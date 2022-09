Kiew meldet militärische Erfolge in der Region Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Bei den Kämpfen in der Region Charkiw sind russische Truppen Berichten zufolge offenbar vom Vorstoß ukrainischer Kräfte überrascht worden. Laut dem ukrainischen Präsidentenberater Oleksij Arestowytsch sind ukrainische Truppen viel weiter vorgedrungen als von Russland angegeben. Die USA und die UNO zeigten sich indes besorgt über Berichte über Verschleppungen von Zivilisten durch Russen. Auch der Betreiber des AKW Saporischschja berichtete von Verschleppungen von Mitarbeitern.

Parteinahe Kammer-Fraktionen erhalten fast 28 Mio. Euro

Wien - Neben der Parteienförderung von Bund und Ländern erhalten auch die parteinahen Fraktionen in der Wirtschafts- und Arbeiterkammer Fördergelder. Im Vorjahr waren das rund 27,9 Mio. Euro, wie aus Anfragebeantwortungen des Wirtschafts- und Arbeitsministeriums an die NEOS hervorgeht. Das ist etwas weniger als die Parteienförderung des Bundes (knapp 31 Mio. Euro). Am stärksten profitieren dürfe laut Schätzungen der NEOS der ÖVP-nahe Wirtschaftsbund vor den SP-Gewerkschaftern.

Massive Pflegemängel in Salzburger Seniorenheim

Salzburg - Gravierende Pflegemängel hat die Volksanwaltschaft bei der Prüfung eines Salzburger Seniorenheims aufgedeckt. So fand sie eine "Bewohnerin, die nur mehr 42,5 Kilo wog und bereits so wundgelegen war, dass durch die offene Wunde der Steißknochen frei zu sehen war", heißt es in dem Bericht, der der APA vorliegt und über den am Donnerstag bereits Ö1 und die "Salzburger Nachrichten" berichteten. "Die Salzburger Heimaufsicht beschränkt sich auf Empfehlungen, statt einzuschreiten."

Laut WMO-Bericht 2,5 Millionen Klimaflüchtlinge in Afrika

Maputo - Überschwemmungen, Dürre und der steigende Meeresspiegel haben im vergangenen Jahr 2,5 Millionen Menschen in Afrika gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Die Weltwetterorganisation (WMO) hat dies in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Klimabericht für Afrika errechnet. In den vergangenen 30 Jahren wurde dort eine Erwärmung um 0,3 Grad verzeichnet, heißt es in dem Bericht - eine Beschleunigung der Erwärmung um 0,1 Grad gegenüber dem Vergleichzeitraum zwischen 1961 und 1990.

ÖBB-Chef: Moderate Preiserhöhung Ende des Jahres

Wien - ÖBB-Chef Andreas Matthä stimmt seine Kundinnen und Kunden auf leicht steigende Tarife ein: "Die Preise im Personenverkehr werden wir zu Jahresende sehr moderat erhöhen, deutlich unter der Inflationsrate. Bei allen Schmerzen, die wir hier haben werden." Beim Güterverkehr sei die Bahn vor allem im Ausland mit massiven Strompreiserhöhungen konfrontiert, teilweise im zweistelligen Prozentbereich. Hier werde die ÖBB einen Teil dieser Steigerungen weitergeben.

Wifo gegen Steuer auf übermäßige Gewinne von Energiefirmen

Wien - Aufgrund der gestiegenen Strom- und Gaspreise freuen sich Energiekonzerne derzeit über teils beträchtliche Gewinne. In Österreich und der EU wird deshalb vermehrt über die Einführung einer Steuer auf solche Gewinne diskutiert. Laut Wifo ist das nicht sinnvoll. Denn nur ein geringer Anteil dieser Gelder würde tatsächlich in die Hände privater Investorinnen und Investoren fließen, so das Argument.

