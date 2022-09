32-Jährige in Vorarlberg durch mehrere Messerstiche getötet

Bregenz/Bludenz - Eine 32-jährige Frau ist am Dienstagabend in Bludenz vor ihrem Wohnhaus mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Als dringend tatverdächtig gilt der 36-jährige Ehemann, informierte die Polizei. Die beiden lebten getrennt. Die 32-Jährige wurde mit mehreren Messerstichen zu Boden gebracht, sie verstarb an Ort und Stelle.

Inflation verlangsamte sich im August leicht auf 9,1 Prozent

Wien - Die Teuerung hat sich im August erstmals seit über einem Jahr verlangsamt. Nach 9,3 Prozent im Juli dürften die Preise im August gegenüber dem Vorjahresmonat durchschnittlich um 9,1 Prozent gestiegen sein, geht aus einer Schnellschätzung der Statistik Austria am Mittwoch hervor. Ausschlaggebend seien demnach die Treibstoffpreise, die die Inflation zwar weiterhin anfachen, gegenüber dem Juli aber deutlich gesunken seien.

Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow ist tot

Moskau/Wien - Der russische Friedensnobelpreisträger und ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow ist tot. "Heute Abend ist nach schwerer und langer Krankheit Michail Sergejewitsch Gorbatschow gestorben", teilte das Zentrale klinische Krankenhaus (ZKB) der russischen Hauptstadt am Dienstagabend mit. Er war 91 Jahre alt. Der weltweit geschätzte Politiker galt als einer der Väter der Deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges.

Bund und Stadt verhandeln noch über Hilfe für Wien Energie

Wien - Die geplante Kreditlinie in Höhe von 2 Mrd. Euro für den in finanzielle Turbulenzen geratenen Energieversorger Wien Energie war am Dienstagabend noch nicht finalisiert. "Die Verhandlungen laufen noch", sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in der "ZIB2". Er hoffe auf eine Lösung "in den nächsten Stunden". Experten würden derzeit noch Details klären.

Russen: Ukraine hat AKW Saporischschja wieder beschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - Kurz vor der Ankunft einer Expertengruppe der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) ist das südukrainische Atomkraftwerk Saporischschja nach Angaben der russischen Besatzungsverwaltung erneut beschossen worden. Es habe mehr als 60 Einschläge durch Drohnenangriffe und Artilleriebeschuss auf dem Kraftwerksgelände und in der Umgebung gegeben, teilte der Vertreter der russischen Besatzer, Wladimir Rogow, am Mittwoch auf Telegram mit. Opfer habe es nicht gegeben.

Ukraine drängt russische Truppen im Süden zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine treibt offenbar ihre Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen im Süden des Landes voran. Ukrainische Panzerverbände hätten seit Montag an mehreren Frontverläufen Angriffe gestartet, teilt das britische Verteidigungsministerium am Mittwoch auf Basis eines geheimdienstlichen Lageberichts mit. Die Truppen hätten dabei die russischen Streitkräfte stellenweise etwas zurückgedrängt und dabei Schwachpunkte der russischen Verteidigungslinien ausgenutzt.

Gaslieferungen über Nord Stream 1 gestoppt

Berlin/Moskau - Russland hat die schon seit Monaten stark gedrosselte Gaslieferung über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland am Mittwoch wie angekündigt gestoppt. Nach Angaben auf der Website der Nord Stream AG ist in der Zeit zwischen 03.00 bis 04.00 Uhr keine nennenswerte Menge mehr geflossen. Bereits in der Stunde davor war sie demnach gesunken.

Flutkatastrophe in Pakistan fordert immer mehr Menschenleben

Islamabad - Die verheerenden Überschwemmungen in Pakistan haben jüngsten Angaben der Behörden zufolge bereits mehr als 1.160 Menschen das Leben gekostet. Seit Mitte Juni sei die Zahl der Toten auf 1.162 gestiegen, darunter 384 Kinder, teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde am Mittwoch mit. Es werde mit weiter steigenden Zahlen gerechnet. Für den am Dienstag vorgestellten Hilfsplan der UNO und der Regierung des Landes werden 160 Millionen Dollar (rund 160 Mio. Euro) benötigt.

