Britische Königin Elizabeth II. ist tot - Charles ist König

London - Für viele Menschen in Großbritannien ist es der erste Morgen ohne Königin - nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am Donnerstag ist der Monarch nun männlich. König Charles III. (73) ist seiner Mutter als Staatsoberhaupt gefolgt. "Während dieser Phase der Trauer und des Wandels werden meine Familie und ich getröstet und getragen durch das Wissen über den Respekt und die tiefe Zuneigung, die der Queen so weithin entgegenbracht wurde", sagte er einer Mitteilung zufolge.

EU-Spitzen trauern - von der Leyen schreibt an Charles

Brüssel - EU-Spitzenpolitiker haben die verstorbene Königin Elizabeth II. gewürdigt und ihr tiefes Mitgefühl ausgedrückt. "Erlauben Sie mir, Ihrer Majestät, der königlichen Familie und dem britischen Volk mein aufrichtiges Beileid im Namen der Europäischen Union auszudrücken", schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Brief an König Charles am Donnerstag.

EU-Finanzminister beraten über Wirtschaftslage

Prag - Die Finanz- und Wirtschaftsminister der EU-Staaten treffen sich am Freitag in Prag, um vor dem Hintergrund der hohen Energiepreise über die Wirtschaftslage zu sprechen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und seine Kollegen wollen sich mit der Inflation, Finanzhilfen für die Ukraine sowie den Auswirkungen des Kriegs auf die Wirtschaft befassen. Dabei dürften auch die hohen Energiepreise und die Auswirkungen von Entlastungsmaßnahmen auf die Staatshaushalte eine Rolle spielen.

EU-Energieminister besprechen Notfallmaßnahmen

Brüssel - Die für Energie zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Staaten beraten heute über gemeinsame Maßnahmen gegen die hohen Strompreise. Bei dem Sondertreffen in Brüssel wird Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) mit ihren Kolleginnen und Kollegen über die Vorschläge der EU-Kommission sprechen.

Regierung beschließt Entlastungen für die Landwirtschaft

Wien - Die Regierung hat sich am Freitag auf ein weiteres Entlastungspaket - diesmal speziell für die heimische Land- und Forstwirtschaft - geeinigt. Für die heimischen Agrarier soll es aufgrund der Rekordinflation eine Anpassung der steuerlichen Umsatzgrenzen und damit einhergehend administrative Erleichterungen im Steuer- und Abgabensystem geben. Konkret wird unter anderem die Umsatzgrenze in der steuerlichen Pauschalierung von 400.000 auf 600.000 Euro erhöht.

Österreicher Türk zum UNO-Menschenrechtschef ernannt

New York/Genf/Wien - Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am Donnerstag die Ernennung des Österreichers Volker Turk zum nächsten UN-Hochkommissar für Menschenrechte genehmigt. Reuters berichtete am Donnerstag, dass UN-Generalsekretär Antonio Guterres vorgeschlagen hatte, dass Turk die Nachfolge der chilenischen Michelle Bachelet antreten sollte, deren Amtszeit am 31. August endete. Turk arbeitet derzeit in Guterres' Büro als Untergeneralsekretär für Politik.

US-Justizministerium will Fall Trump rasch untersuchen

Washington - Das US-Justizministerium geht juristisch gegen eine erneute Überprüfung der bei Ex-Präsident Donald Trump vom FBI beschlagnahmten Regierungsdokumente vor. Das Ministerium kündigte am Donnerstag an, Einspruch gegen ein entsprechendes Gerichtsurteil vom Montag einzulegen. Nach dem Urteil sollen die in Trumps Anwesen Mar-a-Lago beschlagnahmten Dokumente von einem Sonderbeauftragten überprüft und die Sichtung der Unterlagen durch die Behörden bis dahin gestoppt werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red