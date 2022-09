Nord Stream 1-Stopp: Gazprom liefert mehr Gas über Ukraine

Moskau - Gazprom will nach dem Ausbleiben von Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 mehr Erdgas über eine durch die Ukraine führende Pipeline nach Europa pumpen. Am Samstag sollten 42,7 Millionen Kubikmeter Erdgas durch die Pipeline fließen, kündigte der russische Gasriese an. Am Freitag waren an der Einfüll-Stelle Sudscha 41,3 Millionen Kubikmeter Gas registriert worden, die durch die ukrainische Pipeline geliefert wurden.

USA verkaufen Taiwan Waffen in Milliardenwert

Taipeh/Peking - Die USA haben laut Medien inmitten der Spannungen mit China neue Waffenexporte an Taiwan im Wert von 1,1 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro) genehmigt. Der Kongress in Washington wurde am Freitag (Ortszeit) von der Regierung offiziell über den beabsichtigten Verkauf unterrichtet, wie unter anderem die "Washington Post" und CNN meldeten. Im Parlament wird eine klare Mehrheit erwartet. Die US-Regierung ortet zunehmenden Druck Pekings auf die demokratische Inselrepublik.

Dutzende Tote bei neuen Überflutungen in Pakistan

Islamabad - Bei neuen Überschwemmungen in Pakistan sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Allein in der Provinz Sindh im Süden des Landes seien nach weiteren heftigen Regenfällen mindestens 50 Tote zu beklagen, teilten die Behörden am Samstag mit. Die Fluten, die auf die stärksten Monsun-Regenfälle seit mehr als drei Jahrzehnten zurückzuführen sind, haben damit seit Mitte Juni bereits fast 1.300 Menschen das Leben gekostet.

Regierung will kommende Woche "Strompreisbremse" vorstellen

Wien - Die Bundesregierung will kommende Woche die lang diskutierte "Strompreisbremse" zur Abfederung der hohen Energiekosten präsentieren. Einen entsprechenden Bericht des "Kurier" bestätigte ein Sprecher von Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Samstag auf APA-Anfrage. Details wurden noch keine bekannt gegeben, laut "Kurier" soll ein "genereller Grundbedarf" gedeckelt werden.

Zwei Tote bei Pkw-Crash gegen Wohnhaus in Oberösterreich

Österreich/Oberösterreich/Weng im Innkreis - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Bezirk Braunau sind Samstagfrüh zwei Menschen ums Leben gekommen. In der Ortschaft Elling in Weng im Innkreis dürfte ein Pkw-Fahrer laut ORF gegen 6.00 Uhr Früh die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und gegen die Mauer eines Hauses geprallt sein. Weitere Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Gegen 9.30 Uhr konnte die Polizei auf APA-Nachfrage keine weiteren Informationen bereitstellen.

Russen erweisen Michail Gorbatschow die letzte Ehre

Moskau - In der russischen Hauptstadt Moskau hat am Samstag die Trauerfeier für den ehemaligen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow begonnen. Hunderte Menschen versammelten sich am Haus der Gewerkschaften in Sichtweite des Kremls. Dort wurde der Leichnam des Friedensnobelpreisträgers aufgebahrt. Viele warteten mit Blumen in den Händen vor dem Gebäude. Gorbatschow war am Dienstag im Alter von 91 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben.

Tausende bei Kundgebung nach Angriff auf Kirchner

Buenos Aires - Nach dem gescheiterten Anschlag auf die argentinische Vizepräsidentin Cristina Kirchner macht die Regierung die konservative Opposition und die Medien für den Angriff mitverantwortlich. Tausende ihrer Anhänger gingen am Freitag (Ortszeit) aus Solidarität mit der früheren Staatschefin auf die Straße. Mitglieder linker Parteien, Gewerkschaften und sozialer Bewegungen kamen zu der Kundgebung auf der Plaza de Mayo vor dem Regierungssitz in Buenos Aires zusammen.

Nach Streik: Flugbetrieb bei Lufthansa läuft wie geplant

Frankfurt - Nach dem eintägigen Pilotenstreik bei der Lufthansa ist der Flugbetrieb am Samstag nach Angaben des Unternehmens wie geplant angelaufen. Ein Unternehmenssprecher teilte auf Anfrage mit, man erwarte einen weitgehend normalen Flugbetrieb. Einzelne Verspätungen seien zwar möglich, bereits am Freitagabend hatte Lufthansa aber mitgeteilt, dass es am Samstag voraussichtlich nicht zu weiteren Flugausfällen kommen werde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red