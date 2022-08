Wien erhält vom Bund 2 Mrd. Euro Kredit für Wien Energie

Wien - In den Verhandlungen über Unterstützungen für den in finanzielle Not geratenen Energieversorger Wien Energie bzw. deren Mutter Wiener Stadtwerke haben sich Bund und Stadt Wien geeinigt. Demnach soll das Land Wien vom Bund ein Darlehen über 2 Mrd. Euro bekommen. Die Kreditlinie soll kurzfristig, innerhalb von 2 Stunden, abrufbar sein, abgewickelt wird über die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA). Wien will die Wien-Energie-Handelsgeschäfte ab Anfang 2020 offenlegen.

32-Jährige in Vorarlberg durch mehrere Messerstiche getötet

Bregenz/Bludenz - Eine 32-jährige Frau ist am Dienstagabend in Bludenz vor ihrem Wohnhaus mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Als dringend tatverdächtig gilt der 36-jährige Ehemann, informierte die Polizei. Die beiden lebten getrennt. Die 32-Jährige wurde mit mehreren Messerstichen zu Boden gebracht, sie verstarb an Ort und Stelle. Der 36-Jährige wurde kurz nach dem um 20.30 Uhr verübten Angriff und unweit des Tatorts aufgegriffen und festgenommen.

Inflation verlangsamte sich im August leicht auf 9,1 Prozent

Wien - Die Teuerung hat sich im August erstmals seit über einem Jahr verlangsamt. Nach 9,3 Prozent im Juli dürften die Preise im August gegenüber dem Vorjahresmonat durchschnittlich um 9,1 Prozent gestiegen sein, geht aus einer Schnellschätzung der Statistik Austria am Mittwoch hervor. Ausschlaggebend seien demnach die Treibstoffpreise, die die Inflation zwar weiterhin anfachen, gegenüber dem Juli aber deutlich gesunken seien.

Rückgang auf 1.073 Covid-Patienten bei 5.360 Neuinfektionen

Wien - Die Bettenbelegung mit Coronainfizierten ist am Mittwoch wieder zurückgegangen. In Österreichs Spitälern lagen 1.073 Betroffene, das sind 59 weniger als am Vortag und minus 40 im Vergleich zu vor einer Woche. 62 Personen wurden auf Intensivstationen betreut, diese Zahl sank innerhalb einer Woche um zwölf Infizierte. Elf Covid-Tote kamen in 24 Stunden hinzu, im Juli und nun abgelaufenen August waren es insgesamt 631 Todesopfer. Neuinfektionen wurden am Mittwoch 5.360 gemeldet.

Wallentin warnt vor Stimme für Rosenkranz

Wien - Hofburg-Kandidat Tassilo Wallentin hat bei einer Programm-Präsentation auch mit Blick auf die aktuelle Energiekrise einen Ausbau der Politiker-Haftung gefordert: "Politiker müssen wie Manager zur Verantwortung gezogen werden können." Ein genaues Modell gibt es noch nicht, es soll aber zivilrechtliche Regelungen geben und man sollte auch erwägen, die Ministeranklage zu vereinfachen. Was seine Gegner angeht, warnte Wallentin vor einer Stimme für FP-Kandidat Walter Rosenkranz.

Politiker würdigen Michail Gorbatschow

Moskau/Wien/Brüssel - Nach dem Tod des letzten Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, haben zahlreiche Politiker ihr Beileid ausgedrückt und ihn ausführlich gewürdigt. Der frühere Generalsekretär des Kommunistischen Partei hatte maßgeblich zum Ende des Kalten Krieges beigetragen. Der Friedensnobelpreisträger starb den Berichten zufolge im Alter von 91 Jahren in Moskau. Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte Gorbatschow als "Mann des Friedens" und "Inbegriff eines Visionärs".

Ukraine drängt russische Truppen im Süden zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Die Ukraine treibt offenbar ihre Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen im Süden des Landes voran. Ukrainische Panzerverbände hätten seit Montag an mehreren Frontverläufen Angriffe gestartet, teilt das britische Verteidigungsministerium am Mittwoch auf Basis eines geheimdienstlichen Lageberichts mit. Russland betrachtet die Gegenoffensive der Ukraine im Süden des Landes demgegenüber als gescheitert.

Flutkatastrophe in Pakistan fordert immer mehr Menschenleben

Islamabad - Die verheerenden Überschwemmungen in Pakistan haben jüngsten Angaben der Behörden zufolge bereits mehr als 1.160 Menschen das Leben gekostet. Seit Mitte Juni sei die Zahl der Toten auf 1.162 gestiegen, darunter 384 Kinder, teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde am Mittwoch mit. Es werde mit weiter steigenden Zahlen gerechnet. Für den am Dienstag vorgestellten Hilfsplan der UNO und der Regierung des Landes werden 160 Millionen Dollar (rund 160 Mio. Euro) benötigt.

