Wien Energie erhält 2 Mrd. Euro Darlehen vom Bund

Wien - In den Verhandlungen über Unterstützungen für den in finanzielle Not geratenen Energieversorger Wien Energie bzw. deren Mutter Wiener Stadtwerke haben sich Bund und Stadt Wien geeinigt. Demnach soll der Wien Energie ein Darlehen in Höhe von zwei Mrd. Euro gewährt werden. Zugleich fordert die Bundesregierung die Aufklärung der Geschäfte der Wien Energie und ob es ein ausreichendes Risikomanagement gegeben habe. Ein Vertreter des Bundes wird in das Aufsichtsgremium der Wien Energie entsendet.

32-Jährige in Vorarlberg durch mehrere Messerstiche getötet

Bregenz/Bludenz - Eine 32-jährige Frau ist am Dienstagabend in Bludenz vor ihrem Wohnhaus mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Als dringend tatverdächtig gilt der 36-jährige Ehemann, informierte die Polizei. Die beiden lebten getrennt. Die 32-Jährige wurde mit mehreren Messerstichen zu Boden gebracht, sie verstarb an Ort und Stelle. Der 36-Jährige wurde kurz nach dem um 20.30 Uhr verübten Angriff und unweit des Tatorts aufgegriffen und festgenommen.

Inflation verlangsamte sich im August leicht auf 9,1 Prozent

Wien - Die Teuerung hat sich im August erstmals seit über einem Jahr verlangsamt. Nach 9,3 Prozent im Juli dürften die Preise im August gegenüber dem Vorjahresmonat durchschnittlich um 9,1 Prozent gestiegen sein, geht aus einer Schnellschätzung der Statistik Austria am Mittwoch hervor. Ausschlaggebend seien demnach die Treibstoffpreise, die die Inflation zwar weiterhin anfachen, gegenüber dem Juli aber deutlich gesunken seien.

EU-Außenminister beraten über Visa-Sperre für Russen

Prag - Die Außenminister der EU-Staaten beraten am Mittwoch über die mögliche Einschränkung der Visa-Vergabe an russische Staatsbürger. Als wahrscheinlich gilt, dass bei dem Treffen in Prag vereinbart wird, das noch bestehende europäische Abkommen mit Russland zur Erleichterung der Visa-Vergabe vollständig auszusetzen. Dies könnte es EU-Staaten ermöglichen, die Kosten und den Aufwand für Antragsteller deutlich zu erhöhen.

Empfehlung für vierte Corona-Impfung für alle ab zwölf

Wien - Das Nationale Impfgremium (NIG) empfiehlt die Corona-Auffrischungsimpfung für alle Menschen ab zwölf Jahren. Sie sollen sich ab September ihre vierte Impfung holen, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Bisher galt die Empfehlung nur für Menschen ab 60 Jahren. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) erwartet im Herbst deutlich steigende Fallzahlen und sprach eine FFP2-Masken-Empfehlung für Innenräume aus.

Tausende Gespräche im ersten Jahr Gewaltpräventionsberatung

Wien - Seit 1. September 2021 müssen Personen, gegen die die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausspricht, verpflichtend an einer sechsstündigen Gewaltpräventionsberatung teilnehmen. In den zwölf Monaten seither gab es Tausende Zuweisungen. Allein in Wien, Nieder-, Oberösterreich, dem Burgenland und der Steiermark führte der Verein Neustart bisher mehr als 9.000 Beratungen durch. 90 Prozent der zugewiesenen Personen sind männlich, teilte Neustart am Mittwoch mit.

Politiker würdigen Michail Gorbatschow

Moskau/Wien/Brüssel - Nach dem Tod des letzten Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, haben zahlreiche Politiker ihr Beileid ausgedrückt und ihn ausführlich gewürdigt. Der frühere Generalsekretär des Kommunistischen Partei hatte maßgeblich zum Ende des Kalten Krieges beigetragen. Der Friedensnobelpreisträger starb den Berichten zufolge im Alter von 91 Jahren in Moskau. Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte Gorbatschow als "Mann des Friedens" und "Inbegriff eines Visionärs".

Flutkatastrophe in Pakistan fordert immer mehr Menschenleben

Islamabad - Die verheerenden Überschwemmungen in Pakistan haben jüngsten Angaben der Behörden zufolge bereits mehr als 1.160 Menschen das Leben gekostet. Seit Mitte Juni sei die Zahl der Toten auf 1.162 gestiegen, darunter 384 Kinder, teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde am Mittwoch mit. Es werde mit weiter steigenden Zahlen gerechnet. Für den am Dienstag vorgestellten Hilfsplan der UNO und der Regierung des Landes werden 160 Millionen Dollar (rund 160 Mio. Euro) benötigt.

