Liz Truss wird neue britische Premierministerin

London - Liz Truss wird neue Premierministerin des Vereinigten Königreichs und damit Nachfolgerin von Boris Johnson. Die Mitglieder der regierenden Konservativen Partei wählten die bisherige Außenministerin mit mehr als 81.000 Stimmen zu ihrer neuen Vorsitzenden. Truss zieht damit auch in den Regierungssitz Downing Street ein.

Erneut Notabschaltung im AKW Saporischschja nach Beschuss

Saporischschja/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im von Russland besetzten südukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja sind infolge von Beschuss erneut alle Reaktoren heruntergefahren worden. Eine Hochspannungsleitung sei wegen eines Brandes abgeschaltet worden, teilte der ukrainische Atomkraftwerksbetreiber Enerhoatom am Montag auf seinem Telegram-Kanal mit. Dies habe zur Notabschaltung des letzten in Betrieb befindlichen Blocks sechs geführt.

Zwei deutsche Atomkraftwerke sollen in Reserve gehen

Berlin - Zwei der drei letzten deutschen Atomkraftwerke sollen nach Angaben des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck nach dem Jahreswechsel noch bis Mitte April 2023 als Reserve zur Verfügung stehen. Aus dem Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung ergebe sich, dass die Kraftwerke Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg nötigenfalls im Winter 2022/23 einen zusätzlichen Beitrag im Stromnetz in Süddeutschland leisten können, sagte Habeck Montag in Berlin.

Preissprung bei Erdgas nach russischem Lieferstopp

Frankfurt - Der vorläufige Lieferstopp Russlands über die Pipeline Nord Stream 1 hat den europäischen Gaspreis nach oben schnellen lassen. Am Montag sprang der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas zwischenzeitlich um etwa 72,5 Euro bzw. rund 35 Prozent auf 281 Euro je Megawattstunde (MWh). Ob sich dies auf die Situation rund um die Margin-Zahlungen bei Wien Energie auswirkt, konnte ein Sprecher auf APA-Anfrage nicht sagen.

Prozess zu Lkw-Anschlag in Nizza 2016 begonnen

Nizza - Mehr als sechs Jahre nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag in Nizza mit 86 Todesopfern und Hunderten Verletzten hat in Paris der Prozess gegen acht mögliche Unterstützer begonnen. Der Vorsitzende Richter Laurent Raviot eröffnete das für etwa dreieinhalb Monate angesetzte Verfahren Montagnachmittag im Pariser Justizpalast. Am Abend des 14. Juli 2016 war ein Attentäter mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge auf Nizzas Strandpromenade gerast.

Mehr als 30 Tote bei Erdbeben in Südwestchina

Peking - Bei einem Beben in der südwestchinesischen Provinz Sichuan sind mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen, ferner wurden mehr als 30 Menschen verletzt. Die Erdstöße am Montag erreichten nach Angaben von Seismologen die Stärke 6,8. Besonders betroffen war der Kreis Luding mehr als 200 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Chengdu. Es kam zu Erdrutschen, die Straßen blockierten. Häuser wurden zerstört. Strom- und Wasserversorgung wurden teilweise unterbrochen.

China lässt Corona-Impfstoff zum Inhalieren zu

Peking - China hat als erstes Land weltweit einen Corona-Impfstoff zugelassen, der nicht gespritzt, sondern inhaliert wird. Die chinesische Arzneimittelbehörde habe grünes Licht gegeben, teilte das in Tianjin ansässige Unternehmen CanSino Biologics am Montag in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse mit. Das neuartige Vakzin ist als Notfall-Mittel für Corona-Auffrischungsimpfungen gedacht.

Plakolm heizt Pensions-Debatte an

Wien - Ein Interview mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) hat am Montag die Debatte um Generationengerechtigkeit bei der anstehenden Anhebung der Pensionen für das kommende Jahr wieder aufflammen lassen. Man könne die Pensionen nicht immer erhöhen, "das ist der Jugend gegenüber nicht gerecht", sagte sie in der "Krone". "Der Steuerzahler, der das bezahlt, ist noch nicht einmal geboren." SPÖ und FPÖ warfen Plakolm vor, die junge gegen die ältere Generation auszuspielen.

Wiener Börse schließt mit Abgaben, ATX mit minus 1,4 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag mit klaren Einbußen geschlossen. Für die Abgaben war vor allem der wieder steigende europäische Gaspreis verantwortlich. Der ATX sank mit minus 1,4 Prozent bei knapp 2.851 Einheiten. Der erneute Stopp russischer Gaslieferungen durch die wichtige Pipeline Nord Stream 1 löst eine erneute Rally beim europäischen Gaspreis aus und belastete die Aktienindizes diesseits des Atlantiks. OMV gaben um gut ein Prozent nach.

