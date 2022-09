Van der Bellen mit 25.000 Unterstützungserklärungen

Wien - Alexander Van der Bellen hat am letztmöglichen Tag rund 25.000 Unterstützungserklärungen für sein Wiederantreten bei der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober vorgelegt, mehr als alle anderen Kandidaten. Notwendig sind nur 6.000, sie müssen bis Freitagnachmittag bei der Wahlbehörde eingereicht werden. Van der Bellen ist der aussichtsreichste Hofburg-Aspirant. Als sein Ziel formulierte nannte er das Erreichen der absoluten Mehrheit schon im ersten Wahlgang.

Schwere Kämpfe in Südukraine gehen weiter

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben sechs Munitionsdepots im von russischen Truppen besetzten Süden des Landes zerstört. Fünf Munitionslager seien im Gebiet Cherson vernichtet worden, teilte das Kommando "Süd" des ukrainischen Militärs am Freitag auf Facebook mit. Daneben soll in der Stadt Melitopol im Gebiet Saporischschja ein Depot zerstört worden sein. Gleichzeitig herrsch Skepsis hinsichtlich einer neutralen IAEA-Begutachtung des AKW Saporischschja.

Zugang zu Covid-19-Medikamenten soll erleichtert werden

Wien - In Österreich soll nun der Zugang zu Covid-19-Medikamenten deutlich erleichtert werden. Orale Arzneimittel in Tablettenform können von niedergelassenen Ärzten verschrieben und österreichweit in Apotheken abgeholt werden. Dafür reicht in der Regel sogar ein Telefonanruf beim Hausarzt. Seit 1. September steht mit Lagevrio (Molnupiravir)- neben Paxlovid - zudem ein weiteres gut wirksames Covid-19-Medikament zur Verfügung, hieß es in einer Aussendung am Freitag.

Wien-Energie - Wiener FPÖ und ÖVP für U-Kommission

Wien - Die Wiener FPÖ und ÖVP machen sich für die Einsetzung eines U-Kommission stark, Unterstützung soll von den Grünen kommen. Sie hätten genug Stimmen um diese einzusetzen, so ÖVP-Landesparteiobmann Karl Mahrer. Er sieht erheblichen Aufklärungsbedarf, FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp sprach heute vor Journalisten gar von Lügen von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Lenzing-Standort im Burgenland muss wohl Produktion drosseln

Lenzing/Heiligenkreuz im Lafnitztal - Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing wird die Produktion an seinem Standort in Heiligenkreuz im Südburgenland wohl zurückfahren müssen. Aufgrund der hohen Gaspreise sei es derzeit nicht möglich, dort profitabel zu produzieren, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag im Gespräch mit der APA. Zwei der drei Produktionslinien sollen heruntergefahren werden. Beim AMS wurde bereits Kurzarbeit angemeldet.

Millionen Menschen in Pakistan auf Flucht vor neuen Fluten

Islamabad - Im Süden Pakistans arbeiten Rettungskräfte unter Hochdruck daran, Millionen Menschen vor neuen vorhergesagten Wassermassen aus dem Norden in Sicherheit zu bringen. In der Provinz Sindh, die seit Mitte Juni am stärksten von verheerenden Überschwemmungen betroffen ist, seien auch Militärhubschrauber und Boote im Einsatz, sagte Provinzregierungssprecher Murtaza Wahab am Freitag: "Es ist ein Wettlauf mit der Zeit".

Suu Kyi zu weiteren drei Jahren Haft verurteilt

Naypyidaw - Die Militärjunta in Myanmar lässt die Justiz weiter massiv gegen die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi vorgehen. Die bereits im Gefängnis sitzende Friedensnobelpreisträgerin sei zu weiteren drei Jahren Haft verurteilt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Verhandlungskreisen. Die 77-Jährige sei des Betrugs während der Wahlen 2020, die Suu Kyis Partei deutlich gewonnen hatte, schuldig gesprochen worden.

Start der zweitägigen "klimaschonenden" Flugshow Airpower22

Zeltweg/Wien - Die Flugshow Airpower22 des Bundesheeres, Red Bull und des Landes Steiermark hat am Freitag im obersteirischen Zeltweg mit einem Fahnensprung und einem "Skytext" sowie einem donnernden Eurofighter-Überflug begonnen - mit 200 Fluggeräten und einem umfassenden regionalen Umweltkonzept durch kürzere Transportwege, klimafreundliche Anreise und viel Regionalität. Befragte Experten bewerten die gesetzten Maßnahmen teils positiv, teils unzureichend.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red