Elf Wahlvorschläge, voraussichtlich sieben Hofburg-Bewerber

Wien - Elf Wahlvorschläge für die Bundespräsidentenwahl sind bis Freitag, 17 Uhr, bei der Bundeswahlbehörde abgegeben worden. Auf den Stimmzettel für den 9. Oktober schaffen werden es allerdings wohl nur Amtsinhaber Alexander Van der Bellen und die bekannten sechs Mitbewerber. Die weiteren vier Kandidaturwilligen - ebenfalls allesamt Männern - hatten bis zum Einreichschluss nicht die nötigen 6.000 Unterschriften. Ihnen steht nun eine Nachfrist zur Behebung des Mangels zu.

Anschlag in Kolumbien gefährdet Petros Friedenspläne

Bogota - In Kolumbien reißt die Kette der Gewalt auch unter der Regierung des ersten Präsidenten aus dem linken Spektrum nicht ab. Acht Polizisten wurden am Freitag (Ortszeit) in ihrem Fahrzeug durch eine Explosion getötet. Er verurteile in aller Schärfe den Angriff in San Luis in der Provinz Huila, twitterte Präsident Gustavo Petro. Das ehemaliges Mitglied der Guerillabewegung M-19 hatte bei seiner Antrittsrede Anfang August angekündigt, das gespaltene Land zu einen.

93.000 Taferlklassler beginnen heuer mit der Schule

Wien - Auch heuer wird die Zahl der Taferlklassler wieder anwachsen: Laut der aktuellen Schülerzahlenschätzung der Statistik Austria werden 93.000 Kinder neu in der Volksschule beginnen - das sind um rund 1,2 Prozent mehr als im vergangenen Schuljahr. Insgesamt dürfte die Schülerzahl um 0,6 Prozent auf 1,13 Millionen steigen.

Russen erweisen Michail Gorbatschow die letzte Ehre

Moskau - Russland nimmt Abschied vom ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow, der vor allem im Ausland großes Ansehen genoss. Der Friedensnobelpreisträger, der als einer der Väter der Deutschen Einheit gilt, soll am Samstag in Moskau bestattet werden. Er war am Dienstag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 91 Jahren gestorben.

Pilotenstreik bei Lufthansa beendet

Frankfurt - Bei der Lufthansa ist um Mitternacht der Pilotenstreik planmäßig zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" hatte den Arbeitskampf von vornherein auf 24 Stunden begrenzt. Nach der Absage von mehr als 800 Flügen am Freitag will die Fluggesellschaft nach eigenen Angaben ihren Flugplan am Samstag möglichst vollständig abfliegen. Am Freitagabend teilte Lufthansa mit, dass es voraussichtlich keine Flugausfälle geben werde - Verspätungen seien aber möglich.

Tag zwei der Airpower mit Bomber und Österreichs Präsident

Zeltweg/Fuschl - Die zweitägige Flugshow Airpower22 von Bundesheer, Red Bull und Land Steiermark ging mit dem eigens komponierten "Vibes in the Sky" und dem Start eines ungarischen Gripen-Jets sowie einem österreichischen Eurofighter in ihren zweiten Tag. Am Samstag wird auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen - Oberbefehlshaber des Heeres - in Zeltweg vorbei schauen. Einer der Höhepunkte wird am Nachmittag der Überflug zweier US-amerikanischer Bomber des Typs B-52 sein.

Tausende bei Kundgebung nach Angriff auf Kirchner

Buenos Aires - Einen Tag nach dem Anschlagsversuch auf die argentinische Vizepräsidentin Cristina Kirchner sind Tausende ihrer Anhänger aus Solidarität mit der früheren Staatschefin auf die Straße gegangen. Mitglieder linker Parteien, Gewerkschaften und sozialer Bewegungen kamen am Freitag (Ortszeit) zu der Kundgebung auf der Plaza de Mayo vor dem Regierungssitz in Buenos Aires zusammen. Zuvor hatte Präsident Alberto Fern�ndez die Vizepräsidentin zu Hause besucht.

Guterres ernennt neuen UNO-Sondergesandten für Libyen

New York/Tripolis - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat einen neuen Sondergesandten für das Bürgerkriegsland Libyen ernannt. Der Senegalese Abdoulaye Bathily wird damit zugleich Leiter der UNO-Unterstützungsmission für Libyen (UNSMIL), wie die Vereinten Nationen am Freitag (Ortszeit) in New York mitteilten. Bathily folgt auf den Slowaken J�n Kubiš, der im vergangenen November nur einen Monat vor der geplanten Präsidentenwahl in Libyen überraschend von seinen Ämtern zurückgetreten war.

