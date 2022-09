Elf Wahlvorschläge, voraussichtlich sieben Hofburg-Bewerber

Wien - Elf Wahlvorschläge für die Bundespräsidentenwahl sind bis Freitag, 17 Uhr, bei der Bundeswahlbehörde abgegeben worden. Auf den Stimmzettel für den 9. Oktober schaffen werden es allerdings wohl nur Amtsinhaber Alexander Van der Bellen und die bekannten sechs Mitbewerber. Die weiteren vier Kandidaturwilligen - ebenfalls allesamt Männern - hatten bis zum Einreichschluss nicht die nötigen 6.000 Unterschriften. Ihnen steht nun eine Nachfrist zur Behebung des Mangels zu.

Wien-Energie - Untersuchungskommission wird eingesetzt

Wien - Die Stromgeschäfte der Wien Energie werden mit einer Untersuchungskommission beleuchtet, die noch vor Weihnachten starten soll, haben heute die Wiener FPÖ und ÖVP in trauter Zweisamkeit versichert. Unterstützung kommt von den Grünen, obwohl die Stimmen von Blauen und Schwarzen reichen würden, um das Kontrollinstrument einzusetzen. Wobei beide Parteien einräumten, dass es etwas zahnlos sei, etwa bei der Definition des Untersuchungsrahmens oder bei der Aussagepflicht.

Gericht lehnt Lufthansa-Beschwerde gegen Piloten-Streik ab

Frankfurt - Im Tarifstreit mit den Piloten hat die Lufthansa eine juristische Niederlage erlitten. Das Arbeitsgericht München hat am Freitag den Antrag der Airline auf eine einstweilige Unterlassung des Pilotenstreiks abgelehnt. In den Kern des Konflikts rückt zunehmend die Forderung der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit nach einem Ausgleich für die aktuell hohe Inflation. Der ganztägige Streik der Lufthansa-Piloten ließ am Freitag fast den gesamten Flugbetrieb der Airline stillstehen.

Millionen Menschen in Pakistan flüchten vor nächster Flut

Islamabad - In einem verzweifelten Wettlauf mit der Zeit haben Rettungskräfte im Süden Pakistans versucht, Millionen von Menschen vor drohenden Fluten in Sicherheit zu bringen. Die Provinz Sindh muss sich laut Behörden auf weitere Wassermassen gefasst machen, die den Fluss Indus aus dem Norden des Landes herabströmten. Wassermengen von fast 20.000 Kubikmetern pro Sekunde würden in Kürze große Städte in Sindh erreichen, warnte die Katastrophenschutzbehörde am Freitag.

Abstimmung über Johnson-Nachfolge beendet

London - Der wochenlange Wahlkampf um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson ist vorbei. Am Freitagnachmittag endete die Frist, bis zu der die Mitglieder der Konservativen Partei ihre Stimme abgeben durften. Sie hatten die Wahl zwischen Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Das Ergebnis wollen die Tories am Montagmittag bekanntgeben.

Argentiniens Präsident spricht von Mordanschlag auf Kirchner

Buenos Aires - Argentiniens Ex-Präsidentin Cristina Kirchner ist nach Angaben des heutigen Staatschefs Alberto Fern�ndez nur knapp einem Mordanschlag entgangen. Ein bewaffneter Mann hielt der 69-Jährigen am Donnerstagabend (Ortszeit) vor ihrem Haus in Buenos Aires eine geladene Waffe ins Gesicht. Fern�ndez berichtete später in einer TV-Ansprache an die Nation, dass der Angreifer auch den Abzug gezogen habe. Es habe sich aber kein Schuss gelöst. Der mutmaßliche Attentäter wurde festgenommen.

Gas über Nord Stream 1 soll ab Samstag fließen

Moskau/Lubmin - Nach dem Ende eines dreitätigen Lieferstopps sind für Samstag Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 angekündigt. Das geht aus vorläufigen Daten der Website der Nord Stream AG hervor. Demnach sind ab Samstagmorgen 2.00 Uhr wieder Gaslieferungen vorgemerkt. Der Umfang entspricht den Lieferungen vor der Unterbrechung, also etwa 20 Prozent der maximal möglichen Menge und damit täglich 33 Millionen Kubikmeter Erdgas. Der Kreml schließt weitere Unterbrechungen nicht aus.

Wiener Börse schließt nach US-Daten fest, ATX gewinnt 2,9 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag mit starken Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 2,88 Prozent auf 2.891,46 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es in Reaktion auf den veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht stark nach oben. Der Bericht zeigte eine Abschwächung des Tempos beim Jobaufbau und wurde an den Märkten mit Erleichterung aufgenommen. Denn damit dürfte auch der Druck auf die US-Notenbank Fed ihre Zinsen kräftig zu erhöhen zumindest nicht noch weiter gestiegen sein.

