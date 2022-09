Klimaaktivisten ketteten sich an Zuggleise

Wien - Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "LobauBleibt"-Bewegung haben Dienstagfrüh erneut gegen den Bau der Stadtstraße protestiert. Beim Bahnhof Hirschstetten in Wien-Donaustadt haben sich laut Polizeiangaben rund 15 Personen teils an Zuggleise und Gleisanlagen gekettet, um den Abbau der Gleise für den Straßenbau zu stoppen. Derzeit werde gemeinsam mit den ÖBB das Gelände gesichert, die Aktivisten sollen entfernt werden, hieß es gegenüber der APA.

Haushaltspreise für Strom und Heizen um 50 Prozent gestiegen

Wien - Die österreichischen Haushalte mussten im Juli für Energie erneuert tiefer in die Tasche greifen. Strom und Heizen kosteten um fast 50 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Vor allem Heizöl, Holzpellets und Brennholz verteuerten sich, teilte die Energieagentur mit. Bei Strom fielen die Preissteigerungen moderat aus, hier würden Entlastungsmaßnahmen greifen. Zahlreiche Versorger haben allerdings Preissteigerungen angekündigt, die im September schlagend werden dürften.

Zwei deutsche Atomkraftwerke sollen in Reserve gehen

Berlin - Wegen der Energiekrise in Europa sollen von drei verbliebenen Atomkraftwerken in Deutschland zwei bis Mitte April als Notreserve dienen. Das sagte Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck am Montag während der Vorstellung der Ergebnisse eines zweiten Netzstresstests. Die beiden AKW Isar 2 und Neckarwestheim sollen bis Mitte April 2023 noch zur Verfügung stehen, um gegebenenfalls über den Winter einen zusätzlichen Beitrag im Stromnetz in Süddeutschland leisten zu können.

Mindestens 65 Tote bei Erdbeben in Südwestchina

Peking - Bei einem Beben in der südwestchinesischen Provinz Sichuan sind mindestens 65 Menschen ums Leben gekommen. Ferner wurden rund 200 Menschen verletzt, mehr als 50 davon schwer. Die Erdstöße am Montag erreichten nach Angaben von Seismologen die Stärke 6,8. Besonders betroffen waren die Kreise Luding, Kangding, Jiulong, Yajiang und Danba mehr als 200 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Chengdu.

Ukrainisches Militär zerstörte russische Munitionsdepots

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Cherson - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben vier russische Munitionsdepots in der Region Cherson zerstört. Auch würden Brücken über den Dnipro unter Beschuss genommen, teilte das Südkommando der ukrainischen Streitkräfte mit. Nachdem zunächst wenig über den Verlauf der vorige Woche eingeleiteten ukrainischen Gegenoffensive im Süden der Ukraine bekanntgeworden war, meldeten die Behörden zuletzt Fortschritte im Norden der Region Cherson.

35 Zivilisten starben durch Mine in Burkina Faso

Ouagadougou - Im westafrikanischen Burkina Faso sind offiziellen Angaben zufolge mindestens 35 Zivilisten bei einem Anschlag getötet und weitere 37 verletzt worden. Ein Fahrzeug eines Versorgungskonvois habe einen improvisierten Sprengsatz ausgelöst, teilte die Militärregierung am Montag mit. Das Fahrzeug sei zwischen den nördlichen Städten Djibo und Bourzanga auf die Mine gefahren.

