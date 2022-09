Kollektive Trauer um die Queen in aller Welt

London - Angesichts des Todes von Königin Elizabeth II. herrscht in aller Welt Trauer. Vor den Palästen in London und Windsor sowie in Schottland, wo die Königin am Donnerstag gestorben ist, legten Bürger Blumen ab. Politiker aus aller Welt zollten der Königin, die 70 Jahre auf dem Thron war, Respekt. Noch am Freitag soll der neue König Charles III. mit der neuen Premierministerin Liz Truss zusammenkommen. Für den Abend ist eine Rede des neuen Monarchen an die Nation geplant.

Österreicher Türk zum UNO-Menschenrechtschef ernannt

New York/Genf/Wien - Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am Donnerstag die Ernennung des Österreichers Volker Türk zum nächsten UNO-Hochkommissar für Menschenrechte gebilligt. Reuters berichtete am Donnerstag, dass UNO-Generalsekretär Antonio Guterres vorgeschlagen hatte, dass Türk die Nachfolge der Chilenin Michelle Bachelet antreten sollte, deren Amtszeit am 31. August endete. Türk arbeitete zuletzt in Guterres' Büro als Untergeneralsekretär für Politik.

Toronto-Festival zeigt nun doch nicht Seidls "Sparta"

Toronto/Wien - Eigentlich hätte Ulrich Seidls neues Werk "Sparta" am heutigen Freitag auf dem 47. Toronto International Film Festival (TIFF) in Kanada seine Weltpremiere feiern sollen. Nach der durch eine "Spiegel"-Recherche angestoßenen Diskussionen um die Umstände der Dreharbeiten mit jugendlichen Laiendarstellern in Rumänien wird das Werk nun aber doch nicht in Kanada zu sehen sein.

Haushalte zahlen heuer um 4,4 Mrd. Euro zu viel für Strom

Wien - Die Verwerfungen am Energiemarkt führen dazu, dass die Stromproduzenten heuer den Strom, der in Österreichs Haushalten verbraucht wird, um 4,4 Mrd. Euro über den Herstellungskosten verkaufen. Das hat das Tarifvergleichsportal durchblicker errechnet und am heutigen Freitag mitgeteilt, an dem es wichtige Beratungen der EU-Energieministerinnen und -minister gibt.

Konjunktur trübt sich ein - Warnung vor Rezession

Wien/Graz - Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo prognostiziert eine Eintrübung der Konjunktur im laufenden zweiten Halbjahr, nachdem es in der ersten Jahreshälfte noch einen kräftigen Aufschwung gegeben hat. Auch die Inflation werde sich beschleunigen, besagt der neueste und am Freitag veröffentlichte Wifo-Konjunkturbericht. Der Präsident der steirischen Industriellenvereinigung sieht indes nach dem Jahreswechsel bereits eine Rezession auf Österreich zurollen.

Erfolgreiche Gegenoffensive der Ukraine im Osten

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Die ukrainische Armee ist bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes tief in den Rücken der russischen Besatzungstruppen vorgedrungen. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte am Donnerstagabend die Rückeroberung der Kreisstadt Balaklija im Gebiet Charkiw. Die Armee habe seit Anfang September mehr als 1.000 Quadratkilometer der Ukraine befreit, sagte er in seiner Videoansprache.

