Gazprom und Partner uneins über Grund für Lieferstopp

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach dem Ausbleiben russischer Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 streiten Gazprom und seine deutschen Partner über die Ursache. Die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde und Siemens Energy als Lieferant von Pipeline-Technik widersprachen am Samstag der Darstellung des russischen Staatskonzerns, der sich auf technische Gründe berief.

Hauptleitung von AKW Saporischschja erneut vom Netz getrennt

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - Das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der Südukraine ist erneut vom Netz genommen worden. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) teilte am Samstag mit, die Verbindung zwischen der letzten verbleibenden Hauptstromleitung des Kraftwerks und dem Versorgungsnetz sei unterbrochen worden. Die IAEA sei "heute vor Ort" darüber informiert worden, dass die Anlage weiter Strom über eine Reserveleitung liefere.

Gorbatschow in Moskau beigesetzt - Tausende bei Trauerfeier

Moskau - Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Moskau vom letzten sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow Abschied genommen. Vor dem Haus der Gewerkschaften, wo der am Dienstag gestorbene Friedensnobelpreisträger aufgebahrt war, warteten Menschen stundenlang. Am offenen Sarg legten viele dann Blumen nieder. Wegen des Ukraine-Kriegs reisten keine hochrangigen Staatsgäste aus dem Ausland an. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin fehlte, offiziell wegen Verpflichtungen.

360 verletzte Kinder bei Schulwegunfällen im Vorjahr

Wien - Im Jahr 2021 sind in Österreich mehr als 360 Kinder bei Unfällen am Schulweg verletzt worden. Davor hat das Innenministerium am Wochenende vor dem Schulbeginn am Montag in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gewarnt. Wichtig seien u.a. ein Schulwegtraining, gute Sichtbarkeit der Kleidung und Ausrüstung von Kindern sowie Achtsamkeit auch bei Schutzwegen, da fast jedes dritte verunfallte Kind als Fußgänger auf einem Zebrastreifen verunglückt, hieß es in einer Aussendung.

Trump: US-Demokraten missbrauchen Macht

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Durchsuchung seines Anwesens durch die Bundespolizei FBI als Machtmissbrauch verurteilt und die Demokraten als Bedrohung für das Land dargestellt. "Es gibt nur eine Partei, die einen Krieg gegen die amerikanische Demokratie führt", sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit) vor Anhängern in Wilkes-Barre im Bundesstaat Pennsylvania mit Blick auf die Demokratische Partei seines Amtsnachfolgers Joe Biden.

Zehntausende bei Kundgebung nach Angriff auf Kirchner

Buenos Aires - Nach einem Anschlag auf Argentiniens Vizepräsidentin Cristina Kirchner sind Tausende Menschen in der Hauptstadt Buenos Aires und in anderen Städten des südamerikanischen Landes aus Solidarität auf die Straße gegangen. Die Präsidentin des Schauspielerverbands, Alejandra Dar�n, verlas dabei auf der Plaza de Mayo vor dem Regierungssitz eine Erklärung, die den sozialen Frieden als gemeinsame Verantwortung hervorhob.

Kleinflugzeug-Pilot drohte in USA mit Crash in Kaufhaus

Washington - In der US-Stadt Tupelo im Bundesstaat Mississippi hat der Pilot eines Kleinflugzeugs am Samstag damit gedroht, absichtlich in ein Kaufhaus zu fliegen. Das Kaufhaus wurde evakuiert. Videos in den sozialen Medien zeigten, wie ein Kleinflugzeug über der Stadt kreiste - später drehte das Flugzeug gen Norden ab. Schließlich landete das Flugzeug nach mehr als fünf Stunden in der Luft in einem Feld in der Nähe der Stadt, wie der Gouverneur von Mississippi, Tate Reeves, mitteilte.

