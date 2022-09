Großbritannien ruft Beginn der landesweiten Trauer aus

London - Die britische Regierung hat offiziell den Beginn der nationalen Trauerphase wegen des Todes von Königin Elizabeth II. ausgerufen. Diese gilt bis zum Ende des Tages, an dem das Staatsbegräbnis stattfindet - vermutlich am 19. September. Zu Mittag läuteten im ganzen Land die Glocken, danach wurden allerorts 96 Böllerschüsse abgefeuert - einer für jedes Lebensjahr der Queen. Premierministerin Liz Truss versicherte dem neuen König Charles III. unterdessen die Treue der Briten.

Van der Bellen offiziell in den Wahlkampf gestartet

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Freitag nun auch offiziell in den Wahlkampf gestartet. Bei einer Veranstaltung im Wiener Museumsquartier, zu der auch prominente Unterstützer wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erschienen sind, bewarb er seine Erfahrung und betonte seine Unabhängigkeit. Ideen seiner Mitbewerber, die Regierung zu entlassen oder die EU-Mitgliedschaft zu diskutieren, erteilte er einmal mehr eine klare Absage.

vida will Lohnverhandlungen auf den Herbst vorziehen

Wien - Die Gewerkschaft vida, zuständig für die Bereiche Verkehr und Dienstleistungen, will die Lohnverhandlungen für 2023 auf den heurigen Herbst vorziehen. Als Grund nennt sie die hohe Inflation. "So wie die Regierung gegensteuert, verpuffen die Entlastungsmaßnahmen gegen die Teuerung bei ganz vielen Menschen sehr schnell - Einmalzahlungen decken eben keine laufenden Kosten. Das heißt, die Löhne müssen jetzt steigen", so Roman Hebenstreit am Freitag in einer Aussendung.

Vertreter Russlands in Charkiw räumt Erfolg der Ukraine ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Leiter der russischen Militärverwaltung in den besetzten Gebieten der ostukrainischen Region Charkiw, Witali Gantschew, räumt einen Erfolg der ukrainischen Truppen ein. "Allein die Tatsache, dass unsere Verteidigung durchbrochen wird, ist bereits ein bedeutender Sieg für die ukrainischen Streitkräfte", sagte er dem russischen Staatsfernsehen. Am Freitag wurde das Zentrum Charkiws von russischen Raketen getroffen. Bis dato ist es nicht gelungen, die Stadt einzunehmen.

Bund will in Causa Ischgl nicht haften

Ischgl/Wien - Die Finanzprokuratur hat in der Causa Ischgl Rekurs gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien (OLG Wien), die klagsabweisenden Ersturteile aufzuheben und neu zu verhandeln, erhoben. Darin behauptet die Finanzprokuratur, dass Fehler der Tiroler Behörden nicht der Republik Österreich zurechenbar wären, sondern vielmehr nur das Land Tirol dafür verantwortlich wäre. Daher wären die gegen den Bund gerichteten Klagen abzuweisen.

EU-Wirtschaftskommissar: Risiko einer Rezession erhöht

Prag - Nach Ansicht von Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni ist eine Rezession im Euroraum angesichts der hohen Energiepreise wahrscheinlicher geworden. "Eine Rezession ist nicht unvermeidlich, aber das Risiko von einer hat sich ehrlich gesagt offensichtlich erhöht", sagte Gentiloni nach einem Treffen der Euro-Finanzminister in Prag.

757.000 Dosen des angepassten Corona-Impfstoffs angekommen

Wien - 757.000 Impfdosen des bivalenten Corona-Impfstoffes von BioNTech/Pfizer sind in Österreich angekommen sind. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag informierte, handelt sich um eine angepasste Version des originalen Vakzines Comirnaty (BioNTech/Pfizer), die zusätzlich auch gegen Omikron BA.1 gerichtet ist. Der Impfstoff wurde am Mittwoch und Donnerstag geliefert.

Guterres rief in Pakistan zu Kampf gegen Klimawandel auf

Islamabad - Angesichts der verheerenden Flutkatastrophe in Pakistan hat UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres die Weltgemeinschaft dazu aufgefordert, "die Kräfte aller im Kampf gegen den Klimawandel zu mobilisieren". Die Welt laufe auf eine Katastrophe zu, sagte Guterres bei seinem Besuch in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. "Wir haben einen Krieg gegen die Natur geführt und die Natur schlägt jetzt auf verheerende Weise zurück." Zudem brauche Pakistan massive finanzielle Hilfe.

Wiener Börse am Nachmittag fester

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin im Plus gezeigt. Der ATX stieg um 1,28 Prozent auf 2.976,49 Punkte. In Wien dürfte die historische EZB-Zinserhöhung vom Vortag teilweise nachwirken - die im ATX stark gewichteten Bankaktien legten zu. Raiffeisen Bank International kletterten 1,6 Prozent, Erste Group gewannen 1,4 Prozent. Im Fokus steht zudem das Sondertreffen der EU-Energieminister. Die Papiere des Verbund gewannen 0,3 Prozent. EVN stiegen 1,4 Prozent

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red