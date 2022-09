Trotz Kämpfen: IAEA-Team auf dem Weg ins AKW Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Kurz vor dem geplanten Eintreffen der Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja sind in der Umgebung erneut Kämpfe ausgebrochen. Ukrainer und Russen gaben sich gegenseitig die Schuld. Einer von zwei noch betriebenen Reaktoren des AKW ist nach Angaben des ukrainischen Betreibers Energoatom nach russischem Beschuss heruntergefahren worden. Die Expertengruppe erreichte bereits von russischen Truppen kontrolliertes Gebiet.

309.431 Personen ohne Job - Anstieg gegenüber Juli

Wien - Im August waren 309.431 Personen ohne Job, davon befanden sich 60.412 in Schulungsmaßnahmen des AMS. Im Vergleich zum Juli bedeutet dies einen Anstieg der Arbeitsuchenden um 12.784 Personen. "Der Anstieg ist höher als gewöhnlich", so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Die schwierige geopolitische Lage zeige damit erstmals etwas stärkere Effekte. Trotzdem war die Arbeitslosigkeit mit Ende August auf dem niedrigsten Stand seit neun Jahren.

Stimmzettelrekord bei der Hofburgwahl: Auch Staudinger dabei

Wien - Der Stimmzettel für die Bundespräsidentenwahl wird heuer lang wie nie zuvor. Denn auch der "Waldviertler"-Schuhfabrikant Heinrich Staudinger hat die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen für die Kandidatur beisammen. Damit gibt es (so weit bisher bekannt) sechs Mitbewerber bei der Wiederkandidatur von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Insgesamt sieben Kandidaten - es sind diesmal ausschließlich Männer - standen noch nie zur Wahl.

"Pogo"-Wlazny ist bei der Hofburg-Wahl "zu allem bereit"

Wien - Präsidentschaftskandidat Dominik Wlazny hat am Donnerstag seine politischen Vorstellungen präsentiert. Der besser unter seinem Künstlernamen Marco Pogo bekannte Hofburg-Anwärter zeigte dabei eine Agenda, die jener des amtierenden Staatsoberhaupts nicht unähnlich ist. Solidarität, Klimaschutz, menschliche Asylpolitik sind nur einige der von Wlazny kundgetanen Prioritäten. Weitere Botschaft an das Wahlvolk: "Ich bin zu allem bereit. Bin ich erster, bin ich euer Präsident."

Zahl der Corona-Patienten in Spitälern bei knapp über 1.000

Wien - Die Zahl der mit Corona infizierten Spitalspatientinnen und -patienten ist in den vergangenen 24 Stunden um 35 retour gegangen und liegt bei 1.038, 65 Menschen benötigen eine Intensivbehandlung. Zehn Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 6,3 und somit 44 innerhalb einer Woche. Seit Mittwoch sind in Österreich 4.698 weitere Sars-CoV-2-Infektionen verzeichnet worden, der Sieben-Tages-Schnitt lag bei 4.509.

Lufthansa streicht wegen Pilotenstreiks am Freitag 800 Flüge

Frankfurt - Die AUA-Mutter Lufthansa streicht wegen des angekündigten Pilotenstreiks am Freitag nahezu ihr komplettes Programm. Es fallen an den Drehkreuzen München und Frankfurt rund 800 Flüge mit voraussichtlich 130.000 betroffenen Passagieren aus, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Österreichs Wirtschaft wuchs im 2. Quartal um 6,0 Prozent

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die österreichische Wirtschaft ist heuer im zweiten Quartal um 6,0 Prozent gewachsen. Damit lag die Wirtschaftsleistung um 1,5 Prozent über jener des ersten Quartals und um 3,8 Prozent über dem Vergleichsquartal des Jahres 2019, also vor der Coronapandemie. Das wirtschaftliche Umfeld sei dabei weiterhin von multiplen Krisen geprägt, sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas und verwies auf die Inflation, den Krieg in der Ukraine und die Coronapandemie.

Johnson-Nachfolge: Letztes Rededuell von Truss und Sunak

London - Im Rennen um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson haben Außenministerin Liz Truss und der frühere Finanzminister Rishi Sunak sich ein letztes Rededuell geliefert. In der Wembley Arena in London versprach die hoch favorisierte Truss dabei am Mittwoch vor tausenden Mitgliedern der konservativen Tory-Partei, sie wolle sich im Falle eines Siegs auf "Energiepreise für Verbraucher" und eine Ankurbelung der Wirtschaft konzentrieren.

