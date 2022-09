Van der Bellen offiziell in den Wahlkampf gestartet

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Freitag nun auch offiziell in den Wahlkampf gestartet. Bei einer Veranstaltung im Wiener Museumsquartier, zu der auch prominente Unterstützer wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erschienen sind, bewarb er seine Erfahrung und betonte seine Unabhängigkeit. Ideen seiner Mitbewerber, die Regierung zu entlassen oder die EU-Mitgliedschaft zu diskutieren, erteilte er einmal mehr eine klare Absage.

Großbritannien ruft Beginn der landesweiten Trauer aus

London - Die britische Regierung hat offiziell den Beginn der nationalen Trauerphase wegen des Todes von Königin Elizabeth II. ausgerufen. Diese gilt bis zum Ende des Tages, an dem das Staatsbegräbnis stattfindet, wie London am Freitag mitteilte - vermutlich am 19. September. In der St. Paul's-Kathedrale in London können Gläubige am Freitagabend an einem Gottesdienst im Gedenken an die verstorbene Königin Elizabeth II teilnehmen. Premierministerin Liz Truss wird dabei sein.

Debatte um Staatsform in Australien entbrannt

Canberra - Bereits einen Tag nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist in Australien der Ruf nach einem gewählten Staatsoberhaupt laut geworden. Australien müsse nun vorwärtsgehen, twitterte der Chef der australischen Grünen, Adam Brandt. Es brauche einen Vertrag mit den australischen Indigenen, und das Land müsse eine Republik werden, forderte er. Premierminister Anthony Albanese erteilte einer Debatte um die Abschaffung der Monarchie aber eine Absage. Es sei der falsche Moment dafür.

757.000 Dosen des angepassten Corona-Impfstoffs angekommen

Wien - 757.000 Impfdosen des bivalenten Corona-Impfstoffes von BioNTech/Pfizer sind in Österreich angekommen sind. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag informierte, handelt sich um eine angepasste Version des originalen Vakzines Comirnaty (BioNTech/Pfizer), die zusätzlich auch gegen Omikron BA.1 gerichtet ist. Der Impfstoff wurde am Mittwoch und Donnerstag geliefert.

Bund will in Causa Ischgl nicht haften

Ischgl/Wien - Die Finanzprokuratur hat in der Causa Ischgl Rekurs gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien (OLG Wien), die klagsabweisenden Ersturteile aufzuheben und neu zu verhandeln, erhoben. Darin behauptet die Finanzprokuratur, dass Fehler der Tiroler Behörden nicht der Republik Österreich zurechenbar wären, sondern vielmehr nur das Land Tirol dafür verantwortlich wäre. Daher wären die gegen den Bund gerichteten Klagen abzuweisen.

EU-Wirtschaftskommissar: Risiko einer Rezession erhöht

Prag - Nach Ansicht von Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni ist eine Rezession im Euroraum angesichts der hohen Energiepreise wahrscheinlicher geworden. "Eine Rezession ist nicht unvermeidlich, aber das Risiko von einer hat sich ehrlich gesagt offensichtlich erhöht", sagte Gentiloni nach einem Treffen der Euro-Finanzminister in Prag.

Nordkorea schafft Gesetzesrahmen für atomaren Erstschlag

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat ein Atomwaffengesetz verabschiedet, das das Recht auf einen nuklearen Erstschlag zur Selbstverteidigung vorsieht. Auch der Status Nordkoreas als Atommacht wird darin "unumkehrbar" verankert, wie die staatlichen Medien des stalinistisch regierten Landes am Freitag meldeten. "Hiermit wird eine unwiderrufliche Linie gezogen, damit es keinerlei Verhandlungen über unsere Atomwaffen geben kann", erklärte Machthaber Kim Jong-un. Er werde die Waffen niemals aufgeben.

Krankenhaus in der Ukraine getroffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Luftangriff ist nach ukrainischen Angaben ein Krankenhaus in der nordöstlichen Region Sumy getroffen worden. Das Gebäude sei am Morgen zerstört und mehrere Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Dmytro Schwyzkji, am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ist indes überraschend nach Kiew gereist.

