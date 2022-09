Michail Gorbatschow in Moskau beigesetzt

Moskau - Nach der Trauerfeier mit Tausenden Menschen ist der ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow am Samstag in Moskau beigesetzt worden. Der Sarg wurde unter den Klängen der russischen Nationalhymne und mit Salutschüssen ins Grab gelassen, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. Die Zeremonie fand auf dem Prominentenfriedhof am Neujungfrauenkloster statt. Der Friedensnobelpreisträger wurde neben seiner Frau Raissa bestattet.

Gazprom und Partner uneins über Grund für Lieferstopp

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach dem Ausbleiben russischer Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 streiten Gazprom und seine deutschen Partner über die Ursache. Die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde und Siemens Energy als Lieferant von Pipeline-Technik widersprachen am Samstag der Darstellung des russischen Staatskonzerns, der sich auf technische Gründe berief.

Mahrer sieht Situation ernster als während Covid-Krise

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer sieht die wirtschaftliche Situation wegen der Energiekrise ernster als während der Covid-Krise und wirft der EU-Kommission (neuerlich) vor, bei den Russland-Sanktionen "nur mit einer Gehirnhälfte" gedacht zu haben. Wenn Betriebe zusperren müssten, weil sich die EU-Kommission "zu gut und zu nobel" sei, das Strompreisdesign zu ändern, "dann ist das eine Art Anschlag auf die gesamte europäische Wettbewerbsfähigkeit, sagte er im Ö1-Radio.

Kleinflugzeug-Pilot droht in den USA mit Crash in Kaufhaus

Washington - In der US-Stadt Tupelo im Bundesstaat Mississippi hat der Pilot eines Kleinflugzeugs damit gedroht, absichtlich in ein Kaufhaus zu fliegen. Das Kaufhaus sowie ein Geschäft in der Nähe seien evakuiert worden, teilte die Polizei in Tupelo mit. Videos in den sozialen Medien zeigten, wie ein Kleinflugzeug über der Stadt kreiste. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 5.00 Uhr (Ortszeit) alarmiert worden und steht in Kontakt mit dem Piloten. Der Einsatz lief noch.

Abpumpen von Treibstoff aus Schiff vor Gibraltar schwierig

Gibraltar - Bergungsspezialisten haben am Samstag das schwierige Abpumpen großer Mengen Treibstoffs aus einem bei Gibraltar auf Grund liegenden Frachter fortgesetzt. Ein Tank im hinteren Bereich der "OS 35" sei fast leer, teilte die Regierung des britischen Überseegebiets mit. Einige Strände Gibraltars und Spaniens wurden jedoch schon verschmutzt, auf dem Meer schimmerten Ölschlieren. Die Behörden verhängten Bade- und Fischereiverbote, Helfer reinigten Küstenbereiche und Seevögel vom Öl.

Nach Streik: Flugbetrieb bei Lufthansa läuft wie geplant

Frankfurt - Nach dem Ende des Pilotenstreiks läuft der Flugbetrieb bei Lufthansa nach Angaben des Unternehmens wieder weitgehend normal. "Sowohl am Flughafen Frankfurt als auch am Flughafen München ist nach dem gestrigen Streik der Lufthansa-Flugbetrieb heute wie geplant angelaufen", teilte das Unternehmen mit. Vereinzelt sei es an beiden Flughäfen noch zu Verspätungen und einzelnen Flugstreichungen gekommen, erklärte die Lufthansa weiter.

Airpower in Steiermark lockte 275.000 Besucher und eine B-52

Zeltweg - Die zweitägige Flugshow Airpower22 von Bundesheer, Red Bull und Land Steiermark hat am Freitag und am Samstag zusammen rund 275.000 Besucher bei freiem Eintritt angelockt. Am Samstag schaute auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen - Oberbefehlshaber des Heeres - in Zeltweg vorbei. Die Veranstalter waren in einer ersten Bilanz mit dem neuen Nachhaltigkeitskonzept der "klimaschonenden" Airshow zufrieden.

"Jungspund" Rosenkranz zum blauen BP-Wahlkampfauftakt in OÖ

Wels/Wien - Den Auftakt in den Intensiv-Wahlkampf für die Hofburg-Wahl hat die FPÖ am Samstag auf dem Welser Volksfest in gewohnter Manier begangen: Parteichef Herbert Kickl holte zum Rundumschlag gegen die Bundesregierung aus. Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz sparte vor allem nicht mit Kritik am amtierenden Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red