EU wird Visa-Abkommen mit Russland vollständig aussetzen

Prag - Die EU wird ein mit Russland geschlossenes Abkommen zur Erleichterung der Visa-Vergabe für Reisende vollständig aussetzen. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch nach Beratungen der Außenminister in Prag an. Der Schritt ist eine weitere Strafmaßnahme in Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, der am 24. Februar begann. Der amtierende EU-Ratsvorsitzende, Tschechiens Außenminister Jan Lipavsky, sprach von einem "wichtigen ersten Schritt".

Wien erhält vom Bund 2 Mrd. Euro Kredit für Wien Energie

Wien - Der Bund räumt dem Land Wien einen Kreditrahmen über 2 Mrd. Euro ein, damit die Stadt Wien ihrem Versorger Wien Energie unter die Arme greifen kann. Darauf haben sich Bund und Wien in der vergangenen Nacht geeinigt, der Vertrag sei in der Früh unterschrieben worden, gab die Regierung heute (Mittwoch) bekannt. Sicherheiten wurden nicht vereinbart, aber der Bund wird einen eigenen Vertreter in den Aufsichtsrat der Wien Energie setzen.

Ehemann tötete in Vorarlberg seine Gattin mit Küchenmesser

Bregenz/Bludenz - Ein 36-jähriger Mann hat am Dienstagabend in Bludenz seine von ihm getrennt lebende Ehefrau (32) mit einem Küchenmesser getötet. Er stach im Eingangsbereich ihres Wohnhauses mehrfach auf sie ein und verletzte sie im Bauch- und Oberkörperbereich. Die 32-Jährige starb trotz Reanimationsversuchen an Ort und Stelle. Der Mann flüchtete kurz, meldete sich dann aber bei der Polizei. Mittlerweile hat er die Tat gestanden, informierte die Polizei am Mittwoch.

Politiker würdigen Michail Gorbatschow

Moskau/Wien/Brüssel - Nach dem Tod des letzten Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, haben zahlreiche Politiker ihr Beileid ausgedrückt und ihn ausführlich gewürdigt. Der frühere Generalsekretär des Kommunistischen Partei hatte maßgeblich zum Ende des Kalten Krieges beigetragen. Der Friedensnobelpreisträger starb den Berichten zufolge im Alter von 91 Jahren in Moskau. Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte Gorbatschow als "Mann des Friedens" und "Inbegriff eines Visionärs".

Ukraine drängt russische Truppen im Süden zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Die Ukraine treibt offenbar ihre Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen im Süden des Landes voran. Ukrainische Panzerverbände hätten seit Montag an mehreren Frontverläufen Angriffe gestartet, teilte das britische Verteidigungsministerium am Mittwoch auf Basis eines geheimdienstlichen Lageberichts mit. Russland betrachtet die Gegenoffensive der Ukraine im Süden des Landes demgegenüber als gescheitert.

Polizei startet neue Rekrutierungskampagne in Wien

Wien - Eine neue Rekrutierungskampagne der Polizei ist am Mittwoch in Wien vorgestellt worden: Das Projekt mit dem Motto "Ich kann's werden" soll dem potenziellen Mangel an zukünftigen Polizisten auch auf TikTok & Co. entgegenwirken. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) nannte als einen Grund für den Start in der Bundeshauptstadt, dass dort etwa nur 61 statt möglicher 250 Polizeischüler und Polizeischülerinnen am 1. September ihre Ausbildung starten werden. Das soll sich nun ändern.

Kleinkind in Spanien von großem Hagelkorn getötet

Madrid - Im Nordosten Spaniens ist ein Kleinkind während eines Unwetters von einem riesigen Hagelkorn erschlagen worden. "Es traf genau seinen Kopf", sagte eine Stadträtin der katalanischen Stadt La Bisbal de l'Empord� am Mittwoch dem Radiosender RAC1. Das 20 Monate alte Mädchen wurde noch ins Krankenhaus gebracht, erlag aber nach Klinikangaben über Nacht seinen Verletzungen. Die Hagelkörner waren demnach bis zu elf Zentimeter groß.

