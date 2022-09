Hofburg-Anwärter müssen Wahlvorschläge einreichen

Wien - Die Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober müssen bis spätestens Freitag, 17 Uhr, ihre Wahlvorschläge bei der Bundeswahlbehörde einreichen. Damit der Vorschlag Gültigkeit hat, müssen ihm mindestens 6.000 Unterstützungserklärungen beigegeben werden - sowie ein Kostenbeitrag in Höhe von 3.600 Euro. Der Großteil der Kandidaten hat die Unterschriften bereits abgegeben. Am Freitagvormittag wird das auch Amtsinhaber Alexander Van der Bellen tun.

US-Präsident Biden warnt vor Ende der Demokratie

Washington - US-Präsident Joe Biden hat mit eindringlichen Worten vor einem Niedergang der Demokratie in seinem Land gewarnt. "Lange haben wir uns damit beruhigt, dass die amerikanische Demokratie garantiert ist. Aber sie ist es nicht. Wir müssen sie verteidigen. Sie beschützen. Für sie einstehen. Jede und jeder Einzelne von uns", sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania.

Suu Kyi zu weiteren drei Jahren Haft verurteilt

Naypyidaw - Die Militärjunta in Myanmar lässt die Justiz weiter massiv gegen die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi vorgehen. Die bereits im Gefängnis sitzende Friedensnobelpreisträgerin sei zu weiteren drei Jahren Haft verurteilt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Verhandlungskreisen. Die 77-Jährige sei des Betrugs während der Wahlen 2020, die Suu Kyis Partei deutlich gewonnen hatte, schuldig gesprochen worden.

Schwere Kämpfe in Südukraine gehen weiter

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Süden der Ukraine gehen Großbritannien zufolge die schweren Kämpfe weiter - auch im Bezirk Enerhodar. Dort liegt das unter russischer Kontrolle stehende Atomkraftwerk Saporischschja. Das teilte das britische Verteidigungsministerium mit. Bei der am Donnerstag von Russland begonnenen Militärübung Wostok im Osten des Landes nahmen den Angaben zufolge nicht mehr als 15.000 Soldaten teil. Russland hatte von 50.000 Teilnehmern gesprochen.

Zugang zu Covid-19-Medikamenten soll erleichtert werden

Wien - In Österreich soll nun der Zugang zu Covid-19-Medikamenten deutlich erleichtert werden. Orale Arzneimittel in Tablettenform können von niedergelassenen Ärzten verschrieben und österreichweit in Apotheken abgeholt werden. Dafür reicht in der Regel sogar ein Telefonanruf beim Hausarzt. Seit 1. September steht mit Lagevrio - neben Paxlovid - zudem ein weiteres gut wirksames Covid-19-Medikament zur Verfügung, hieß es in einer Aussendung am Freitag.

Piloten-Streik bei Lufthansa hat wie geplant begonnen

Frankfurt - Die Piloten und Pilotinnen des AUA-Mutterkonzerns Lufthansa sind am Freitag in einen ganztägigen Streik getreten. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sagte, hat der Streik wie geplant begonnen. Lufthansa hatte bereits am Donnerstag angesichts der Drohung nahezu das komplette Programm an den Drehkreuzen München und Frankfurt gestrichen. Auch am Flughafen Wien sind von dem Streik vier Flüge von und nach Frankfurt betroffen.

Fast 270 rechtsextreme Tathandlungen im ersten Halbjahr

Wien - Im ersten Halbjahr wurden in Österreich 269 rechtsextreme Tathandlungen vermerkt. Das ist weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (342), aber mehr als von Jänner bis inklusive Juni 2020 (253). Die meisten Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund gab es in Oberösterreich, gefolgt von Wien, ergab eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums an SPÖ-Mandatarin Sabine Schatz.

Extreme Hitze im US-Westen

Los Angeles (Kalifornien) - Mit extremer Sommerhitze hält der September in Kalifornien Einzug. Seit Tagen warnen die Behörden vor möglichen Rekordtemperaturen, die bis Mitte kommender Woche über 40 Millionen Menschen in dem Westküstenstaat und benachbarten Regionen drohen. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hatte bereits am Mittwoch vorsorglich den Notstand ausgerufen, um auf diese Weise Hilfsmaßnahmen und Ressourcen bereitzustellen.

