Elf Wahlvorschläge, voraussichtlich sieben Hofburg-Bewerber

Wien - Elf Wahlvorschläge für die Bundespräsidentenwahl sind bis Freitag, 17 Uhr, bei der Bundeswahlbehörde abgegeben worden. Auf den Stimmzettel für den 9. Oktober schaffen werden es allerdings wohl nur Amtsinhaber Alexander Van der Bellen und die bekannten sechs Mitbewerber. Die weiteren vier Kandidaturwilligen - ebenfalls allesamt Männern - hatten bis zum Einreichschluss nicht die nötigen 6.000 Unterschriften. Ihnen steht nun eine Nachfrist zur Behebung des Mangels zu.

Vorerst kein Gas durch Nord Stream 1

Moskau - Durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 wird von diesem Samstag an anders als angekündigt weiter kein Gas fließen. Das teilte der Staatskonzern Gazprom am Freitagabend bei Telegram mit. Grund sei ein Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja. Bis zur Beseitigung bleibe der Gasdurchfluss gestoppt. Zuvor hatten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die G7-Länder damit gedroht, durch einen "Preisdeckel" auf russisches Gas und Öl die Einnahmen Russlands zu kappen.

Ukraine beschießt russische Basis nahe Akw Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben am Freitag einen russischen Stützpunkt nahe des Atomkraftwerks Saporischschja in der Südukraine beschossen. In der Stadt Enerhodar sowie in der ebenfalls im Süden gelegenen Stadt Cherson seien mit "präzisen Angriffen" drei russische Artilleriesysteme sowie ein Munitionslager zerstört worden, teilten die ukrainischen Streitkräfte mit. Auch wurden diesen Angaben zufolge russische Soldaten bei dem Beschuss getötet.

Trauerfeier und Begräbnis für Gorbatschow in Moskau

Moskau - Der letzte Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, der am Dienstag nach längerer Krankheit im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben ist, wird am Samstag auf einem Prominenten-Friedhof der russischen Hauptstadt beigesetzt.

Lufthansa-Pilotenstreik geht um Mitternacht zu Ende

Frankfurt - Bei der deutschen Lufthansa soll um Mitternacht der Pilotenstreik planmäßig enden. Nach der Absage von mehr als 800 Flügen am Freitag will die Fluggesellschaft nach eigenen Angaben ihren Flugplan am Samstag möglichst vollständig abfliegen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte den Arbeitskampf von vornherein auf 24 Stunden begrenzt.

FBI hat bei Trump über 11.000 Regierungsdokumente gefunden

Washington - Im Anwesen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump haben FBI-Ermittler über 11.000 Regierungsdokumente und 48 leere Ordner mit der Aufschrift "Verschlusssache" sichergestellt. Das geht aus am Freitag veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervor. Die Unterlagen in 33 Kisten waren bei einer Razzia in Trumps Luxusvilla Mar-a-Lago in Florida am 8. August sichergestellt worden.

Abstimmung über Johnson-Nachfolge beendet

London - Der wochenlange Wahlkampf um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson ist vorbei. Am Freitagnachmittag endete die Frist, bis zu der die Mitglieder der Konservativen Partei ihre Stimme abgeben durften. Sie hatten die Wahl zwischen Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Das Ergebnis wollen die Tories am Montagmittag bekanntgeben.

