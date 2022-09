Johnson sichert Truss "energische Unterstützung" zu

London - Der scheidende britische Premierminister Boris Johnson hat seiner Nachfolgerin Liz Truss "nichts als energische Unterstützung" versprochen. Das sagte der konservative Politiker am Dienstag bei einer letzten Rede als britischer Premierminister in der Londoner Downing Street. Hunderte Mitarbeiter, Abgeordnete, Fotografen und Reporter hatten sich dafür in der abgesperrten Straße versammelt.

Klimaaktivisten ketteten sich in Wien an Zuggleise

Wien - Klimaaktivisten der "LobauBleibt"-Bewegung haben Dienstagfrüh erneut gegen den Bau der Stadtstraße protestiert. Beim Bahnhof Hirschstetten in Wien-Donaustadt ketteten sich laut Polizei fünf Personen teils an Zuggleise und Masten an, um deren Abbau für den Straßenbau zu stoppen. Gegen 7.30 Uhr waren die Gleise wieder geräumt, berichtete ein APA-Reporter an Ort und Stelle. Wenig später wurde auch eine Blockade an einem zweiten Protestort in der Hausfeldstraße beendet.

Mindestens 65 Tote bei Erdbeben in Südwestchina

Peking - Bei einem Beben in der südwestchinesischen Provinz Sichuan sind mindestens 65 Menschen ums Leben gekommen. Ferner wurden rund 200 Menschen verletzt, mehr als 50 davon schwer. Die Erdstöße am Montag erreichten nach Angaben von Seismologen die Stärke 6,8. Besonders betroffen waren die Kreise Luding, Kangding, Jiulong, Yajiang und Danba mehr als 200 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Chengdu.

Ukrainisches Militär zerstörte russische Munitionsdepots

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Cherson - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben vier russische Munitionsdepots in der Region Cherson zerstört. Auch würden Brücken über den Dnipro unter Beschuss genommen, teilte das Südkommando der ukrainischen Streitkräfte mit. Nachdem zunächst wenig über den Verlauf der vorige Woche eingeleiteten ukrainischen Gegenoffensive im Süden der Ukraine bekanntgeworden war, meldeten die Behörden zuletzt Fortschritte im Norden der Region Cherson.

Lufthansa will Piloten besseres Angebot vorlegen

Frankfurt/München - Angesichts drohender Streiks will die Lufthansa ihren Piloten ein besseres Angebot im Tarifkonflikt machen. Trotz des angekündigten Arbeitskampfes ab Mittwoch wolle man versuchen, in Gesprächen am Dienstag mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) eine Einigung zu erzielen, erklärte die Airline. Am Dienstagmittag werde man über Flugstreichungen entscheiden. Dies sei für die Konzernplanung und als zumindest minimaler Vorlauf für die betroffenen Fluggäste notwendig.

Präauer und Helfer für Österreichischen Buchpreis nominiert

Wien - Hattrick für Reinhard Kaiser-Mühlecker: Mit seinem Roman "Wilderer" ist der 39-jährige Oberösterreicher nach dem Deutschen und dem Bayerischen nun auch für den Österreichischen Buchpreis nominiert. Unter den sechs Autorinnen und vier Autoren der heute bekannt gegebenen Longlist befinden sich Prominente wie Robert Menasse ("Die Erweiterung") und Monika Helfer ("Bettgeschichten und andere") ebenso wie relative Newcomer wie Iris Blauensteiner oder Markus Grundtner.

