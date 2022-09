König Charles III. in London begeistert empfangen

London - Der neue britische König Charles III. ist bei seiner Ankunft in London von tausenden jubelnden Landsleuten empfangen worden. Vor den Toren des Buckingham-Palasts stieg Charles aus, schüttelte unzählige Hände und bedankte sich bei den Menschen für ihre Anteilnahme. Für den Abend (19.00 Uhr MESZ) ist die erste Ansprache des neuen Königs an seine Untertanen geplant. Davor wird er Premierministerin Liz Truss empfangen. Am Samstag wird Charles III. zum König ausgerufen.

Drei Institute sehen bei Wien Energie keine Spekulation

Wien - Drei Institute kommen nach wenigen Tagen Prüfung zur vorläufigen Einschätzung, dass es bei der Wien Energie keine Spekulation mit Strom gegeben hat. Endgültige Berichte von PWC, Ithuba und Freshfields soll es in einer Woche geben. Die Prüfung habe aber bisher "keine Anzeichen für mögliche Spekulationsgeschäfte" ergeben, sagte Michael Sponring von PwC am Freitag vor Journalisten. Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke wies den Spekulationsvorwurf auf dieser Basis ebenfalls zurück.

Van der Bellen offiziell in den Wahlkampf gestartet

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Freitag nun auch offiziell in den Wahlkampf gestartet. Bei einer Veranstaltung im Wiener Museumsquartier, zu der auch prominente Unterstützer wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erschienen sind, bewarb er seine Erfahrung und betonte seine Unabhängigkeit. Ideen seiner Mitbewerber, die Regierung zu entlassen oder die EU-Mitgliedschaft zu diskutieren, erteilte er einmal mehr eine klare Absage.

Russland schickt militärische Verstärkung in Region Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat als Reaktion auf die ukrainische Gegenoffensive gepanzerte Fahrzeuge und Kanonen zur Verstärkung in die Region Charkiw im Nordosten der Ukraine geschickt. Das meldeten russische Nachrichtenagenturen am Freitag mit Verweis auf Bilder des Verteidigungsministeriums, auf denen mehrere Militärfahrzeuge teils mit russischen Flaggen zu sehen sind. US-Außenminister Antony Blinken sagte, die Entscheidung zeige, dass die der Kreml einen "hohen Preis" zu zahlen hätte.

Energiekrise - EU-Maßnahmen sollen bis Ende September stehen

Brüssel/Wien - Spätestens bis Ende September sollen europäische Maßnahmen gegen die hohen Strompreise stehen. Eine entsprechende Frist setzte die gegenwärtige EU-Ratspräsidentschaft am Freitag bei einem Krisentreffen der für Energie zuständigen EU-Minister. "Ich erwarte den Vorschlag (der EU-Kommission) in einigen Tagen und ich will bis Ende des Monats Klarheit haben", sagte der tschechische Industrieminister Jozef Sikela, der das Treffen in Brüssel leitete.

Nordkorea schafft Gesetzesrahmen für atomaren Erstschlag

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat ein Atomwaffengesetz verabschiedet, das das Recht auf einen nuklearen Erstschlag zur Selbstverteidigung vorsieht. Auch der Status Nordkoreas als Atommacht wird darin "unumkehrbar" verankert, wie die staatlichen Medien des stalinistisch regierten Landes am Freitag meldeten. "Hiermit wird eine unwiderrufliche Linie gezogen, damit es keinerlei Verhandlungen über unsere Atomwaffen geben kann", erklärte Machthaber Kim Jong-un. Er werde die Waffen niemals aufgeben.

vida will Lohnverhandlungen auf den Herbst vorziehen

Wien - Die Gewerkschaft vida, zuständig für die Bereiche Verkehr und Dienstleistungen, will die Lohnverhandlungen für 2023 auf den heurigen Herbst vorziehen. Als Grund nennt sie die hohe Inflation. "So wie die Regierung gegensteuert, verpuffen die Entlastungsmaßnahmen gegen die Teuerung bei ganz vielen Menschen sehr schnell - Einmalzahlungen decken eben keine laufenden Kosten. Das heißt, die Löhne müssen jetzt steigen", so Roman Hebenstreit am Freitag in einer Aussendung.

red