Künstler Gottfried Kumpf 91-jährig gestorben

Wien - Der Künstler Gottfried Kumpf, dessen naiv wirkende, von ihm liebevoll "Asoziale" getaufte Figuren und Skulpturen große Bekanntheit erlangten, ist am Montag nach einem Herzstillstand völlig unerwartet gestorben. Das gab seine Frau Guni am Mittwoch gegenüber der APA bekannt. "Er hat bis zu seinem letzten Tag sein künstlerisches Schaffen unbeirrt und mit Freude weitergeführt und war voller Pläne für die Zukunft", hieß es in einer Mitteilung. Kumpf wurde 91 Jahre alt.

Wieder schwerer Unfall mit Schlepperfahrzeug im Burgenland

Andau - Im Burgenland ist es am Mittwoch erneut zu einem schweren Unfall mit einem Schlepperfahrzeug gekommen. Drei Schlepper dürften sich mit ihren Autos eine Verfolgungsjagd mit der ungarischen Polizei bis über die Grenze geliefert und im Zuge dessen in Andau (Bezirk Neusiedl am See) einen Unfall verursacht haben, bestätigte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung". Es gibt Verletzte - wie viele war laut Polizei zunächst noch unklar.

Eigene Spenden an ÖVP für Ex-OMV-Aufseher "not a big deal"

Wien - Ex-OMV-Aufsichtratschef Wolfgang C. Berndt hat einen Zusammenhang zwischen seinen Spenden an die ÖVP und seiner Aufsichtsrat-Tätigkeit am Mittwoch als Auskunftsperson im U-Ausschuss dezidiert ausgeschlossen. Der 79 Jahre alte frühere internationale Manager (Lloyds Bank, Procter & Gamble, GfK) hatte zuvor als Vizechef des Aufsichtsgremiums der teilstaatlichen OMV insgesamt 65.000 Euro an die ÖVP gespendet - 2017 für die JVP 20.000 und 2019 an die ÖVP 45.000 Euro.

Putin: Westliche Sanktionen "Bedrohung für die ganze Welt"

Wladiwostok - Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok die westlichen Sanktionen gegen sein Land als "Bedrohung für die ganze Welt" kritisiert. Nach der Corona-Pandemie seien nun neue Schwierigkeiten aufgekommen: "Ich meine das Sanktionsfieber des Westens, seine aggressiven Versuche, anderen Ländern ein Verhaltensmodell aufzuzwingen, sie ihrer Souveränität zu berauben und sie dem eigenen Willen zu unterwerfen."

Moskau fordert weitere Infos von IAEA zum Akw Saporischschja

Wladiwostok/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach der Vorstellung eines Untersuchungsberichts zur Situation an dem von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja fordert Moskau von den internationalen Experten weitere Informationen. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA sei um "zusätzliche Erläuterungen" gebeten worden, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax am Mittwoch am eines Wirtschaftsforums in der östlichen Hafenstadt Wladiwostok. Details nannte er nicht.

Prozess nach CO-Unfall mit zwei toten Kindern im Mühlviertel

Linz - Nach einem Kohlenmonoxid-Unfall im Mühlviertel, bei dem zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren ums Leben gekommen sind und ihre Mutter schwer verletzt worden ist, haben sich am Mittwoch der Vater der Kinder und ein Nachbar vor Gericht verantworten müssen. Laut Anklage haben sie im Keller ein Notstromaggregat in Betrieb genommen, das nicht zum Betrieb in Innenräumen vorgesehen war.

19-Jähriger in OÖ wegen Vergewaltigungsverdacht vor Gericht

Steyr - Ein 19-Jähriger, der am 11. Mai in Weyer (Bezirk Steyr-Land) laut Anklage ein 15-jähriges ukrainisches Mädchen "mit Gewalt zur Duldung des Beischlafs genötigt" haben soll, hat sich am Mittwoch in Steyr vor dem Schöffengericht verantworten müssen. Der Syrer leugnet die Vergewaltigung, er spricht von einvernehmlichem Sex. Der Fall hatte in Oberösterreich Wellen geschlagen, da über den Verdächtigen keine U-Haft verhängt worden war.

23 Tote bei Feuer in vietnamesischer Karaokebar

Hanoi - Bei einem Feuer in einer Karaoke-Bar in Vietnam sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Elf weitere Menschen wurden nach Behördenangaben in der Nacht auf Mittwoch verletzt, als die Bar in Thuan An, einer Vorstadt der Wirtschaftsmetropole Ho-Chi-Minh-Stadt, vermutlich nach einem Kurzschluss in Brand geriet. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauerte noch an.

