Van der Bellen mit 25.000 Unterstützungserklärungen

Wien - Alexander Van der Bellen hat am letztmöglichen Tag rund 25.000 Unterstützungserklärungen für sein Wiederantreten bei der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober vorgelegt, mehr als alle anderen Kandidaten. Notwendig sind nur 6.000, sie müssen bis Freitagnachmittag bei der Wahlbehörde eingereicht werden. Van der Bellen ist der aussichtsreichste Hofburg-Aspirant. Als sein Ziel nannte er das Erreichen der absoluten Mehrheit schon im ersten Wahlgang.

Wien-Energie - Untersuchungskommission wird eingesetzt

Wien - Die Stromgeschäfte der Wien Energie werden mit einer Untersuchungskommission beleuchtet, die noch vor Weihnachten starten soll, haben heute die Wiener FPÖ und ÖVP in trauter Zweisamkeit versichert. Unterstützung kommt von den Grünen, obwohl die Stimmen von Blauen und Schwarzen reichen würden, um das Kontrollinstrument einzusetzen. Wobei beide Parteien einräumten, dass es etwas zahnlos sei, etwa bei der Definition des Untersuchungsrahmens oder bei der Aussagepflicht.

Von der Leyen will Preis-Deckel auf russisches Pipeline-Gas

Murnau - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will, dass in der EU angesichts der drastisch gestiegenen Energiepreise weniger für russisches Gas gezahlt wird. "Ich bin der festen Überzeugung, dass es jetzt Zeit ist für einen Preis-Deckel auf russischem Pipeline-Gas nach Europa", sagte von der Leyen am Freitag auf einer Klausur der Unions-Bundestagsfraktionsspitze im oberbayerischen Murnau. Russland hat für diesen Fall einen Gaslieferstopp angekündigt.

Schwierige IAEA-Mission und schwere Kämpfe in Südukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben sechs Munitionsdepots im von russischen Truppen besetzten Süden des Landes zerstört. Fünf Munitionslager seien im Gebiet Cherson vernichtet worden, teilte das Kommando "Süd" des ukrainischen Militärs am Freitag auf Facebook mit. Daneben soll in der Stadt Melitopol im Gebiet Saporischschja ein Depot zerstört worden sein. Gleichzeitig herrsch Skepsis hinsichtlich einer neutralen IAEA-Begutachtung des AKW Saporischschja.

Lufthansa scheitert mit Unterlassungsantrag gegen Streik

Frankfurt - Die Lufthansa ist vor dem Arbeitsgericht München mit einem Antrag auf einstweilige Unterlassung des Pilotenstreiks gescheitert. Die Fluggesellschaft hatte laut Gericht am Freitag argumentiert, dass die Forderung nach einer Erhöhung der Tarifgehälter mittels eines automatischen Inflationsausgleiches ein rechtswidriges Streikziel sei. Dem folgte das Gericht nicht, die Durchführung des Streiks wurde nicht untersagt.

Zahl der Corona-Patienten im Spital sinkt unter 1.000

Wien - Mit 996 Personen liegt die Zahl der Menschen, die derzeit in Österreich mit Corona im Spital behandelt werden, erstmals seit rund acht Wochen wieder unter 1.000. Seit dem 9. Juli bewegte sich die Anzahl der Krankenhauspatienten bis zum heutigen Freitag im vierstelligen Bereich und erreichte am Ende des Monats einen Höchstwert von über 1.700. 69 Personen wurden auf Intensivstationen betreut, 4.187 Corona-Neuinfektionen sind seit gestern registriert worden.

Anschlag auf Kleriker in Afghanistan - mindestens 18 Tote

Kabul - Bei einem Selbstmordanschlag in der westafghanischen Provinz Herat sind Behörden zufolge am Freitag mindestens 18 Menschen gestorben. Unter den Opfern sei ein lokal bekannter Geistlicher der Stadt Herat, Imam Mujib ur Rahman Ansari. Das bestätigte ein Sprecher der Provinzregierung dem afghanischen Sender Tolonews. Weitere 23 Menschen wurden demnach verletzt.

Start der zweitägigen Flugshow Airpower22 mit 125.000 Fans

Zeltweg/Wien - Die Flugshow Airpower22 des Bundesheeres, Red Bull und der Steiermark hat am Freitag im obersteirischen Zeltweg rund 125.000 Zuseher angelockt, so ein Heeressprecher. Rund 200 Fluggeräte und ein laut Veranstaltern umfassendes Umweltkonzept durch kurze Transportwege, klimafreundliche Anreise und viel Regionalität bei der Verpflegung sorgten für ein zufriedenes Publikum am ersten Flugtag. Befragte Experten bewerteten die gesetzten Maßnahmen teils positiv, teils unzureichend.

Wiener Börse legt nach US-Daten zu, ATX gewinnt 1,7 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat nach der Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktberichts weiter zugelegt. Der ATX baute sein Plus wenige Minuten nach dem um 14.30 Uhr gemeldeten Bericht leicht aus und legte 1,72 Prozent auf 2.858,90 Punkte zu. Auch andere Börsen in Europa reagierten positiv auf die Daten. Die US-Wirtschaft hat im August etwas mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die Arbeitslosigkeit ist gleichzeitig überraschend wieder angestiegen.

