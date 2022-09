Liz Truss wird neue britische Premierministerin

London - Liz Truss wird neue Premierministerin des Vereinigten Königreichs und damit Nachfolgerin von Boris Johnson. Die Mitglieder der regierenden Konservativen Partei wählten die bisherige Außenministerin mit mehr als 81.000 Stimmen zu ihrer neuen Vorsitzenden. Truss zieht damit auch in den Regierungssitz Downing Street ein.

Erneut Notabschaltung im AKW Saporischschja nach Beschuss

Saporischschja/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im von Russland besetzten südukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja sind infolge von Beschuss erneut alle Reaktoren heruntergefahren worden. Eine Hochspannungsleitung sei wegen eines Brandes abgeschaltet worden, teilte der ukrainische Atomkraftwerksbetreiber Enerhoatom am Montag auf seinem Telegram-Kanal mit. Dies habe zur Notabschaltung des letzten in Betrieb befindlichen Blocks sechs geführt.

Zehn Todesopfer bei Messerattacken in Kanada

Saskatoon - Eine der brutalsten Gewaltserien der vergangenen Jahre erschüttert Kanada: Mindestens zehn Menschen sind Sonntagfrüh (Ortszeit) laut Polizei in einer ländlichen Region erstochen worden, die zwei mutmaßlichen Täter waren am Montag noch auf der Flucht. Sie seien zuletzt Sonntagmittag in einem SUV in Regina gesehen worden, der Hauptstadt der Provinz Saskatchewan in der Mitte des Landes. Sie liegt rund 300 Kilometer südlich der Tatorte.

Preissprung bei Erdgas nach russischem Lieferstopp

Frankfurt - Der vorläufige Lieferstopp Russlands über die Pipeline Nord Stream 1 hat den europäischen Gaspreis nach oben schnellen lassen. Am Montag sprang der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas zwischenzeitlich um etwa 72,5 Euro bzw. rund 35 Prozent auf 281 Euro je Megawattstunde (MWh). Ob sich dies auf die Situation rund um die Margin-Zahlungen bei Wien Energie auswirkt, konnte ein Sprecher auf APA-Anfrage nicht sagen.

Mehr als 30 Tote bei Erdbeben in Südwestchina

Peking - Bei einem Beben in der südwestchinesischen Provinz Sichuan sind mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen, ferner wurden mehr als 30 Menschen verletzt. Die Erdstöße am Montag erreichten nach Angaben von Seismologen die Stärke 6,8. Besonders betroffen war der Kreis Luding mehr als 200 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Chengdu. Es kam zu Erdrutschen, die Straßen blockierten. Häuser wurden zerstört. Strom- und Wasserversorgung wurden teilweise unterbrochen.

Prozess zu Terroranschlag in Nizza 2016 begonnen

Nizza - Gut sechs Jahre nach dem Terroranschlag in Nizza mit 86 Todesopfern und Hunderten Verletzten hat in Paris ein Prozess gegen acht mutmaßliche Unterstützer begonnen. Der Vorsitzende Richter Laurent Raviot eröffnete das für etwa dreieinhalb Monate angesetzte Verfahren am Montagnachmittag im Pariser Justizpalast. Den sieben angeklagten Männern und der angeklagten Frau drohen Haftstrafen zwischen fünf Jahren und lebenslänglich.

Zahl der Corona-Patienten stagniert und kein Todesfall

Wien - Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Corona-Ansteckung im Krankenhaus sind, liegt weiterhin unter 1.000. Derzeit werden 963 Infizierte, das ist um einer weniger als am Vortag, im Spital behandelt. 63 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl stieg seit gestern um zwei, ist aber innerhalb einer Woche um drei Patienten zurückgegangen. Seit Sonntag war kein Todesfall im Zusammenhang mit Corona zu beklagen, vermeldeten die Ministerien am Montag.

Tote bei Explosion vor russischer Botschaft in Kabul

Kabul - Bei einem Anschlag vor der russischen Botschaft in Kabul sind nach Polizei-Angaben sechs Menschen getötet worden - darunter zwei Botschaftsmitarbeiter. Ein Sprecher der afghanischen Polizei sprach am Montag von vier toten afghanischen Zivilisten und weiteren Verletzten. Wie das russische Außenministerium bestätigte, kamen bei dem Anschlag außerdem zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft ums Leben. Darunter soll auch ein Diplomat sein.

