Deutsche Regierung: 65 Milliarden Euro an Entlastungen

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die deutsche Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat sich auf weitere finanzielle Entlastungen für die Menschen in Deutschland im Umfang von insgesamt 65 Milliarden Euro geeinigt. Pensionistinnen und Pensionisten bekommen Einmalzahlung von 300 Euro, Studierende 200 Euro. Wohngeldberechtigte erhalten einen zusätzlichen Heizkostenzuschuss von 415 Euro.

Kiew meldet Angriff auf "feindlichen Kommandoposten"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat im Krieg gegen die russische Armee einen Angriff auf einen "feindlichen Kommandoposten" gemeldet. Einen genauen Ort nannte die Armee am Sonntag in Kiew zunächst nicht. Bei dem Angriff seien militärische Ausrüstung getroffen und ein mobiles Radarsystem zerstört worden. Zudem seien russische Angriffe etwa bei der Stadt Bachmut im Donbass und der nahe gelegenen Siedlung Pokrowske abgewehrt worden. Die Angaben ließen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.

Großbrand in Salzburger Schlachthof

Bergheim - In einem Schlachthof in der Salzburger Gemeinde Bergheim ist in der Nacht auf Sonntag aus noch ungeklärter Ursache ein Großbrand ausgebrochen. 120 Einsatzkräfte der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr beteiligen sich mit vereinten Kräften seit den frühen Morgenstunden an der Bekämpfung des Brandes. Ein zwischenzeitlich befürchteter Austritt giftigen Ammoniaks aus der Kühlanlage am Dach wurde vorerst verhindert, wie die Stadt Sonntagfrüh in einer Aussendung verlauten ließ.

Papst Johannes Paul I. wird selig gesprochen

Vatikanstadt - Knapp 44 Jahre nach seinem Tod wird Papst Johannes Paul I. an diesem Sonntag (10.30 Uhr) in Rom selig gesprochen. Der heutige Papst Franziskus wird der feierlichen Messe auf dem Petersplatz vorstehen. Der Italiener Albino Luciani wurde Ende August 1978 im Konklave zum Papst gewählt. Er starb aber bereits 33 Tage danach, im Alter von 65 Jahren. Damit war Johannes Paul I. in der Geschichte der katholischen Kirche einer der Päpste mit der kürzesten Amtszeit.

8.600 Lehrerstellen ausgeschrieben - Polaschek beruhigt

Wien - Insgesamt sind heuer an den Schulen 8.600 Lehrerstellen ausgeschrieben worden - bei insgesamt rund 120.000 Pädagoginnen und Pädagogen in Österreich. Kurz vor Beginn des Schuljahrs sind noch nicht alle besetzt. Trotzdem sicherte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zu, dass jede Stunde gehalten werden könne. So wird etwa auf Überstunden gesetzt bzw. das Beschäftigungsausmaß von Teilzeitkräften erhöht.

Hamas ließ fünf Menschen in Gaza hinrichten

Gaza - Die radikalislamische Hamas hat im Gazastreifen fünf Menschen hinrichten lassen. Zwei der hingerichteten Palästinenser wurden der "Kollaboration" mit Israel beschuldigt, wie die Hamas am Sonntag mitteilte. Bei den drei anderen handelte es sich demnach um verurteilte Mörder.

Experte erwartet Sieg Van der Bellens im ersten Durchgang

Wien - Meinungsforscher Peter Hajek rechnet aus heutiger Sicht damit, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei seinem Wiederantritt gleich im ersten Wahlgang wieder in die Hofburg einzieht. Dass der Amtsinhaber bei der Bundespräsidentschaftswahl am 9. Oktober weniger als 50 Prozent (plus eine Stimme) erzielt und damit in einen zweiten Wahlgang muss, hält Hajek für unwahrscheinlich. "Außer Van der Bellen macht einen groben Fehler", sagte der Experte im APA-Interview.

Al-Kaida veröffentlicht Video von entführtem UN-Mitarbeiter

Sanaa - Der jemenitische Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida (Aqap) hat am Samstag eine Videobotschaft eines vor mehr als sechs Monaten entführten UN-Mitarbeiters veröffentlicht. Wie das auf die Überwachung extremistischer Gruppen im Internet spezialisierte Unternehmen Site mitteilte, bittet der Mann aus Bangladesch darin "die UNO, die internationale Gemeinschaft und die Hilfsorganisationen", die "Forderungen meiner Entführer zu erfüllen". Die konkreten Forderungen nennt er nicht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red