US-Präsident Biden warnt vor Ende der Demokratie

Washington - US-Präsident Joe Biden hat mit eindringlichen Worten vor einem Niedergang der Demokratie in seinem Land gewarnt. "Lange haben wir uns damit beruhigt, dass die amerikanische Demokratie garantiert ist. Aber sie ist es nicht. Wir müssen sie verteidigen. Sie beschützen. Für sie einstehen. Jede und jeder Einzelne von uns", sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania.

Hofburg-Anwärter müssen Wahlvorschläge einreichen

Wien - Die Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober müssen bis spätestens Freitag, 17 Uhr, ihre Wahlvorschläge bei der Bundeswahlbehörde einreichen. Damit der Vorschlag Gültigkeit hat, müssen ihm mindestens 6.000 Unterstützungserklärungen beigegeben werden - sowie ein Kostenbeitrag in Höhe von 3.600 Euro. Der Großteil der Kandidaten hat die Unterschriften bereits abgegeben. Am Freitagvormittag wird das auch Amtsinhaber Alexander Van der Bellen tun.

Fast 270 rechtsextreme Tathandlungen im ersten Halbjahr

Wien - Im ersten Halbjahr wurden in Österreich 269 rechtsextreme Tathandlungen vermerkt. Das ist weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (342), aber mehr als von Jänner bis inklusive Juni 2020 (253). Die meisten Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund gab es in Oberösterreich, gefolgt von Wien, ergab eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums an SPÖ-Mandatarin Sabine Schatz.

Extreme Hitze im US-Westen

Los Angeles (Kalifornien) - Mit extremer Sommerhitze hält der September in Kalifornien Einzug. Seit Tagen warnen die Behörden vor möglichen Rekordtemperaturen, die bis Mitte kommender Woche über 40 Millionen Menschen in dem Westküstenstaat und benachbarten Regionen drohen. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hatte bereits am Mittwoch vorsorglich den Notstand ausgerufen, um auf diese Weise Hilfsmaßnahmen und Ressourcen bereitzustellen.

Strom- und Gasverbrauch im Juli gesunken

Wien - Der Gasverbrauch war in Österreich im Juli deutlich, um rund 11 Prozent, niedriger als ein Jahr zuvor. Bei Strom betrug der Rückgang laut Daten der Regulierungsbehörde E-Control rund 5 Prozent. Mit schuld daran seien die hohen Energiepreise, so E-Control-Experte Johannes Mayer zur APA. Die Strom- und Gasgroßhandelspreise waren im Juli im Monatsdurchschnitt rund fünf Mal so hoch wie im Vorjahresmonat. Enorm gesunken ist laut E-Control die Stromerzeugung aus Wasserkraft.

Start der zweitägigen Flugshow Airpower22 in Zeltweg

Zeltweg/Wien - Die zweitägige Flugshow Airpower22 des Bundesheeres zusammen mit Red Bull und Land Steiermark startet in Zeltweg heute, Freitag. Zu dem Gratis-Event werden wie jedes Mal an beiden Tagen rund 300.000 Fans erwartet. Rund 200 Fluggeräte - davon rund 50 des Bundesheeres - aus 20 Nationen sowie mehrere Kunstflugstaffeln sorgen für das Programm am Boden und in der Luft. Das Wetter soll weitgehend schön bleiben. Die heurige Airpower ist als klimaschonendes Event konzipiert.

Bewaffneter bedrohte Argentiniens Vizepräsidentin Kirchner

Buenos Aires - Bei einem Handgemenge vor der Wohnung der argentinischen Vizepräsidentin Cristina Kirchner ist lokalen Medienberichten zufolge ein bewaffneter Mann festgenommen worden. Er habe eine Schusswaffe gezogen, als die ehemalige Staatschefin am Donnerstagabend (Ortszeit) vor ihrer Wohnung ein Bad in der Menge nahm. Bei dem 35-Jährigen sei eine Pistole sichergestellt worden, sagte Innenminister An�bal Fern�ndez der Zeitung "Clar�n". Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

