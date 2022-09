19-Jähriger in OÖ wegen Vergewaltigungsverdacht vor Gericht

Steyr - Ein 19-Jähriger, der am 11. Mai in Weyer (Bezirk Steyr-Land) laut Anklage ein 15-jähriges ukrainisches Mädchen "mit Gewalt zur Duldung des Beischlafs genötigt" haben soll, hat sich am Mittwoch in Steyr vor dem Schöffengericht verantworten müssen. Der Syrer leugnet die Vergewaltigung, er spricht von einvernehmlichem Sex. Der Fall hatte in Oberösterreich Wellen geschlagen, da über den Verdächtigen keine U-Haft verhängt worden war.

Putin: Westliche Sanktionen "Bedrohung für die ganze Welt"

Wladiwostok - Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok die westlichen Sanktionen gegen sein Land als "Bedrohung für die ganze Welt" kritisiert. Nach der Corona-Pandemie seien nun neue Schwierigkeiten aufgekommen: "Ich meine das Sanktionsfieber des Westens, seine aggressiven Versuche, anderen Ländern ein Verhaltensmodell aufzuzwingen, sie ihrer Souveränität zu berauben und sie dem eigenen Willen zu unterwerfen."

Moskau fordert weitere Infos von IAEA zum Akw Saporischschja

Wladiwostok/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach der Vorstellung eines Untersuchungsberichts zur Situation an dem von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja fordert Moskau von den internationalen Experten weitere Informationen. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA sei um "zusätzliche Erläuterungen" gebeten worden, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax am Mittwoch am eines Wirtschaftsforums in der östlichen Hafenstadt Wladiwostok. Details nannte er nicht.

Kritik vor Beschluss des Strompreis-Deckels

Wien - Die Regierung beschließt heute im Ministerrat den Strompreisdeckel, der zumindest für einen Teil der Rechnung einen niedrigeren Tarif garantiert. Konkret zahlt man bis zu 2.900 Kilowattstunden nur zehn Cent pro kWh, erst darüber den Marktpreis. Hier setzte am Vormittag Kritik von Wifo-Chef Gabriel Felbermayr, geäußert im Ö1-"Morgenjournal", an. Da so bei rund der Hälfte der Kunden der gesamte Stromverbrauch subventioniert werde, falle der Sparanreiz weg.

Großhandelspreise um 21,3 Prozent gestiegen

Wien - Die Großhandelspreise in Österreich lagen im August um 21,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Vergleich zum Vormonat Juli seien die Großhandelspreise um 1,2 Prozent zurückgegangen, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Der Anstieg der Großhandelspreise war damit auf Jahresbasis gesehen etwas niedriger als im Juli (22,8 Prozent).

Staatsanwälte fordern Aufstockung für Kampf gegen Cybercrime

Wien - Die Staatsanwälte fordern mehr Personal, um Cyberkriminalität und "Hass im Netz" effizienter bekämpfen zu können. Angesichts der bevorstehenden Verhandlungen über das Justizbudget appellierten die Standesvertretungen am Mittwoch "dringend", die Staatsanwaltschaften um zumindest 30 bis 40 Posten aufzustocken und österreichweit Kompetenzstellen mit IT-Experten einzurichten. Denn derzeit könne nur jeder dritte Fall aufgeklärt werden.

Miljenko Jergović bekommt Buchhandels-Ehrenpreis

Wien/Krems - Der in Zagreb lebende Schriftsteller Miljenko Jergović erhält heuer den Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird vom Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) vergeben und am 20. November im Rahmen der Europäischen Literaturtage im "Klangraum Krems Minoritenkirche" überreicht. Er sei ein im besten Sinne europäischer Erzähler, hob HVB-Präsident Benedikt Föger hervor.

Fünf Wolfswelpen in Kärnten gesichtet

Oberdrauburg/Matrei/Osttirol - Kärnten hat offenbar sein erstes Wolfsrudel. In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das fünf Wolfswelpen im oberen Drautal (Bezirk Spittal an der Drau) zeigt, laut ORF Kärnten wurde es vor zwei Wochen von einer Urlauberin aufgenommen. Der Wildsachverständige des Landes, Roman Kirnbauer, bestätigte auf APA-Anfrage, dass die Aufnahme authentisch sein dürfte. DNA-Spuren auf einem gerissenen Tier zeigten bereits, dass zwei ansässige Wölfe Nachwuchs gezeugt haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red