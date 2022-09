EU wird Visa-Abkommen mit Russland vollständig aussetzen

Prag - Die EU wird ein mit Russland geschlossenes Abkommen zur Erleichterung der Visa-Vergabe für Reisende vollständig aussetzen. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch nach Beratungen der Außenminister in Prag an. Der Schritt ist eine weitere Strafmaßnahme in Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, der am 24. Februar begann. Der amtierende EU-Ratsvorsitzende, Tschechiens Außenminister Jan Lipavsky, sprach von einem "wichtigen ersten Schritt".

Stimmzettelrekord bei der Hofburgwahl: Auch Staudinger dabei

Wien - Der Stimmzettel für die Bundespräsidentenwahl wird heuer lang wie nie zuvor. Denn auch der "Waldviertler"-Schuhfabrikant Heinrich Staudinger hat die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen für die Kandidatur beisammen. Damit gibt es (so weit bisher bekannt) sechs Mitbewerber bei der Wiederkandidatur von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Insgesamt sieben Kandidaten - es sind diesmal ausschließlich Männer - standen noch nie zur Wahl.

Arzneimittelagentur prüft fortentwickelte Corona-Impfstoffe

Amsterdam - Im Kampf gegen das Coronavirus will die europäische Arzneimittelagentur EMA am Donnerstag die Zulassung fortentwickelter Impfstoffe prüfen, die auf neuere Virusvarianten zugeschnitten sind. Bei dem Treffen des EMA-Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) geht es um Anträge von Biontech/Pfizer und des US-Unternehmens Moderna auf Zulassung von Impfstoffen, die vor dem ursprünglichen Sars-CoV-2 und vor der Omikron-Sublinie BA.1 Schutz bieten sollen.

Filmfestspiele Venedig mit Stars, Selenskyj und Clinton

Venedig - Mit Auftritten von Adam Driver, Catherine Deneuve, Julianne Moore und Greta Gerwig sind am Mittwochabend die Filmfestspiele Venedig eröffnet worden. Die Stars präsentierten sich auf dem Roten Teppich vor dem Palazzo del Cinema, bevor das Fest mit dem Film "White Noise" eröffnet wurde. Überraschend erschien auch die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton.

New York verbietet Schusswaffen am Times Square

New York - Ab Donnerstag ist auf dem Times Square sowie an zahlreichen anderen öffentlichen Orten in New York das Mitführen von Schusswaffen verboten. Bürgermeister Eric Adams enthüllte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz ein Schild mit der Aufschrift "Times Square: waffenfreie Zone", das am Donnerstag auf und um den Platz im Herzen Manhattans aufgehängt werden soll, den jährlich rund 50 Millionen Menschen besuchen.

Iran will mehr US-Garantien für Atom-Abkommen

Dubai - Bei den Bemühungen um eine Wiederbelebung des Atomabkommens fordert der Iran von den USA stärkere Garantien. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) müsse ihre "politisch motivierten Untersuchungen" der nuklearen Arbeit Teherans einstellen, sagte der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian am Mittwoch bei einem Besuch in Moskau. Der Iran benötige größere Sicherheiten, um zu einer Vereinbarung zu kommen.

Syrien: Israel beschoss Flughafen im syrischen Aleppo

Damaskus/Jerusalem - Israel hat nach syrischen Angaben am Mittwoch mehrfach den Flughafen der Stadt Aleppo beschossen. Der "israelische Feind" habe den Flughafen gegen 20.00 Uhr Ortszeit mit Raketen beschossen und "Sachschäden" verursacht, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge wurden "vier israelische Raketen" auf die Startbahn und Lagerhäuser nahe des Flughafens abgefeuert, in denen sich iranische Raketen befunden hätten.

