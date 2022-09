Britische Königin Elizabeth II. ist tot - Charles ist König

London - Für viele Menschen in Großbritannien ist es der erste Morgen ohne Königin - nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am Donnerstag ist der Monarch nun männlich. König Charles III. (73) ist seiner Mutter als Staatsoberhaupt gefolgt. "Während dieser Phase der Trauer und des Wandels werden meine Familie und ich getröstet und getragen durch das Wissen über den Respekt und die tiefe Zuneigung, die der Queen so weithin entgegenbracht wurde", sagte er einer Mitteilung zufolge.

Glockengeläut und Böllerschüsse im Gedenken an die Queen

London - In Großbritannien sind nach dem Tod von Königin Elizabeth II. am Freitag zahlreiche offizielle Trauerbekundungen geplant. An der St. Paul's-Kathedrale und der Westminster Abbey in London sowie an Schloss Windsor rund 40 Kilometer westlich von London, wo die Queen zuletzt überwiegend lebte, sollen zu Mittag die Glocken läuten. Im Hyde Park soll es danach Kanonen-Salutschüsse geben.

Toronto-Festival zeigt nun doch nicht Seidls "Sparta"

Toronto/Wien - Eigentlich hätte Ulrich Seidls neues Werk "Sparta" am heutigen Freitag auf dem 47. Toronto International Film Festival (TIFF) in Kanada seine Weltpremiere feiern sollen. Nach der durch eine "Spiegel"-Recherche angestoßenen Diskussionen um die Umstände der Dreharbeiten mit jugendlichen Laiendarstellern in Rumänien wird das Werk nun aber doch nicht in Kanada zu sehen sein.

Erfolgreiche Gegenoffensive der Ukraine im Osten

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Die ukrainische Armee ist bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes tief in den Rücken der russischen Besatzungstruppen vorgedrungen. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte am Donnerstagabend die Rückeroberung der Kreisstadt Balaklija im Gebiet Charkiw. Die Armee habe seit Anfang September mehr als 1.000 Quadratkilometer der Ukraine befreit, sagte er in seiner Videoansprache.

EU-Finanzminister beraten über Wirtschaftslage

Prag - Die Finanz- und Wirtschaftsminister der EU-Staaten treffen sich am Freitag in Prag, um vor dem Hintergrund der hohen Energiepreise über die Wirtschaftslage zu sprechen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und seine Kollegen wollen sich mit der Inflation, Finanzhilfen für die Ukraine sowie den Auswirkungen des Kriegs auf die Wirtschaft befassen. Dabei dürften auch die hohen Energiepreise und die Auswirkungen von Entlastungsmaßnahmen auf die Staatshaushalte eine Rolle spielen.

EU-Energieminister besprechen Notfallmaßnahmen

Brüssel - Die für Energie zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Staaten beraten heute über gemeinsame Maßnahmen gegen die hohen Strompreise. Bei dem Sondertreffen in Brüssel wird Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) mit ihren Kolleginnen und Kollegen über die Vorschläge der EU-Kommission sprechen.

Regierung beschließt Entlastungen für die Landwirtschaft

Wien - Die Regierung hat sich am Freitag auf ein weiteres Entlastungspaket - diesmal speziell für die heimische Land- und Forstwirtschaft - geeinigt. Für die heimischen Agrarier soll es aufgrund der Rekordinflation eine Anpassung der steuerlichen Umsatzgrenzen und damit einhergehend administrative Erleichterungen im Steuer- und Abgabensystem geben. Konkret wird unter anderem die Umsatzgrenze in der steuerlichen Pauschalierung von 400.000 auf 600.000 Euro erhöht.

red