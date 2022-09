Liz Truss ist neue britische Premierministerin

London - Liz Truss ist neue Premierministerin des Vereinigten Königreichs. Queen Elizabeth II. ernannte die 47-Jährige am Dienstag zur Nachfolgerin von Boris Johnson, der wegen einer Reihe von Skandalen zurücktreten musste. Auf Schloss Balmoral in Schottland, ihrer Sommerresidenz, bat die Monarchin Truss darum, eine neue Regierung zu bilden. Die bisherige Außenministerin akzeptierte, wie der Buckingham Palast mitteilte.

Metaller-KV-Verhandlungen mit "schwierigen Vorzeichen"

Wien - Die Metaller-KV-Verhandlungen stehen heuer unter besonders schwierigen Vorzeichen vieler Krisen und Unsicherheiten. Themen sind die extrem hohe Inflation, immens gestiegene Energiekosten, ruckelnde Lieferketten und anhaltende geopolitische Unwägbarkeiten. Startschuss für die Gespräche ist am 19. September. Es gebe "sehr schwierige Vorzeichen" und man werde die Auswirkungen der vielen Krisen als Unternehmen nicht alleine abfedern können, hieß es nun von der Arbeitgeberseite.

OMV fehlt laut Chef Roiss Gas-Strategie für Krisenfall

Wien - Der frühere OMV-Chef Gerhard Roiss hat bei seiner Befragung im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss am Dienstag neuerlich die starke Russland-Orientierung bei der Gasversorgung kritisch kommentiert. Die OMV habe "keine Strategie für die Versorgungssicherheit von Gas im Krisenfall, was wir heute schmerzvoll spüren", sagte er. Die Opposition lud unterdessen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in den Ausschuss - ob dieser wie gewünscht bereits am Mittwoch kommt, war vorerst offen.

Ukrainisches Militär zerstörte russische Munitionsdepots

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Cherson - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben vier russische Munitionsdepots in der Region Cherson zerstört. Auch würden Brücken über den Dnipro unter Beschuss genommen, teilte das Südkommando der ukrainischen Streitkräfte mit. Unterdessen ist es nach erneutem Artilleriebeschuss beim südukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja in der nahe gelegenen Stadt Enerhodar zu einem Stromausfall gekommen.

Lufthansa und Piloten einigen sich - Kein Streik am Mittwoch

Frankfurt/München - In letzter Minute haben die AUA-Mutter Lufthansa und ihre Piloten einen erneuten Streik abgewendet. Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Einigung wurde vonseiten der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Dienstag bestätigt.

FDP und deutsche Grüne streiten über Zukunft von AKWs

Berlin - Die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck für eine Atomreserve haben in Deutschland eine heftige Debatte ausgelöst. Insbesondere der Ton im Streit zwischen der liberalen FDP und den Grünen über die Zukunft der noch verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke wird schärfer. Während die Grünen den möglichen Weiterbetrieb von zwei AKW als hart, aber unvermeidbar verteidigen, fordern FDP und auch CDU eine Laufzeitverlängerung und den Weiterbetrieb des dritten Meilers.

