Kollektive Trauer um die Queen in aller Welt

London - Angesichts des Todes von Königin Elizabeth II. herrscht in aller Welt Trauer. Vor den Palästen in London und Windsor sowie in Schottland, wo die Königin am Donnerstag gestorben ist, legten Bürger Blumen ab. Politiker aus aller Welt zollten der Königin, die 70 Jahre auf dem Thron war, Respekt. Noch am Freitag soll der neue König Charles III. mit der neuen Premierministerin Liz Truss zusammenkommen. Für den Abend ist eine Rede des neuen Monarchen an die Nation geplant.

Debatte um Staatsform in Australien entbrannt

Canberra - Bereits einen Tag nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist in Australien der Ruf nach einem gewählten Staatsoberhaupt laut geworden. Australien müsse nun vorwärtsgehen, twitterte der Chef der australischen Grünen, Adam Brandt. Es brauche einen Vertrag mit den australischen Indigenen, und das Land müsse eine Republik werden, forderte er. Premierminister Anthony Albanese erteilte einer Debatte um die Abschaffung der Monarchie aber eine Absage. Es sei der falsche Moment dafür.

Nordkorea schafft Gesetzesrahmen für atomaren Erstschlag

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat ein Atomwaffengesetz verabschiedet, das das Recht auf einen nuklearen Erstschlag zur Selbstverteidigung vorsieht. Auch der Status Nordkoreas als Atommacht wird darin "unumkehrbar" verankert, wie die staatlichen Medien des stalinistisch regierten Landes am Freitag meldeten. "Hiermit wird eine unwiderrufliche Linie gezogen, damit es keinerlei Verhandlungen über unsere Atomwaffen geben kann", erklärte Machthaber Kim Jong-un. Er werde die Waffen niemals aufgeben.

Österreicher Türk zum UNO-Menschenrechtschef ernannt

New York/Genf/Wien - Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am Donnerstag die Ernennung des Österreichers Volker Türk zum nächsten UNO-Hochkommissar für Menschenrechte gebilligt. Reuters berichtete am Donnerstag, dass UNO-Generalsekretär Antonio Guterres vorgeschlagen hatte, dass Türk die Nachfolge der Chilenin Michelle Bachelet antreten sollte, deren Amtszeit am 31. August endete. Türk arbeitete zuletzt in Guterres' Büro als Untergeneralsekretär für Politik.

Toronto-Festival zeigt nun doch nicht Seidls "Sparta"

Toronto/Wien - Eigentlich hätte Ulrich Seidls neues Werk "Sparta" am heutigen Freitag auf dem 47. Toronto International Film Festival (TIFF) Weltpremiere feiern sollen. Nach der durch eine "Spiegel"-Recherche angestoßenen Diskussionen um die Umstände der Dreharbeiten mit jugendlichen Laiendarstellern in Rumänien wird das Werk nun aber doch nicht in Kanada zu sehen sein. Das Festival hat die Premiere gestrichen. Er selbst hätte seinen Film in Toronto präsentiert, bestätigte Seidl der APA.

Neuer Block von Akw Mochovce wird mit Brennstäben beladen

Bratislava/Wien - Im dritten Block des slowakischen Atomkraftwerks Mochovce ist am Freitag kurz nach Mitternacht die Beladung mit Brennstäben begonnen worden. Das bestätigte der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger bei einem gemeinsamen Briefing mit Wirtschaftsminister Richard Sulik und Branislav Strycek, dem Chef des Betreibers Slowakische Stromwerke (SE), kurz nach Einleitung der Arbeiten, berichtete der slowakische TV-Sender TA3.

Haushalte zahlen heuer um 4,4 Mrd. Euro zu viel für Strom

Wien - Die Verwerfungen am Energiemarkt führen dazu, dass die Stromproduzenten heuer den Strom, der in Österreichs Haushalten verbraucht wird, um 4,4 Mrd. Euro über den Herstellungskosten verkaufen. Das hat das Tarifvergleichsportal durchblicker errechnet und am heutigen Freitag mitgeteilt, an dem es wichtige Beratungen der EU-Energieministerinnen und -minister gibt.

Konjunktur trübt sich ein - Warnung vor Rezession

Wien/Graz - Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo prognostiziert eine Eintrübung der Konjunktur im laufenden zweiten Halbjahr, nachdem es in der ersten Jahreshälfte noch einen kräftigen Aufschwung gegeben hat. Auch die Inflation werde sich beschleunigen, besagt der neueste und am Freitag veröffentlichte Wifo-Konjunkturbericht. Der Präsident der steirischen Industriellenvereinigung sieht indes nach dem Jahreswechsel bereits eine Rezession auf Österreich zurollen.

