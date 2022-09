Van der Bellen mit 25.000 Unterstützungserklärungen

Wien - Alexander Van der Bellen hat am letztmöglichen Tag rund 25.000 Unterstützungserklärungen für sein Wiederantreten bei der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober vorgelegt, mehr als alle anderen Kandidaten. Freitagnachmittag gab schließlich noch der Waldviertler Schuh-Fabrikant Heinrich Staudinger seinen Wahlvorschlag mit 9.085 Unterschriften bei der Bundeswahlbehörde ab. Notwendig für die Kandidatur sind nur 6.000, sie müssen bis Freitag 17 Uhr eingereicht werden.

Wien-Energie - Untersuchungskommission wird eingesetzt

Wien - Die Stromgeschäfte der Wien Energie werden mit einer Untersuchungskommission beleuchtet, die noch vor Weihnachten starten soll, haben heute die Wiener FPÖ und ÖVP in trauter Zweisamkeit versichert. Unterstützung kommt von den Grünen, obwohl die Stimmen von Blauen und Schwarzen reichen würden, um das Kontrollinstrument einzusetzen. Wobei beide Parteien einräumten, dass es etwas zahnlos sei, etwa bei der Definition des Untersuchungsrahmens oder bei der Aussagepflicht.

Schwierige IAEA-Mission und schwere Kämpfe in Südukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben sechs Munitionsdepots im von russischen Truppen besetzten Süden des Landes zerstört. Fünf Munitionslager seien im Gebiet Cherson vernichtet worden, teilte das Kommando "Süd" des ukrainischen Militärs am Freitag auf Facebook mit. Daneben soll in der Stadt Melitopol im Gebiet Saporischschja ein Depot zerstört worden sein. Gleichzeitig herrscht Skepsis hinsichtlich einer neutralen IAEA-Begutachtung des AKW Saporischschja.

Lufthansa scheitert mit Unterlassungsantrag gegen Streik

Frankfurt - Die Lufthansa ist vor dem Arbeitsgericht München mit einem Antrag auf einstweilige Unterlassung des Pilotenstreiks gescheitert. Die Fluggesellschaft hatte laut Gericht am Freitag argumentiert, dass die Forderung nach einer Erhöhung der Tarifgehälter mittels eines automatischen Inflationsausgleiches ein rechtswidriges Streikziel sei. Dem folgte das Gericht nicht, die Durchführung des Streiks wurde nicht untersagt.

Millionen Menschen in Pakistan flüchten vor nächster Flut

Islamabad - In einem verzweifelten Wettlauf mit der Zeit haben Rettungskräfte im Süden Pakistans versucht, Millionen von Menschen vor drohenden Fluten in Sicherheit zu bringen. Die Provinz Sindh muss sich laut Behörden auf weitere Wassermassen gefasst machen, die den Fluss Indus aus dem Norden des Landes herabströmten. Wassermengen von fast 20.000 Kubikmetern pro Sekunde würden in Kürze große Städte in Sindh erreichen, warnte die Katastrophenschutzbehörde am Freitag.

Von der Leyen will Preis-Deckel auf russisches Pipeline-Gas

Murnau - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will, dass in der EU angesichts der drastisch gestiegenen Energiepreise weniger für russisches Gas gezahlt wird. "Ich bin der festen Überzeugung, dass es jetzt Zeit ist für einen Preis-Deckel auf russischem Pipeline-Gas nach Europa", sagte von der Leyen am Freitag auf einer Klausur der Unions-Bundestagsfraktionsspitze im oberbayerischen Murnau. Russland hat für diesen Fall einen Gaslieferstopp angekündigt.

FPÖ plakatiert Abwerzger und Mattle im "Duell um Tirol"

Innsbruck - Nach der Ankündigung von Tirols FPÖ-Obmann Markus Abwerzger, als Landeshauptmannkandidat für die Landtagswahl ins Rennen zu gehen, hat die FPÖ am Freitag plakatmäßig einen Frontalangriff auf die ÖVP gestartet. Bei einer Pressekonferenz in Innsbruck wurde die zweite Plakatwelle präsentiert. Dabei affichieren die Freiheitlichen Abwerzger sowie ÖVP-Spitzenkandidat Anton Mattle im "Duell um Tirol". Die ÖVP reagierte scharf: Tirol brauche keine "Kickl-Marionette" an der Spitze.

Gas über Nord Stream 1 soll ab Samstag fließen

Moskau/Lubmin - Nach dem Ende eines dreitätigen Lieferstopps sind für Samstag Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 angekündigt. Das geht aus vorläufigen Daten der Website der Nord Stream AG hervor. Demnach sind ab Samstagmorgen 2.00 Uhr wieder Gaslieferungen vorgemerkt. Der Umfang entspricht den Lieferungen vor der Unterbrechung, also etwa 20 Prozent der maximal möglichen Menge und damit täglich 33 Millionen Kubikmeter Erdgas. Der Kreml schließt weitere Unterbrechungen nicht aus.

