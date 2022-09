IAEA äußert Sorge vor drohendem GAU im AKW Saporischschja

Cherson/Saporischschja - Die Lage rund um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja sorgt weiter für große Unsicherheit. Die Internationale Atomenergiebehörde forderte auch wegen eines erneuten Artilleriebeschuss des AKWs am Dienstag schnelle Maßnahmen, um einen möglichen Atomunfall zu verhindern. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, dafür verantwortlich zu sein. "Wir haben das Kraftwerk nicht beschossen", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in der ZiB2 des ORF.

Putin-Rede mit Spannung erwartet

Wladiwostok - Mehr als ein halbes Jahr nach dem Einmarsch in die Ukraine will Russlands Präsident Wladimir Putin Stellung zur Lage im Nachbarland und zu den Folgen westlicher Sanktionen für sein Land beziehen. Der Auftritt des Kremlchefs am Mittwoch (7.00 Uhr MESZ) beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok wird sowohl von Kriegsgegnern als auch von Putin-Unterstützern mit Spannung erwartet.

Truss blickt positiv nach vorne und lobt Vorgänger Johnson

London - Die neue britische Premierministerin Liz Truss hat in ihrer Antrittsrede eine bessere Zukunft für das Vereinigte Königreich angekündigt. "Unser Land wurde von Menschen aufgebaut, die Dinge erledigen. Wir haben gewaltige Reserven an Talent, Energie und Entschlossenheit", sagte Truss am Dienstag vor ihrem Amtssitz in der Londoner Downing Street.

19-Jähriger in OÖ wegen Vergewaltigungsverdacht vor Gericht

Steyr - Ein 19-Jähriger, der am 11. Mai in Weyer (Bezirk Steyr-Land) ein 15-jähriges ukrainisches Mädchen vergewaltigt haben soll, steht am Mittwoch in Steyr vor Gericht. Der Syrer behauptet, er habe nach einem Umtrunk einvernehmlichen Sex mit der Jugendlichen gehabt. Der Fall hatte in Oberösterreich Wellen geschlagen, da über den Verdächtigen keine U-Haft verhängt worden war.

Prozess nach CO-Unfall mit zwei toten Kindern im Mühlviertel

Linz - Nach einem Kohlenmonoxid-Unfall im Mühlviertel, bei dem zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren ums Leben gekommen und ihre Mutter schwer verletzt worden sind, müssen sich am Mittwoch der Vater der Kinder und ein Nachbar vor Gericht verantworten. Laut Anklage haben sie im Keller ein Notstromaggregat in Betrieb genommen, das nicht zum Betrieb in Innenräumen vorgesehen war.

Kanadische Polizei meldet Sichtung von Mordverdächtigem

Saskatoon - Der Mann, der zehn Menschen bei einer Serie von Messerangriffen in Kanada getötet haben soll, ist am Dienstag laut Polizei vermutlich in der Nähe der Tatorte gesehen worden. Die Ermittler riefen die Menschen im Reservat James Smith Cree First Nation in der Provinz Saskatchewan auf, in ihren Häusern zu bleiben. Es sei ein Hinweis eingegangen, wonach der 30 Jahre alte Verdächtige dort gesichtet worden sei.

Nach Absturz von Cessna - Keine Hoffnung auf Überlebende

Ventspils - Beim rätselhaften Absturz eines Flugzeugs in der Ostsee sind nach Einschätzung der lettischen Behörden alle Insassen der verunglückten Maschine ums Leben gekommen. "Es ist nun klar, dass keine Hoffnung mehr besteht, Überlebende zu finden. Denn die gestrigen Funde zeugen davon, dass der Absturz besonders heftig war", sagte der Leiter des lettischen Seerettungskoordinationszentrums, Peteris Subbota, am Dienstagabend im lettischen Fernsehen.

Ampel-Koalition streitet über Habecks Atomkraft-Pläne

Berlin - Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hat mit seinem Nein zu einer generellen Laufzeitverlängerung für die drei verbliebenen Atomkraftwerke einen Koalitionskrach ausgelöst. Während der Vizekanzler und seine Grünen-Partei nur noch zwei Meiler für wenige Monate als Notfallreserve einsatzbereit halten wollen, bleibt die FDP bei ihrer Forderung nach einem längerfristigen Weiterbetrieb aller Kraftwerke, um die Strompreise zu drücken.

