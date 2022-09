Buckingham-Palast: Regierungschefin Truss bei König Charles

London - Der neue König Charles III. hat die neue britische Premierministerin erstmals zu einer Audienz empfangen. Die ganz in Schwarz gekleidete Regierungschefin traf am Freitag am Buckingham-Palast in London ein, wie TV-Bilder zeigten. Die Begegnung ist fester Bestandteil des Ablaufs nach dem Tod von Königin Elizabeth II., die am Donnerstag gestorben war. In Folge sollte Truss an einem Gottesdienst in der Londoner Kathedrale St. Paul's teilnehmen. Sie ist erst seit Dienstag im Amt.

Drei Institute sehen bei Wien Energie keine Spekulation

Wien - Drei Institute kommen nach wenigen Tagen Prüfung zur vorläufigen Einschätzung, dass es bei der Wien Energie keine Spekulation mit Strom gegeben hat. Endgültige Berichte von PWC, Ithuba und Freshfields soll es in einer Woche geben. Die Prüfung habe aber bisher "keine Anzeichen für mögliche Spekulationsgeschäfte" ergeben, sagte Michael Sponring von PwC am Freitag vor Journalisten. Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke wies den Spekulationsvorwurf auf dieser Basis ebenfalls zurück.

Sicherer Betrieb von Akw Saporischschja laut IAEA gefährdet

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Ein Stromausfall in der südukrainischen Stadt Enerhodar gefährdet nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) den sicheren Betrieb des Atomkraftwerks Saporischschja. Der durch Beschuss verursachte flächendeckende Stromausfall in Enerhodar "gefährdet den sicheren Betrieb des nahegelegenen Atomkraftwerks Saporischschja", erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Freitag in Wien.

Russland schickt militärische Verstärkung in Region Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat als Reaktion auf die ukrainische Gegenoffensive gepanzerte Fahrzeuge und Kanonen zur Verstärkung in die Region Charkiw im Nordosten der Ukraine geschickt. Das meldeten russische Nachrichtenagenturen am Freitag mit Verweis auf Bilder des Verteidigungsministeriums, auf denen mehrere Militärfahrzeuge teils mit russischen Flaggen zu sehen sind. US-Außenminister Antony Blinken sagte, die Entscheidung zeige, dass die der Kreml einen "hohen Preis" zu zahlen hätte.

Nordkorea schafft Gesetzesrahmen für atomaren Erstschlag

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat ein Atomwaffengesetz verabschiedet, das das Recht auf einen nuklearen Erstschlag zur Selbstverteidigung vorsieht. Auch der Status Nordkoreas als Atommacht wird darin "unumkehrbar" verankert, wie die staatlichen Medien des stalinistisch regierten Landes am Freitag meldeten. "Hiermit wird eine unwiderrufliche Linie gezogen, damit es keinerlei Verhandlungen über unsere Atomwaffen geben kann", erklärte Machthaber Kim Jong-un. Er werde die Waffen niemals aufgeben.

Wiener Börse am Nachmittag fester

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen beendet. Der Leitindex ATX kletterte zum Wochenausklang um 0,75 Prozent auf 2.961,05 Punkte und schloss damit den dritten Tag in Folge mit klaren Kursgewinnen. Insgesamt schien die Marktstimmung zuletzt ein wenig entspannter, die Volatilität bleibt aber weiterhin hoch. Industriewerte waren gut gesucht. Palfinger legten 3,6 Prozent zu. Semperit schlossen 2,3 Prozent fester, Andritz gewannen 1,6 Prozent.

