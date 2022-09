Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow ist tot

Moskau/Wien - Der russische Friedensnobelpreisträger und ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow ist tot. "Heute Abend ist nach schwerer und langer Krankheit Michail Sergejewitsch Gorbatschow gestorben", teilte das Zentrale klinische Krankenhaus (ZKB) der russischen Hauptstadt am Dienstagabend mit. Er war 91 Jahre alt. Der weltweit geschätzte Politiker galt als einer der Väter der Deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges.

Bund und Stadt verhandeln noch über Hilfe für Wien Energie

Wien - Die geplante Kreditlinie in Höhe von 2 Mrd. Euro für den in finanzielle Turbulenzen geratenen Energieversorger Wien Energie war am Dienstagabend noch nicht finalisiert. "Die Verhandlungen laufen noch", sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in der "ZIB2". Er hoffe auf eine Lösung "in den nächsten Stunden". Experten würden derzeit noch Details klären.

Gaslieferungen über Nord Stream 1 gestoppt

Moskau/Berlin/Kiew (Kyjiw) - Wie angekündigt ist die Gaslieferung über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland am frühen Mittwochmorgen gestoppt worden. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte angekündigt, dass die Lieferungen über die wichtigste Route nach Deutschland für russisches Gas wegen Wartungsarbeiten vorübergehend eingestellt werden. Demnach sollen die Lieferungen am Samstag wieder aufgenommen werden. Für Deutschland ist der Stopp technisch nicht nachvollziehbar.

AKW Saporischschja: Selenskyj empfing IAEA-Mission in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Kiew empfangen. "Das Eintreffen der IAEA-Mission in der Ukraine ist heute sicherlich eine der wichtigsten Sicherheitsfragen der Ukraine und der Welt", sagte er gemäß einem Video, das am Dienstag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt wurde. Selenskyj nannte eine "unverzügliche Entmilitarisierung" des von Russland besetzten Atomkraftwerks Saporischschja als Ziel.

Coronademo-Organisator wegen Holocaustvergleich vor Gericht

Linz - Ein Coronademo-Organisator steht am Mittwoch in Linz wegen des Vorwurfs der Holocaustverharmlosung vor Gericht. Er soll die Pandemie-Maßnahmen auf Social Media mit dem Völkermord durch die Nazis verglichen haben. Nachdem er heuer bereits im Zusammenhang mit seinem Anti-Maßnahmen-Aktivismus zu einem Jahr teilbedingter Haft verurteilt worden war, würde er bei einem Schuldspruch noch eine Zusatzstrafe ausfassen. Bisher hat der Angeklagte eine Wiederbetätigung geleugnet.

Prinzessin Diana starb vor 25 Jahren bei Unfall

London - Es war in den frühen Morgenstunden des 31. August 1997, einem Sonntag, als die damals 36 Jahre alte Prinzessin Diana und ihr Liebhaber Dodi Al Fayed bei einem Autounfall in Paris ums Leben kamen. Verfolgt von Paparazzi raste der Chauffeur des Paares davon und rammte um 0.23 Uhr einen Pfeiler des Alma-Tunnel. Al Fayed und der Fahrer starben an der Unfallstelle. Lady Di wurde Stunden später im Krankenhaus für tot erklärt. Ihr Tod jährt sich am Mittwoch zum 25. Mal.

Neue NASA-Mondrakete soll jetzt am Samstag starten

Cape Canaveral - Die US-Weltraumbehörde NASA will am Samstag einen neuen Versuch für den Start ihrer neuen Mondrakete unternehmen. Das gab der für die unbemannten Mission Artemis 1 verantwortliche NASA-Vertreter Mike Sarafin am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Die NASA hatte den eigentlich für Montag geplanten ersten Testflug kurz vor dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida wegen technischer Probleme abblasen müssen.

Taliban feiern Jahrestag des Abzugs der westlichen Truppen

Kabul - In Afghanistan haben die herrschenden radikalislamischen Taliban den ersten Jahrestag des westlichen Truppenabzugs aus dem Land gefeiert. Die Taliban erklärten den Mittwoch zum nationalen Feiertag, schon am Vorabend erhellte Feuerwerk den Himmel über der Hauptstadt Kabul. Gruppen von Taliban-Kämpfern gaben zudem Freudenschüsse ab. Hunderte weiße Taliban-Flaggen mit dem muslimischen Glaubensbekenntnis hingen an Laternenpfählen und Regierungsgebäuden.

