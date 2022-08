32-Jährige in Vorarlberg durch mehrere Messerstiche getötet

Bregenz/Bludenz - Eine 32-jährige Frau ist am Dienstagabend in Bludenz vor ihrem Wohnhaus mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Als dringend tatverdächtig gilt der 36-jährige Ehemann, informierte die Polizei. Die beiden lebten getrennt. Die 32-Jährige wurde mit mehreren Messerstichen zu Boden gebracht, sie verstarb an Ort und Stelle. Der 36-Jährige wurde kurz nach dem um 20.30 Uhr verübten Angriff und unweit des Tatorts aufgegriffen und festgenommen.

Wien erhält vom Bund 2 Mrd. Euro Kredit für Wien Energie

Wien - In den Verhandlungen über Unterstützungen für den in finanzielle Not geratenen Energieversorger Wien Energie bzw. deren Mutter Wiener Stadtwerke haben sich Bund und Stadt Wien geeinigt. Demnach soll das Land Wien vom Bund ein Darlehen über 2 Mrd. Euro bekommen. Die Kreditlinie soll kurzfristig, innerhalb von 2 Stunden, abrufbar sein, abgewickelt wird über die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA). Wien will die Wien-Energie-Handelsgeschäfte ab Anfang 2020 offenlegen.

Polizei startet neue Rekrutierungskampagne

Wien - Eine neue, multimediale Rekrutierungskampagne der Polizei ist am Mittwoch in Wien vorgestellt worden: Das Projekt mit dem Motto "Ich kann's werden" soll einem potenziellen Mangel an zukünftigen Polizisten entgegenwirken. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) nannte als einen Grund für den Start in der Bundeshauptstadt, dass etwa nur 61 statt möglicher 250 Polizeischüler und Polizeischülerinnen am 1. September ihre Ausbildung starten werden.

Politiker würdigen Michail Gorbatschow

Moskau/Wien/Brüssel - Nach dem Tod des letzten Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, haben zahlreiche Politiker ihr Beileid ausgedrückt und ihn ausführlich gewürdigt. Der frühere Generalsekretär des Kommunistischen Partei hatte maßgeblich zum Ende des Kalten Krieges beigetragen. Der Friedensnobelpreisträger starb den Berichten zufolge im Alter von 91 Jahren in Moskau. Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte Gorbatschow als "Mann des Friedens" und "Inbegriff eines Visionärs".

Empfehlung für vierte Corona-Impfung für alle ab zwölf

Wien - Das Nationale Impfgremium (NIG) empfiehlt die Corona-Auffrischungsimpfung für alle Menschen ab zwölf Jahren. Sie sollen sich ihre vierte Impfung holen, hieß es am Mittwoch. Das Impfschema solle unabhängig von Infektionen eingehalten werden. Bisher galt die Empfehlung für den vierten Stich für Menschen ab 60 Jahren. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) erwartet im Herbst deutlich steigende Fallzahlen und sprach eine FFP2-Masken-Empfehlung für Innenräume aus.

Ukraine drängt russische Truppen im Süden zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Die Ukraine treibt offenbar ihre Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen im Süden des Landes voran. Ukrainische Panzerverbände hätten seit Montag an mehreren Frontverläufen Angriffe gestartet, teilte das britische Verteidigungsministerium am Mittwoch auf Basis eines geheimdienstlichen Lageberichts mit. Russland betrachtet die Gegenoffensive der Ukraine im Süden des Landes demgegenüber als gescheitert.

Flutkatastrophe in Pakistan fordert immer mehr Menschenleben

Islamabad - Die verheerenden Überschwemmungen in Pakistan haben jüngsten Angaben der Behörden zufolge bereits mehr als 1.160 Menschen das Leben gekostet. Seit Mitte Juni sei die Zahl der Toten auf 1.162 gestiegen, darunter 384 Kinder, teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde am Mittwoch mit. Es werde mit weiter steigenden Zahlen gerechnet. Für den am Dienstag vorgestellten Hilfsplan der UNO und der Regierung des Landes werden 160 Millionen Dollar (rund 160 Mio. Euro) benötigt.

Cannabis-Großdealer aus Österreich in Thailand erwischt

Wien/Phuket - Ein Cannabis-Großpflanzer und -händler, der sich nach dem Auffliegen seiner Aktivitäten in Wien und Niederösterreich nach Thailand abgesetzt hatte, ist nun österreichischen Zielfahndern ins Netz gegangen. Laut Innenministerium waren die Ermittler dem Mann seit Dezember 2020 auf der Spur. Der mutmaßliche Dealer soll für die Produktion Hunderter Kilo Gras verantwortlich sei. Daneben soll er auch Sozialleistungsbetrug verübt haben, weil er Arbeitslosengeld kassiert haben soll.

