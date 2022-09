IAEA-Delegation im AKW Saporischschja angekommen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hat das AKW Saporischschja erreicht. Das berichtet die ukrainische Atombehörde Enerhoatom am Donnerstag auf ihrem Telegram-Kanal. Die Reise dient der Sicherung von Europas größtem Atomkraftwerk, das im Krieg zwischen Russland und der Ukraine immer wieder unter Beschuss gerät.

309.431 Personen ohne Job - Anstieg gegenüber Juli

Wien - Im August waren 309.431 Personen ohne Job, davon befanden sich 60.412 in Schulungsmaßnahmen des AMS. Im Vergleich zum Juli bedeutet dies einen Anstieg der Arbeitsuchenden um 12.784 Personen. "Der Anstieg ist höher als gewöhnlich", so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Die schwierige geopolitische Lage zeige damit erstmals etwas stärkere Effekte. Trotzdem war die Arbeitslosigkeit mit Ende August auf dem niedrigsten Stand seit neun Jahren.

Stimmzettelrekord bei der Hofburgwahl: Auch Staudinger dabei

Wien - Der Stimmzettel für die Bundespräsidentenwahl wird heuer lang wie nie zuvor. Denn auch der "Waldviertler"-Schuhfabrikant Heinrich Staudinger hat die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen für die Kandidatur beisammen. Damit gibt es (so weit bisher bekannt) sechs Mitbewerber bei der Wiederkandidatur von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Insgesamt sieben Kandidaten - es sind diesmal ausschließlich Männer - standen noch nie zur Wahl.

Polen will Entschädigungen von Berlin für Weltkriegsschäden

Warschau - Polen beziffert die von Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg angerichteten Schäden in einem Bericht auf umgerechnet mehr als 1,3 Billionen Euro. Der Vorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, sprach am Donnerstag in Warschau von einem "enormen Schaden" bis heute. Das Gutachten wurde zum 83. Jahrestag des Beginn des Zweiten Weltkriegs im Königsschloss der polnischen Hauptstadt vorgestellt.

Lufthansa-Piloten-Streik: In Österreich entfallen 4 Flüge

Frankfurt - Die AUA-Mutter Lufthansa streicht wegen des angekündigten Pilotenstreiks am Freitag nahezu ihr komplettes Programm. Es fallen an den Drehkreuzen München und Frankfurt rund 800 Flüge mit voraussichtlich 130.000 betroffenen Passagieren aus, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Am Flughafen Wien sind von dem Streik 4 Flüge von und nach Frankfurt betroffen. "Die Auswirkungen halten sich am Standort Wien in Grenzen", sagte ein Flughafen-Sprecher am Donnerstag zur APA.

SPÖ sieht bei ÖVP böswilliges Agieren in Causa Wien Energie

Wien - In der Affäre um die finanziellen Turbulenzen der Wien Energie hat die SPÖ am Donnerstag den Spieß umzudrehen versucht. Die ÖVP betreibe parteipolitische Spielchen, die in einer Krise "lebensgefährlich" seien, kritisierte Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter in einer Pressekonferenz gemeinsam mit Vize-Klubchef Jörg Leichtfried. Von Fehlern der Wiener Stadtregierung oder der Wien Energie wollten beide nichts wissen. Die ÖVP wertete die Vorwürfe als Täter-Opfer-Umkehr.

Erneut Tote bei Zusammenstößen zwischen Milizen im Irak

Bagdad - Nach Gefechten Anfang dieser Woche ist es im Irak erneut zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Milizen gekommen. In der Stadt Basra im Süden des Landes wurden dabei mindestens vier Menschen getötet, wie Augenzeugen und irakische Medien am Donnerstag berichteten. Den Sicherheitskräften zufolge war die Lage dann wieder unter Kontrolle. Mehrere Menschen seien festgenommen worden.

Zahl der Corona-Patienten in Spitälern bei knapp über 1.000

Wien - Die Zahl der mit Corona infizierten Spitalspatientinnen und -patienten ist in den vergangenen 24 Stunden um 35 retour gegangen und liegt bei 1.038, 65 Menschen benötigen eine Intensivbehandlung. Zehn Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 6,3 und somit 44 innerhalb einer Woche. Seit Mittwoch sind in Österreich 4.698 weitere Sars-CoV-2-Infektionen verzeichnet worden, der Sieben-Tages-Schnitt lag bei 4.509.

