coronainfizierte Lehrkräfte an Pflichtschulen nicht in der Klasse stehen dürfen. Wien und Burgenland haben dies bereits Ende Juli bekanntgegeben, nun zogen auch NÖ und Salzburg nach, Kärnten tendiert ebenfalls in diese Richtung. In der Steiermark und Vorarlberg darf dagegen mit FFP2-Maske unterrichtet werden. OÖ geht einen Mittelweg: Dort dürfen nur Volksschul-Lehrkräfte nicht mit Infektion in die Klasse.

Zahl der Corona-Patienten sank seit 1. August um 27 Prozent

Wien - Die Covid-Fälle in den österreichischen Krankenhäusern gehen stetig zurück: Am Dienstag wurden 1.132 Personen gemeldet, was zwar ein Plus von 41 gegenüber Montag ist, im Wochenvergleich ist es jedoch ein Minus von knapp über drei Prozent. Am 1. August waren noch 1.559 Personen in Krankenhausbehandlung gewesen, ein Minus von 27 Prozent. 4.654 Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden, die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 361,3 Fälle pro 100.000 Einwohner.

EU-Außen- und Verteidigungsminister treffen sich in Prag

Prag - Der anhaltende russische Angriffskrieg gegen die Ukraine steht im Mittelpunkt der Gespräche der EU-Staaten ab Dienstag in der tschechischen Hauptstadt Prag. Am Vormittag beraten zunächst die EU-Verteidigungsminister, darunter Ressortchefin Klaudia Tanner (ÖVP), über eine militärische Ausbildungsmission für die Ukraine. Am Nachmittag diskutiert Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) dann mit seinen EU-Amtskollegen über eine mögliche Visasperre für Russen.

Ukraine meldet Kämpfe in weiten Teilen der Region Cherson

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - In der von Russland besetzten ukrainischen Region Cherson sind nach Angaben aus Kiew "schwere Kämpfe" ausgebrochen. Es habe "den ganzen Tag und die ganze Nacht über starke Explosionen" gegeben, erklärte das Büro von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag. "Fast das gesamte Gebiet" der Region Cherson sei betroffen. Die ukrainische Armee hatte am Montag eine Gegenoffensive gestartet, um die Region zurückzuerobern.

Irakischer Schiitenführer ruft zu Ende von Protesten auf

Bagdad - Nach der Gewalteskalation im Irak hat sich die Lage in der Hauptstadt Bagdad wieder beruhigt. Anhänger des einflussreichen schiitischen Predigers Moqtada al-Sadr folgten am Dienstag dessen Anordnung und beendeten ihr Protestlager am Parlament. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sie ihre Zelte abbauten.

Rosenkranz liefert Unterschriften ab

Wien - FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz hat am Dienstagvormittag seine Unterstützungserklärungen für die Bundespräsidentenwahl bei der Bundeswahlbehörde abgeliefert. 18.500 seien es an der Zahl, sagte Rosenkranz, und damit gut drei Mal so viele wie nötig. "Es ist ein sehr eindrucksvolles Zeichen dafür, dass die Menschen in Österreich mich unterstützen", betonte Rosenkranz. Sein Ziel sei es, Zweiter zu werden und Bundespräsident Alexander Van der Bellen in eine Stichwahl zu zwingen.

