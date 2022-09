Russen evakuieren Stadt Kupjansk nach Kiewer Offensive

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Nach dem Beginn der ukrainischen Gegenoffensive haben die russischen Besatzer laut eigenen Angaben Frauen und Kinder aus der Stadt Kupjansk im ostukrainischen Gebiet Charkiw evakuiert. Laut russischen Kriegskorrespondenten drang die ukrainische Armee bei der Stadt Balaklija etwa 20 Kilometer in russisches Gebiet vor. Zu schweren Gefechten kam es nach ukrainischen Angaben erneut auch in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja.

USA sagen Ukraine weitere Militärhilfe zu

Ramstein/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die USA liefern weitere Waffen an die Ukraine im Wert von 675 Millionen Dollar (682,85 Mio. Euro). Das gab Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein bekannt. Seit April habe Washington Waffen im Gesamtvolumen von 6,3 Mrd. Dollar bereitgestellt. Die militärische Unterstützung der Verbündeten für die Ukraine zahle sich aus, betonte er: "Wir sehen den nachweisbaren Erfolg unserer Bemühungen auf dem Schlachtfeld."

Covid-Spitalsbelag zum Vortag stabil, 5.000 Neuinfektionen

Wien - Die Zahl der Spitalspatienten mit Corona-Infektion ist am Donnerstag im Tagesvergleich stabil geblieben. Im Krankenhaus lagen 927 Betroffene, einer mehr als am Mittwoch, aber 111 weniger als am Vortag. Die Zahl der Intensivpatienten ging in 24 Stunden um drei weitere auf 43 Schwerstkranke zurück. Zwölf Covid-Todesfälle kamen allerdings hinzu, außerdem gab es fast 4.948 Neuinfektionen, was bei Opfern und neuen Fällen deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage liegt.

Sommermonate in Europa waren 2022 die wärmsten je gemessenen

Reading - Die Sommermonate Juni bis August waren in Europa so warm wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Das teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Donnerstag mit. Die durchschnittliche Temperatur sei erheblich über den bisherigen Spitzenwerten aus den Jahren 2018 und 2021 gelegen - diese seien im August um 0,8 Grad Celsius und im gesamten Sommer (Juni bis August) um 0,4 Grad überschritten worden, hieß es in der Copernicus-Mitteilung.

Massive Pflegemängel in Salzburger Seniorenheim

Salzburg - Gravierende Pflegemängel hat die Volksanwaltschaft bei der Prüfung eines Salzburger Seniorenheims aufgedeckt. So fand sie eine "Bewohnerin, die nur mehr 42,5 Kilo wog und bereits so wundgelegen war, dass durch die offene Wunde der Steißknochen frei zu sehen war", heißt es in dem Bericht, der der APA vorliegt und über den am Donnerstag bereits Ö1 und die "Salzburger Nachrichten" berichteten. "Die Salzburger Heimaufsicht beschränkt sich auf Empfehlungen, statt einzuschreiten."

ÖVP will Klimabonus für Asylwerber streichen

Wien/Innsbruck - Die ÖVP will das Gesetz zum Klimabonus so schnell wie möglich ändern, damit Asylwerber die Leistung nicht mehr erhalten. Das erklärte Generalsekretärin Laura Sachslehner am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Zuvor hatte die wahlkämpfende Tiroler ÖVP diese Forderung aufgestellt. Dass der Bonus auch an Asylsuchende geht, könne ein zusätzlicher "Pull-Faktor" sein, so Sachslehner. Von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kam indes eine klare Absage.

E-Auto-Ladestationen sind teilweise deutlich teurer geworden

Wien - Die hohen Strompreise spiegeln sich teilweise auch an den Ladestationen für Elektroautos wider, wenngleich es wenig Zahlenmaterial dazu gibt. Zuletzt haben Wien Energie, EVN und Energie Burgenland ihre Preise erhöht - wobei die Wiener um rund 56 Prozent verteuerten, die niederösterreichischen und burgenländischen Landesenergieversorger um ca. 28 Prozent, so der ÖAMTC.

Parteinahe Kammer-Fraktionen erhalten fast 28 Mio. Euro

Wien - Neben der Parteienförderung von Bund und Ländern erhalten auch die parteinahen Fraktionen in der Wirtschafts- und Arbeiterkammer Fördergelder. Im Vorjahr waren das rund 27,9 Mio. Euro, wie aus Anfragebeantwortungen des Wirtschafts- und Arbeitsministeriums an die NEOS hervorgeht. Das ist etwas weniger als die Parteienförderung des Bundes (knapp 31 Mio. Euro). Am stärksten profitieren dürfe laut Schätzungen der NEOS der ÖVP-nahe Wirtschaftsbund vor den SP-Gewerkschaftern.

