Sensible Atomwaffen-Informationen in Trumps Anwesen gefunden

Washington/Florida - Bei der Durchsuchung der Villa von Ex-US-Präsident Donald Trump Anfang August haben Ermittler einem Medienbericht zufolge auch streng geheimes Material zu den Atomwaffen eines anderen Staates gefunden. Das meldete die "Washington Post" am Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf informierte Kreise. Um welchen Staat es sich handelte, ging daraus nicht hervor.

Karner kommt am Mittwoch nicht in den U-Ausschuss

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wird der erst am Dienstag von den Oppositionsfraktionen gestellten Anfrage um ein Erscheinen vor dem ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss am Mittwoch nicht folgen. "Ein so kurzfristig angekündigtes Erscheinen ist dem Minister nicht möglich", hieß es Mittwochfrüh aus seinem Büro gegenüber der APA. Die U-Ausschuss-Woche geht damit um 9.00 Uhr mit der Befragung von Ex-OMV-Aufsichtsratspräsident, Wolfgang C. Berndt weiter, der sein Kommen zugesagt hat.

Putin: Westliche Sanktionen "Bedrohung für die ganze Welt"

Wladiwostok - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die westlichen Sanktionen gegen sein Land als "Bedrohung für die ganze Welt" kritisiert. Im Vorjahr sei die Corona-Pandemie noch die drängende Herausforderung gewesen, so Putin am Mittwoch. Nun seien neue Schwierigkeiten aufgekommen: "Ich meine das Sanktionsfieber des Westens, seine aggressiven Versuche, anderen Ländern ein Verhaltensmodell aufzuzwingen, sie ihrer Souveränität zu berauben und sie dem eigenen Willen zu unterwerfen."

19-Jähriger in OÖ wegen Vergewaltigungsverdacht vor Gericht

Steyr - Ein 19-Jähriger, der am 11. Mai in Weyer (Bezirk Steyr-Land) ein 15-jähriges ukrainisches Mädchen vergewaltigt haben soll, steht am Mittwoch in Steyr vor Gericht. Der Syrer behauptet, er habe nach einem Umtrunk einvernehmlichen Sex mit der Jugendlichen gehabt. Der Fall hatte in Oberösterreich Wellen geschlagen, da über den Verdächtigen keine U-Haft verhängt worden war.

Prozess nach CO-Unfall mit zwei toten Kindern im Mühlviertel

Linz - Nach einem Kohlenmonoxid-Unfall im Mühlviertel, bei dem zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren ums Leben gekommen und ihre Mutter schwer verletzt worden sind, müssen sich am Mittwoch der Vater der Kinder und ein Nachbar vor Gericht verantworten. Laut Anklage haben sie im Keller ein Notstromaggregat in Betrieb genommen, das nicht zum Betrieb in Innenräumen vorgesehen war.

Zwölf Tote bei Feuer in vietnamesischer Karaokebar

Hanoi - Bei einem Brand in einer Karaokebar im Süden Vietnams sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere seien verletzt worden, teilte ein örtlicher Polizeisprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Feuer war Dienstagabend aus noch unbekannter Ursache im Ort Thuan An nördlich der Innenstadt von Ho-Chi-Minh-Stadt ausgebrochen. Es breitete sich schnell im zweiten und dritten Stock des Gebäudes aus, wie die Zeitung "VnExpress" berichtete.

Zahl der Toten durch Erdbeben in China steigt weiter

Peking - Die Zahl der Toten infolge des Erdbebens in Südwestchina ist auf 74 gestiegen. Mehr als 250 Menschen wurden verletzt, wie Staatsmedien am Mittwoch berichteten. 26 Menschen galten zwei Tage nach dem Beben der Stärke 6,8 noch als vermisst. Seit dem Erdbeben läuft eine großangelegte Such- und Bergungsaktion mit Tausenden von Helfern. Auch das Militär wurde mobilisiert. Tausende Häuser wurden zerstört oder beschädigt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red