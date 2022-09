Van der Bellen offiziell in den Wahlkampf gestartet

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Freitag nun auch offiziell in den Wahlkampf gestartet. Bei einer Veranstaltung im Wiener Museumsquartier, zu der auch prominente Unterstützer wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erschienen sind, bewarb er seine Erfahrung und betonte seine Unabhängigkeit. Ideen seiner Mitbewerber, die Regierung zu entlassen oder die EU-Mitgliedschaft zu diskutieren, erteilte er einmal mehr eine klare Absage.

Kollektive Trauer um die Queen in aller Welt

London - Angesichts des Todes von Königin Elizabeth II. herrscht in aller Welt Trauer. Vor den Palästen in London und Windsor sowie in Schottland, wo die Königin am Donnerstag gestorben ist, legten Bürger Blumen ab. Politiker aus aller Welt zollten der Königin, die 70 Jahre auf dem Thron war, Respekt. Noch am Freitag soll der neue König Charles III. mit der neuen Premierministerin Liz Truss zusammenkommen. Für den Abend ist eine Rede des neuen Monarchen an die Nation geplant.

Debatte um Staatsform in Australien entbrannt

Canberra - Bereits einen Tag nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist in Australien der Ruf nach einem gewählten Staatsoberhaupt laut geworden. Australien müsse nun vorwärtsgehen, twitterte der Chef der australischen Grünen, Adam Brandt. Es brauche einen Vertrag mit den australischen Indigenen, und das Land müsse eine Republik werden, forderte er. Premierminister Anthony Albanese erteilte einer Debatte um die Abschaffung der Monarchie aber eine Absage. Es sei der falsche Moment dafür.

Bund will in Causa Ischgl nicht haften

Ischgl/Wien - Die Finanzprokuratur hat in der Causa Ischgl Rekurs gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien (OLG Wien), die klagsabweisenden Ersturteile aufzuheben und neu zu verhandeln, erhoben. Darin behauptet die Finanzprokuratur, dass Fehler der Tiroler Behörden nicht der Republik Österreich zurechenbar wären, sondern vielmehr nur das Land Tirol dafür verantwortlich wäre. Daher wären die gegen den Bund gerichteten Klagen abzuweisen.

Krankenhaus in der Ukraine getroffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Luftangriff ist nach ukrainischen Angaben ein Krankenhaus in der nordöstlichen Region Sumy getroffen worden. Das Gebäude sei am Morgen zerstört und mehrere Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Dmytro Schwyzkji, am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ist indes überraschend nach Kiew gereist.

Österreicher Türk zum UNO-Menschenrechtschef ernannt

New York/Genf/Wien - Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am Donnerstag die Ernennung des Österreichers Volker Türk zum nächsten UNO-Hochkommissar für Menschenrechte gebilligt. Reuters berichtete am Donnerstag, dass UNO-Generalsekretär Antonio Guterres vorgeschlagen hatte, dass Türk die Nachfolge der Chilenin Michelle Bachelet antreten sollte, deren Amtszeit am 31. August endete. Türk arbeitete zuletzt in Guterres' Büro als Untergeneralsekretär für Politik.

Toronto-Festival zeigt nun doch nicht Seidls "Sparta"

Toronto/Wien - Eigentlich hätte Ulrich Seidls neues Werk "Sparta" am heutigen Freitag auf dem 47. Toronto International Film Festival (TIFF) Weltpremiere feiern sollen. Nach der durch eine "Spiegel"-Recherche angestoßenen Diskussionen um die Umstände der Dreharbeiten mit jugendlichen Laiendarstellern in Rumänien wird das Werk nun aber doch nicht in Kanada zu sehen sein. Das Festival hat die Premiere gestrichen. Er selbst hätte seinen Film in Toronto präsentiert, bestätigte Seidl der APA.

Nordkorea schafft Gesetzesrahmen für atomaren Erstschlag

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat ein Atomwaffengesetz verabschiedet, das das Recht auf einen nuklearen Erstschlag zur Selbstverteidigung vorsieht. Auch der Status Nordkoreas als Atommacht wird darin "unumkehrbar" verankert, wie die staatlichen Medien des stalinistisch regierten Landes am Freitag meldeten. "Hiermit wird eine unwiderrufliche Linie gezogen, damit es keinerlei Verhandlungen über unsere Atomwaffen geben kann", erklärte Machthaber Kim Jong-un. Er werde die Waffen niemals aufgeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red