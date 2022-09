Kiew vermeldet Geländegewinne im Süden des Landes

Saporischschja/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bei ihrer Gegenoffensive im Süden des Landes mehrere Ortschaften zurückerobert. Zudem seien in der Nähe der von Russen besetzten Stadt Cherson ein Munitionsdepot, eine Pontonbrücke und Kontrollzentrum der russischen Armee zerstört worden, teilte das Südkommando der ukrainischen Armee in der Nacht auf Montag auf Facebook mit. Die Betreiber des von russischen Truppen besetzten AKW Saporischschja warnten unterdessen vor Strahlengefahr.

Info-Kampagne soll Impfwilligkeit boostern

Wien - Mit aktuell 4,5 Prozent der Bevölkerung, die bisher eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, besteht offenbar Bedarf an einer Informationskampagne, um sich auf die für Herbst erwartete Corona-Welle zu wappnen. Wie Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bei der Präsentation am Montag in Wien ausführte, setze man neben dem klassischen Ansatz auf eine Beratung nahe bei den Menschen, wofür man sich u.a. die Unterstützung von Ärzte- und Apothekerkammer gesichert hat.

Mindesten 13 Tote bei Beben in Südwestchina

Peking - Bei einem Erdbeben in der südwestchinesischen Provinz Sichuan sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Die Erdstöße am Montag erreichten nach Angaben von Seismologen die Stärke 6,8. Besonders betroffen war der Kreis Luding mehr als 200 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Chengdu, wie Staatsmedien berichteten. Es kam zu Erdrutschen, die Straßen blockierten. Auch wurden Fahrbahnen durch Risse beschädigt. Im Ort Detuo seien Häuser schwer zerstört worden.

Opposition kritisiert Modell für Strompreisbremse

Wien - Das kolportierte Modell der Regierung für eine "Strompreisbremse" zur Abfederung der hohen Energiekosten wird von der Arbeiterkammer begrüßt. Wichtig wäre der AK aber eine zusätzliche Unterstützung für einkommensschwache Haushalte, hieß es am Montag. "Zu spät, zu wenig", beurteilte hingegen die SPÖ die "Strompreisbremse". Scharfe Kritik kommt auch von der FPÖ: Die Maßnahme sei "Betrug an den Österreichern", meinte FPÖ-Chef Herbert Kickl in einer Aussendung.

Noch keine Spur zu Insassen nach Flugzeugabsturz über Ostsee

Wien/Köln/Jerez de la Frontera - Ein Unternehmer aus dem Rheinland soll Medienberichten zufolge an Bord eines Privatflugzeugs gewesen sein, das nach einem rätselhaften Irrflug über Europa in die Ostsee stürzte. Das berichtete am Montag unter anderem der Kölner "Express" unter Berufung auf das familiäre Umfeld des Mannes. Demnach soll der Mann die Maschine vom Typ Cessna gesteuert haben. Mit an Bord befanden sich dem Bericht zufolge seine Ehefrau, seine Tochter und deren Lebensgefährte.

OMV bekommt rund 70 % weniger Gas als bestellt

Wien - In Österreich kommt nach dem erneuten Stopp russischer Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 nun wieder etwas weniger Gas an. "Wir erhalten derzeit rund 30 Prozent der nominierten Mengen am Knoten Baumgarten", sagte ein Sprecher des Wiener Öl- und Gaskonzerns OMV am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Vor der Wartung der wichtigen Ostsee-Pipeline waren es etwa 40 Prozent der bestellten Mengen. Moskau weist die Schuld an dem Lieferstopp dem Westen zu.

Geldstrafen wegen Störung der Totenruhe in "Estonia"-Prozess

Göteborg - In einem neu aufgerollten Prozess um Aufnahmen am Wrack der Ostsee-Fähre "Estonia" sind zwei angeklagte Schweden wegen Störung der Totenruhe zu Geldstrafen verurteilt worden. Anders als bei einem Freispruch vor gut eineinhalb Jahren kam das Bezirksgericht von Göteborg in einem am Montag veröffentlichten Urteil zu dem Schluss, dass der Journalist und der Wrack-Experte doch nach dem schwedischen Estonia-Gesetz verurteilt werden könnten.

Tote bei Explosion vor russischer Botschaft in Kabul

Kabul - Bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Angaben des russischen Außenministeriums auch zwei Beschäftigte der Botschaft getötet worden. "Bei der Attacke sind zwei Mitarbeiter der Botschaft ums Leben gekommen. Unter den afghanischen Bürgern gibt es ebenfalls Opfer", teilte das Ministerium am Montag in Moskau mit.

red