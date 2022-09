Russen erweisen Michail Gorbatschow die letzte Ehre

Moskau - Tausende Menschen haben am Samstag in Moskau vom letzten sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow Abschied genommen. Vor dem Haus der Gewerkschaften, wo der am Dienstag gestorbene Friedensnobelpreisträger aufgebahrt war, bildete sich eine lange Schlange. Am offenen Sarg legten viele dann Blumen nieder. Wegen des Ukraine-Kriegs reisten keine hochrangigen Staatsgäste aus dem Ausland an. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin fehlte, offiziell wegen einer Dienstreise.

Nord Stream 1-Stopp: Gazprom liefert mehr Gas über Ukraine

Moskau - Gazprom will nach dem Ausbleiben von Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 mehr Erdgas über eine durch die Ukraine führende Pipeline nach Europa pumpen. Am Samstag sollten 42,7 Millionen Kubikmeter Erdgas durch die Pipeline fließen, kündigte der russische Gasriese an. Am Freitag waren an der Einfüll-Stelle Sudscha 41,3 Millionen Kubikmeter Gas registriert worden, die durch die ukrainische Pipeline geliefert wurden.

ÖVP und Liste Fritz starteten Intensiv-Wahlkampf in Tirol

Innsbruck/Galtür - Die Tiroler ÖVP ist am Samstag in Galtür mit einer offiziellen Auftaktveranstaltung in die Intensiv-Wahlkampfphase für die Landtagswahl gestartet. Landeshauptmannkandidat und ÖVP-Chef Anton Mattle beschwor im "kleineren Kreis" vor seinen Listen-Mitstreitern eine "Aufholjagd" und suchte den in den vergangenen Tagen virulent gewordenen "Zweikampf" mit der FPÖ und deren Spitzenkandidaten Markus Abwerzger. Ebenfalls in den Wahlkampf gestartet ist am Samstag die Liste Fritz.

Zwei Tote bei Pkw-Crash gegen Wohnhaus in Oberösterreich

Österreich/Oberösterreich/Weng im Innkreis - Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Braunau sind Samstagfrüh zwei Männer im Alter von 45 und 50 Jahren ums Leben gekommen. In der Ortschaft Elling in Weng im Innkreis verlor der 50-jährige slowakische Pkw-Fahrer gegen 6.00 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug seines 45-jährigen Landsmanns und Beifahrers. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte ungebremst gegen die Mauer eines Wohnhauses. Der Notarzt stellte laut Polizei-Aussendung den Tod der beiden Insassen fest.

Tausende bei Kundgebung nach Angriff auf Kirchner

Buenos Aires - Nach dem gescheiterten Anschlag auf die argentinische Vizepräsidentin Cristina Kirchner macht die Regierung die konservative Opposition und die Medien für den Angriff mitverantwortlich. Tausende ihrer Anhänger gingen am Freitag (Ortszeit) aus Solidarität mit der früheren Staatschefin auf die Straße. Mitglieder linker Parteien, Gewerkschaften und sozialer Bewegungen kamen zu der Kundgebung auf der Plaza de Mayo vor dem Regierungssitz in Buenos Aires zusammen.

Flugshow Airpower in Obersteiermark lockte 275.000 Besucher

Zeltweg - Die zweitägige Flugshow Airpower22 von Bundesheer, Red Bull und Land Steiermark hat am Freitag und am Samstag zusammen rund 275.000 Besucher bei freiem Eintritt angelockt. Am Samstag schaute auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen - Oberbefehlshaber des Heeres - in Zeltweg vorbei. Die Veranstalter waren in einer ersten Bilanz mit dem neuen Nachhaltigkeitskonzept der "klimaschonenden" Airshow zufrieden.

"Jungspund" Rosenkranz zum blauen BP-Wahlkampfauftakt in OÖ

Wels/Wien - Den Auftakt in den Intensiv-Wahlkampf für die Hofburg-Wahl hat die FPÖ am Samstag auf dem Welser Volksfest in gewohnter Manier begangen: Parteichef Herbert Kickl holte zum Rundumschlag gegen die Bundesregierung aus. Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz sparte vor allem nicht mit Kritik am amtierenden Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen.

Nach Streik: Flugbetrieb bei Lufthansa läuft wie geplant

Frankfurt - Nach dem eintägigen Pilotenstreik bei der Lufthansa ist der Flugbetrieb am Samstag nach Angaben des Unternehmens wie geplant angelaufen. Ein Unternehmenssprecher teilte auf Anfrage mit, man erwarte einen weitgehend normalen Flugbetrieb. Einzelne Verspätungen seien zwar möglich, bereits am Freitagabend hatte Lufthansa aber mitgeteilt, dass es am Samstag voraussichtlich nicht zu weiteren Flugausfällen kommen werde.

