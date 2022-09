Van der Bellen mit 25.000 Unterstützungserklärungen

Wien - Alexander Van der Bellen hat am letztmöglichen Tag rund 25.000 Unterstützungserklärungen für sein Wiederantreten bei der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober vorgelegt, mehr als alle anderen Kandidaten. Notwendig sind nur 6.000, sie müssen bis Freitagnachmittag bei der Wahlbehörde eingereicht werden. Van der Bellen ist der aussichtsreichste Hofburg-Aspirant. Als sein Ziel nannte er das Erreichen der absoluten Mehrheit schon im ersten Wahlgang.

Zahl der Corona-Patienten im Spital sinkt unter 1.000

Wien - Mit 996 Personen liegt die Zahl der Menschen, die derzeit in Österreich mit Corona im Spital behandelt werden, erstmals seit rund acht Wochen wieder unter 1.000. Seit dem 9. Juli bewegte sich die Anzahl der Krankenhauspatienten bis zum heutigen Freitag im vierstelligen Bereich und erreichte am Ende des Monats einen Höchstwert von über 1.700. 69 Personen wurden auf Intensivstationen betreut, 4.187 Corona-Neuinfektionen sind seit gestern registriert worden.

Schwierige IAEA-Mission und schwere Kämpfe in Südukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben sechs Munitionsdepots im von russischen Truppen besetzten Süden des Landes zerstört. Fünf Munitionslager seien im Gebiet Cherson vernichtet worden, teilte das Kommando "Süd" des ukrainischen Militärs am Freitag auf Facebook mit. Daneben soll in der Stadt Melitopol im Gebiet Saporischschja ein Depot zerstört worden sein. Gleichzeitig herrsch Skepsis hinsichtlich einer neutralen IAEA-Begutachtung des AKW Saporischschja.

Wien-Energie - Untersuchungskommission wird eingesetzt

Wien - Die Stromgeschäfte der Wien Energie werden mit einer Untersuchungskommission beleuchtet, die noch vor Weihnachten starten soll, haben heute die Wiener FPÖ und ÖVP in trauter Zweisamkeit versichert. Unterstützung kommt von den Grünen, obwohl die Stimmen von Blauen und Schwarzen reichen würden, um das Kontrollinstrument einzusetzen. Wobei beide Parteien einräumten, dass es etwas zahnlos sei, etwa bei der Definition des Untersuchungsrahmens oder bei der Aussagepflicht.

Pilotenstreik zwingt Lufthansa zum Stillstand

Frankfurt - Der ganztägige Streik der Pilotinnen und Piloten hat am Freitag den gesamten Lufthansa-Flugbetrieb nahezu stillstehen lassen. Mehr als 800 Flüge mit 130.000 betroffenen Passagieren hatte die Gesellschaft am Vortag vorsorglich abgesagt und auch nicht versucht, ein Rumpfprogramm beispielsweise mit Management-Piloten in die Luft zu bekommen. Auch am Flughafen Wien sind von dem Streik vier Flüge von und nach Frankfurt betroffen.

Suu Kyi zu weiteren drei Jahren Haft verurteilt

Naypyidaw - Ein von der Militärjunta kontrolliertes Gericht in Myanmar hat die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu weiteren drei Jahren Haft verurteilt. Zudem müsse die 77-Jährige in diesem Zeitraum Zwangsarbeit leisten, bestätigten Justizkreise am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. In dem Verfahren ging es um angeblichen Wahlbetrug. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Lenzing-Standort im Burgenland muss wohl Produktion drosseln

Lenzing/Heiligenkreuz im Lafnitztal - Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing wird die Produktion an seinem Standort in Heiligenkreuz im Südburgenland wohl zurückfahren müssen. Aufgrund der hohen Gaspreise sei es derzeit nicht möglich, dort profitabel zu produzieren, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag im Gespräch mit der APA. Zwei der drei Produktionslinien sollen heruntergefahren werden. Beim AMS wurde bereits Kurzarbeit angemeldet.

Start der zweitägigen "klimaschonenden" Flugshow Airpower22

Zeltweg/Wien - Die Flugshow Airpower22 des Bundesheeres, Red Bull und des Landes Steiermark hat am Freitag im obersteirischen Zeltweg mit einem Fahnensprung und einem "Skytext" sowie einem donnernden Eurofighter-Überflug begonnen - mit 200 Fluggeräten und einem umfassenden regionalen Umweltkonzept durch kürzere Transportwege, klimafreundliche Anreise und viel Regionalität. Befragte Experten bewerten die gesetzten Maßnahmen teils positiv, teils unzureichend.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red