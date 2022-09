Johnson bei Queen in Schottland eingetroffen

London - Der scheidende britische Premierminister Boris Johnson ist am Dienstag auf dem königlichen Schloss Balmoral in den schottischen Highlands eingetroffen. Das meldete unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA Dienstagmittag. Johnson wollte dort in einer Audienz bei Queen Elizabeth II. sein Rücktrittsgesuch übergeben. Unmittelbar danach sollte die Monarchin Johnsons Nachfolgerin Liz Truss mit der Regierungsbildung beauftragen.

Metaller-KV-Verhandlungen mit "schwierigen Vorzeichen"

Wien - Die Metaller-KV-Verhandlungen stehen heuer unter besonders schwierigen Vorzeichen vieler Krisen und Unsicherheiten. Themen sind die extrem hohe Inflation, immens gestiegene Energiekosten, ruckelnde Lieferketten und anhaltende geopolitische Unwägbarkeiten. Startschuss für die Gespräche ist am 19. September. Es gebe "sehr schwierige Vorzeichen" und man werde die Auswirkungen der vielen Krisen als Unternehmen nicht alleine abfedern können, hieß es nun von der Arbeitgeberseite.

Mindestens 66 Tote bei Erdbeben in Südwestchina

Peking - Die Zahl der Todesopfer durch das Erdbeben in Südwestchina ist auf 66 gestiegen. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt, davon mehr als 50 schwer, wie Staatsmedien am Dienstag berichteten. Mehr als zehn Menschen galten als vermisst. Die Erdstöße am Montag hatten die Stärke 6,8 erreicht. Besonders betroffen war der Kreis Luding sowie die umliegende, vor allem von Tibetern bewohnte Präfektur Ganzi und die benachbarte Stadt Ya'an.

Ukrainisches Militär zerstörte russische Munitionsdepots

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Cherson - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben vier russische Munitionsdepots in der Region Cherson zerstört. Auch würden Brücken über den Dnipro unter Beschuss genommen, teilte das Südkommando der ukrainischen Streitkräfte mit. Nachdem zunächst wenig über den Verlauf der vorige Woche eingeleiteten ukrainischen Gegenoffensive im Süden der Ukraine bekanntgeworden war, meldeten die Behörden zuletzt Fortschritte im Norden der Region Cherson.

Baukartell - Habau stehen 26,33 Mio. Euro Geldbuße bevor

Wien/Perg - Ein bereits 2017 aufgeflogenes Baukartell in Österreich hat nun auch für den oberösterreichischen Baukonzern Habau eine millionenschwere Strafzahlung zur Folge. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) werde gegen vier Gesellschaften der Habau-Unternehmensgruppe eine Geldbuße von 26,33 Mio. Euro beim Kartellgericht beantragen, gab sie am Dienstag bekannt. Die Baufirma hat die Vergehen im Zeitraum 2002 bis 2017 und die Höhe der Strafe bereits anerkannt.

Nach Absturz von Cessna Körperteile gefunden

Ventspils - Lettische Rettungskräfte haben nach dem rätselhaften Absturz eines in Österreich registrierten und auf ein deutsches Unternehmen zugelassenen Flugzeugs in der Ostsee bei ihrer Suche nach Unglücksmaschine und Insassen möglicherweise menschliche Körperteile im Meer gefunden. Die Überreste seien am Montagabend in der Ostsee vor Einbruch der Dunkelheit entdeckt worden, sagte die Sprecherin der lettischen Marine, Liva Veita, am Dienstag der lettischen Agentur Leta.

Erdogan droht Griechenland mit nächtlicher Intervention

Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dem Nachbarn Griechenland erneut scharf gedroht. "Wir können plötzlich eines Nachts kommen", sagte Erdogan am Dienstag vor einer dreitägigen Balkanreise. Den Satz hatte er in der Vergangenheit häufig bezogen auf militärische Operationen verwendet - etwa in Syrien oder im Irak. Erdogan bezog sich auf die angebliche Ausrichtung des S-300-Luftverteidigungssystems Griechenlands auf türkische Jets. Athen bestreitet das.

