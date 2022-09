Strompreisdeckel sogar bis Mitte 2024

Wien - Die lange erwartete Strompreisbremse kommt und sie wird nicht billig. Der Ministerrat beschloss heute, dass der Preis bis zu einem Verbrauch von 2.900 Kilowattstunden staatlich gesponsert wird. Für sozial Schwache wird es eine zusätzliche Zuwendung geben. Das ganze gilt überraschenderweise sogar bis Mitte 2024. Damit werden die Kosten laut Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) drei bis vier Milliarden betragen. Erstmals wird man den Effekt auf der Dezember-Rechnung sehen.

Gewerkschaft fordert 2.000 Euro brutto Mindestlohn

Wien - ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian hat heute die Stoßrichtung für die Herbstlohnrunde vorgegeben und klargestellt: "Wir fordern heuer einen Mindestlohn von 2.000 Euro." Bisher lag die Forderung bei 1.700 Euro brutto, doch "1.700 im Jahr 2018 sind was anderes als heuer und nächstes Jahr", so Katzian. Derzeit würden von den rund vier Millionen Arbeitnehmern noch 180.000 weniger als 1.700 Euro Bruttolohn verdienen.

EU-Kommission will übermäßige Gewinne abschöpfen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Verbraucher sollen nach dem Willen der EU-Kommission mit Einnahmen aus übermäßigen Gewinnen von Energiefirmen entlastet werden. Unternehmen, die CO2-arm Energie produzierten, machten derzeit Zufallsgewinne, die nicht ansatzweise ihre Produktionskosten widerspiegelten, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. "Wir wollen diese unerwarteten Gewinne umleiten, um besonders betroffene Haushalte und Betriebe bei der Anpassung zu unterstützen."

Moskau fordert weitere Infos von IAEA zum Akw Saporischschja

Wladiwostok/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach der Vorstellung eines Untersuchungsberichts zur Situation an dem von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja fordert Moskau von den internationalen Experten weitere Informationen. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA sei um "zusätzliche Erläuterungen" gebeten worden, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax am Mittwoch am eines Wirtschaftsforums in der östlichen Hafenstadt Wladiwostok. Details nannte er nicht.

Eigene Spenden an ÖVP für Ex-OMV-Aufseher "not a big deal"

Wien - Der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss hat auch am zweiten Tag der Woche die Abhängigkeit Österreichs von russischem Gas thematisiert. Als erste Auskunftsperson geladen war Ex-OMV-Aufsichtratschef Wolfgang C. Berndt, der einen Zusammenhang zwischen seinen Spenden an die ÖVP und seiner Aufsichtsrat-Tätigkeit dezidiert ausschloss. Am Nachmittag wird der Ausschuss mit einer weiteren OMV-Mitarbeiterin fortgesetzt.

Künstler Gottfried Kumpf 91-jährig gestorben

Wien - Der Künstler Gottfried Kumpf, dessen naiv wirkende, von ihm liebevoll "Asoziale" getaufte Figuren und Skulpturen große Bekanntheit erlangten, ist am Montag nach einem Herzstillstand völlig unerwartet gestorben. Das gab seine Frau Guni am Mittwoch gegenüber der APA bekannt. "Er hat bis zu seinem letzten Tag sein künstlerisches Schaffen unbeirrt und mit Freude weitergeführt und war voller Pläne für die Zukunft", hieß es in einer Mitteilung. Kumpf wurde 91 Jahre alt.

Wieder schwerer Unfall mit Schlepperfahrzeug im Burgenland

Andau/Mönchhof - Im Burgenland ist es am Mittwoch erneut zu einem schweren Unfall mit Schlepperfahrzeugen gekommen. Drei Schlepper dürften sich mit ihren Autos eine Verfolgungsjagd mit der ungarischen Polizei bis über die Grenze geliefert haben, hieß es auf APA-Anfrage von der Polizei. Im Zuge dessen krachte ein Schlepper in einem Kreisverkehr bei Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) in einen Lkw, ein zweiter fuhr auf, der dritte konnte flüchten. Der Lenker des ersten Pkw wurde verletzt.

926 Corona-Infizierte in Spitälern, weniger als 50 intensiv

Wien - 926 Corona-Infizierte sind am Mittwoch in heimischen Spitälern behandelt worden. Das sind 13 weniger als am Vortag und 147 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Covid-Kranken auf Intensivstationen sank im Tagesvergleich um acht auf 46. In 24 Stunden kamen sechs Covid-Tote und 4.468 Neuinfektionen hinzu. Der Anteil der gültigen Impfzertifikate ging indes trotz Aufrufen zur Auffrischung weiterhin leicht zurück - in den vergangenen sieben Tagen um rund 5.400 Personen.

Wiener Börse verzeichnet im Verlauf Gewinne

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat angetrieben von den stark gestiegenen Verbund-Aktien am Mittwoch im Verlauf mit deutlichen Gewinnen tendiert. Bis etwa 14.10 Uhr legte der heimische Leitindex ATX um 1,46 Prozent zu auf 2.886,15 Punkte. Deutliche Zuwächse verzeichnete die Verbund-Aktie, die um satte 11,6 Prozent zulegte. Laut einem Bericht der Financial Times plant die EU eine Preisobergrenze von 200 Euro je Megawattstunde (MWh) für nicht mittels Gas erzeugten Strom.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red